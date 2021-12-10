Погром Тинмута — 12 часов, которые потрясли Англию

Период с 1688 по 1763 годы довольно часто называют “войной за английское наследство”, хотя катавасия с игрой престолов в Туманном Альбионе началась гораздо раньше — с казни в 1649-м короля Карла I Стюарта. Именно тогда пресеклась стройная система наследования. Сначала власть получил Оливер Кромвель в качестве лорда-протектора Англии. После его смерти произошла Реставрация, и на английский трон сел король Карл II Стюарт, ну а в 1685 году, после его смерти, корона досталась его брату, Якову II.

Правление Якова спровоцировало очередной конфликт между парламентом и исполнительной властью. Недовольные Яковом англичане собрались в Голландии. Затем они при тайной поддержке штатгальтера Соединённых Провинций принца Вильгельма Оранского попытались возвести на английский трон незаконного сына Карла II — герцога Монмута, протестанта по вероисповеданию. Восстание это не удалось, войска Монмута были разбиты, а его самого обезглавили на Тауэрском холме. После такого афронта в дело вмешался лично уже сам Вильгельм Оранский.

6 октября 1688 года он с армией вторжения (21 тыс. человек при 21 пушке) отплыл из Голландии и 5 ноября высадился в британском Торбее, счастливо избегнув встречи с английским флотом. Далее почти десять дней Оранский пытался склонить на свою сторону английскую знать. Такая тактика штатгальтера оказалась удачной — началось дезертирство в стан Оранского приближённых Якова II Стюарта. Среди переметнувшихся оказался не только командир конной гвардии Джон Черчилль, но даже дочь короля Анна и её супруг Георг Датский. На фоне прогрессирующего предательства своих сторонников Яков II 11 декабря бежал из Лондона во Францию, где был принят Людовиком XIV.

Вышеописанные события в Великобритании назвали “Славной революцией”. Кстати, голландский 10-тысячный корпус оставался на английской территории аж до 1694 года, а то мало ли что? Ведь добро должно быть с кулаками и в ботинках 45-го размера. Ну на всякий случай…

Разумеется, Франция, дабы помочь “бедному королю Якову” (и не упустить своего), объявила войну “узурпатору” Вильгельму.

Основные боевые действия развернулись в Ирландии. Первыми на Изумрудный остров высадились 8 тыс. человек Якова II, потом туда же десантировались 6 тыс. французов. Затем на ирландскую “вечеринку” подоспела 31 тыс. бойцов Вильгельма III Оранского.

Чуть ранее, зимой 1689-1690 годов, английский флот отправил довольно большие силы в Испанию. Прочие корабли Оранского оказались разбросаны кто куда. Из-за этого, когда летом французы смогли перебросить свою Средиземноморскую эскадру в Брест, британцы очутились в довольно неприятной ситуации: 16 кораблей находились в Плимуте, ещё 6 — в Ирландии, а основные силы англичан и голландцев — 57 линейных кораблей — болтались у острова Уайт. Французы же вышли из Бреста с 75 линейными кораблями.

Конец исторического отступления.