  • / Right Place

Погром Тинмута — 12 часов, которые потрясли Англию

Последнее иностранное вторжение в Великобританию
Содержание показать

Время на чтение: 6 минут.

Несмотря на то что сейчас Франция и Великобритания — это союзники по НАТО, отношения между двумя странами особой сердечностью не отличаются. Де-факто между Парижем и Лондоном идёт настоящая кулуарная война по такому вопросу, как нежелание британской стороны выдавать французским рыбакам лицензии на лов в английских водах. А ведь ранее история не раз давала французам шанс поставить гордых бриттов на колени! Если Париж хоть раз сумел бы должным образом воспользоваться такой возможностью, может, и не пришлось бы теперь французским рыбакам клянчить лицензии у надменных островитян. Взять, к примеру, события лета 1690 года…

Впрочем, чтобы разобраться, что там к чему, нам понадобится историческое отступление.

Последнее иностранное вторжение в Великобританию
Последнее иностранное вторжение в Великобританию

Историческое отступление

Период с 1688 по 1763 годы довольно часто называют “войной за английское наследство”, хотя катавасия с игрой престолов в Туманном Альбионе началась гораздо раньше — с казни в 1649-м короля Карла I Стюарта. Именно тогда пресеклась стройная система наследования. Сначала власть получил Оливер Кромвель в качестве лорда-протектора Англии. После его смерти произошла Реставрация, и на английский трон сел король Карл II Стюарт, ну а в 1685 году, после его смерти, корона досталась его брату, Якову II.

Правление Якова спровоцировало очередной конфликт между парламентом и исполнительной властью. Недовольные Яковом англичане собрались в Голландии. Затем они при тайной поддержке штатгальтера Соединённых Провинций принца Вильгельма Оранского попытались возвести на английский трон незаконного сына Карла II — герцога Монмута, протестанта по вероисповеданию. Восстание это не удалось, войска Монмута были разбиты, а его самого обезглавили на Тауэрском холме. После такого афронта в дело вмешался лично уже сам Вильгельм Оранский.

6 октября 1688 года он с армией вторжения (21 тыс. человек при 21 пушке) отплыл из Голландии и 5 ноября высадился в британском Торбее, счастливо избегнув встречи с английским флотом. Далее почти десять дней Оранский пытался склонить на свою сторону английскую знать. Такая тактика штатгальтера оказалась удачной — началось дезертирство в стан Оранского приближённых Якова II Стюарта. Среди переметнувшихся оказался не только командир конной гвардии Джон Черчилль, но даже дочь короля Анна и её супруг Георг Датский. На фоне прогрессирующего предательства своих сторонников Яков II 11 декабря бежал из Лондона во Францию, где был принят Людовиком XIV.

Вышеописанные события в Великобритании назвали “Славной революцией”. Кстати, голландский 10-тысячный корпус оставался на английской территории аж до 1694 года, а то мало ли что? Ведь добро должно быть с кулаками и в ботинках 45-го размера. Ну на всякий случай…

Разумеется, Франция, дабы помочь “бедному королю Якову” (и не упустить своего), объявила войну “узурпатору” Вильгельму.

Основные боевые действия развернулись в Ирландии. Первыми на Изумрудный остров высадились 8 тыс. человек Якова II, потом туда же десантировались 6 тыс. французов. Затем на ирландскую “вечеринку” подоспела 31 тыс. бойцов Вильгельма III Оранского.

Чуть ранее, зимой 1689-1690 годов, английский флот отправил довольно большие силы в Испанию. Прочие корабли Оранского оказались разбросаны кто куда. Из-за этого, когда летом французы смогли перебросить свою Средиземноморскую эскадру в Брест, британцы очутились в довольно неприятной ситуации: 16 кораблей находились в Плимуте, ещё 6 — в Ирландии, а основные силы англичан и голландцев — 57 линейных кораблей — болтались у острова Уайт. Французы же вышли из Бреста с 75 линейными кораблями.

Конец исторического отступления.

“Вся нация в неизбывной тревоге…”

В грянувшем 10 июля 1690 года сражении у Бичи-Хэд французский адмирал Анн Иларион де Турвиль расколошматил англо-голландское корабельное соединение адмиралов Торрингтона и Эвертсена, загнав уцелевшие корабли союзников в устье Темзы. Теперь на море безраздельно господствовали французы. При этом Оранский с большей частью своих войск застрял в Ирландии. Де-факто защищать на суше Великобританию было практически некому!..

13 июля флот Турвиля появился у Торбея. Все наличествующие силы графства Девон были немедленно стянуты для противодействия возможной высадке. Англичане не сомневались: французы однозначно воспользуются представившейся возможностью и сейчас каааак прыгнут!..

В общем-то, Турвиль был не против, если бы не одно но — у французского адмирала не имелось под рукой экспедиционного корпуса. На описываемый момент все войска Франции оказались заняты в боевых действиях на ирландском и голландском ТВД, а также — на Рейне. Поэтому вместо полномасштабного вторжения адмирал решил провести диверсию.

Примерно в семи милях к востоку от Торбея располагался небольшой городок Тинмут (Teignmouth) — всего-то 300 каменных дворов. Туда-то 26 июля 1690 года, примерно в 4:00, и подошли 8 французских галер, начавших неторопливый обстрел города.

Видимость ранним утром была ни к чёрту. Но промахнуться по такой цели, как 300 каменных домов, даже в предрассветном сумраке оказалось невозможно. Первые же французские ядра, обрушившиеся на стены и крыши, породили в городке настоящий хаос. Местные жители, похватав всё самое ценное, в ужасе бежали к Торбею. Однако гарнизон этого города во избежание распространения паники накрепко запер ворота. Обменявшись с защитниками Торбея рядом непечатных выражений, бедные тинмутцы рассеялись по окрестностям.

Дав примерно две сотни пушечных выстрелов, французы высадили в Тинмуте десант — 700 морских пехотинцев. Это были все экспедиционные силы, которые смог у себя наскрести Турвиль, но и их с лихвой хватило, чтобы устроить в английском городке образцовый тарарам. Для начала французы обобрали и утопили стоявшие в гавани 11 торговых судов. Затем наступил черёд методичного грабежа домов Тинмута. Всю добычу морпехи тащили на галеры, а обчищенные жилища поджигали. При этом часть “экспроприированного” рогатого скота и “прихватизированных” свиней на корабли не уместилась. Чтобы не оставлять живые трофеи англичанам, французы оперативно перерезали этих животных прямо на причале. Словом, городок подвергся знатному разорению.

Согласно воспоминаниям тинмутского пастора, в двух местных церквушках “эти католические исчадья ада порвали все библии и литургии, сломали кафедры проповедников и оборвали всю позолоту”. Лорд-лейтенант Девона писал королю Вильгельму: “Июля 26-го числа 1690 года в 4 часа утра в бедный город Тинмут вторглись французы числом до 1 000 человек и в течение трёх часов сожгли дотла 240 домов, разграбили и унесли все товары, разломали церкви, сожгли 10 судов в гавани, не считая рыбацких лодок, сетей и прочих рыболовных инструментов”.

Согласно отчёту лорда-лейтенанта Девона, к 16:00 французы погрузились на свои галеры, однако “когда они огибали Берри-Хэд, два раба с одной из галер прыгнули в море. Одного из них поймали и вернули обратно, второй же — турок — после отчаянной борьбы за свободу доплыл до берега, где был взят под защиту нашими людьми, которые подняли старинный клич: “Лучше турки, чем Папа!”

Двенадцатичасовой погром Тинмута вызвал в Великобритании шок. Королева Мария II — ещё одна дочь Якова II, а заодно соправительница и супруга своего кузена Вильгельма Оранского — приготовилась срочно эвакуироваться из Лондона в Гаагу. Бывший хранитель Малой печати Джон Ивлин писал в эти дни: “Вся нация в неизбывной тревоге наблюдала за французским флотом, заблокировавшем даже устье Темзы”.

Ситуация для англичан действительно складывалась аховая. Оранский ещё 11 июля 1690 года разгромил франко-ирландские войска на реке Бойн и был готов ринуться спасать Великобританию. Вот только сделать это Вильгельму оказалось не на чем — англо-голладские корабли либо лежали на дне, либо шлялись непонятно где, либо прятались в устье Темзы. Инициатива оказалась полностью в руках Турвиля, и тот этим воспользовался как смог. Только за июль 1690 года французский адмирал взял у берегов Англии 100 призов. Английское судоходство остановилось. Для защиты британской столицы собрали солдат со всей Великобритании — таковых набралось всего 6 тыс. Навстречу бредущим в Лондон солдатам торопились обыватели, “предусмотрительно” решившие сбежать из столицы. Ну на всякий случай…

Анн Иларион де Турвиль
Анн Иларион де Турвиль

Последнее иностранное вторжение

Великобритания замерла в ожидании неминуемого французского вторжения, которое… так и не случилось. Войска для высадки в Великобритании Турвиль так и не получил. По этой причине, не дожидаясь начала осенних штормов, в начале августа французский флот ушёл в Брест. Англия была спасена.

Тем временем в Тинмут прибыли мировые судьи, которые подтвердили, что “в результате последнего неприятного вторжения 116 домов сожжено, 172 — разграблены, две приходские церкви сильно разрушены, все товары и суда угнаны или сожжены”. Впоследствии корона выделила для помощи превращённому в пепелище городку 11 тысяч фунтов стерлингов.

Без экспедиционного корпуса Турвиль вряд ли мог сделать что-то сверх того, что он совершил летом 1690-го. Тем не менее в британском обществе до сих пор наблюдаются фантомные боли на тему: “А что было бы, если бы французский адмирал мобилизовал в десант своих матросов и это воинство вместе с морпехами сразу рвануло бы в Лондон? А что было бы, если бы Турвиль получил в июле подкрепление?” В частности, английские историки пишут следующее: “Вполне возможно, если бы вместо разграбления мелкого незначительного городка французы решились на полномасштабное вторжение — история Англии могла бы пойти по совершенно другому пути, но тяга к грабежу перевесила другие аргументы”.

В общем, устранить возможность будущих франко-английских разборок вокруг рыболовных лицензий Турвилю так и не удалось. Хотя в Великобритании считают, что шанс на иной исход событий лета 1690-го вполне был.

Кстати, высадка французов в Тинмуте считается последним иностранным вторжением в Великобританию, а одна из улиц британского городка сейчас носит название Французской. Понятно, что — в честь того самого тарарама, что устроили в Тинмуте молодцы Турвиля.

Такие дела.

Современный Тинмут
Современный Тинмут

Сергей Махов

Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями.

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

4.9 9 голосов
Оцените статью
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Вам также может понравиться

История
Предатель, фашист, Герой Советского Союза
Крутое пике Бронислава Антилевского
Подробнее
Культура
Антикультурный код: “мягкая сила”, разрушающая Россию
Чуть меньше, чем маркетинг, чуть больше, чем вторжение
Подробнее
Мир
Российский самолёт-амфибия Бе-200 на службе у турецких пожарных
Российский самолёт-амфибия Бе-200 на службе у турецких пожарных
Отечественный рывок в экспорте высоких технологий
Подробнее