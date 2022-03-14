Минутка отечественного пивоварения

Пора избавляться от предубеждений!

Время сейчас непростое. Иностранные производители массово уходят с российского рынка, но разве это повод для уныния? Нет, конечно. Тем более, что наш рынок не только из иностранного сегмента состоит.

Взять хотя бы то же пивоварение. Многие у нас в стране к российским пивоварам относятся с некоторым, я бы сказал, предубеждением. И совершенно зря!

Во-первых, у них даже свой профессиональный праздник имеется — День пивовара, отмечаемый с 2003-го ежегодно во вторую субботу июня.

Во-вторых, в России очень много достойных пивоваров. Одни из них трудятся на поприще производства коммерческого продукта, продающегося миллионными тиражами. Другие самозабвенно занимаются пивоварением как авангардным искусством — не глядя не только на прибыль предприятия, но зачастую и на его рентабельность.

По персоналиям этих титанов отечественного пивоварения пройдёмся как-нибудь в другой раз. Сегодня же отдадим должное их продукции. Точнее — тем сортам российского пива, которые, на мой взгляд, стоит не только знать, но и при случае — продегустировать.

Начну издалека.

Свежесть в каждой капле

Один из самых запоминающихся и странных моих пивных опытов случился со мной давным-давно, во время отпуска посреди просторов Владимирской области.

Жарким летним днём в одном из закрытых городков, в пивнушке типа «у плакучей ивы» со стоячими столиками и одним разливным краном, я попробовал пиво «Владимирское Великое» и, будучи на тот момент уже немножко искушённым в пиве, отметил прямо-таки выдающиеся качества местного напитка!

«Владимирское…» было холодным, свежим, без привкусов, слегка хмельным, выброженным и потому несладким. Оно было близко к совершенству. Секрет успеха заключался в коротком сроке хранения и близости к пивоварне.

Мораль — иногда свежайшее региональное пиво способно оказаться идеальным вариантом. Ведь не секрет, что качество пива сильно меняется по мере истечения срока годности. Произведённое сегодня, пиво может быть очень достойным, но уже через месяц напиток превращается зачастую в отборную гадость.

К счастью, последнее «Владимирскому Великому» во Владимирской области не грозит — его выпивают сразу!

Качество и количество

Как рождается пиво? Вода, хмель, солод, дрожжи. Плюс технологии, минус желание сэкономить.

Многие современные российские производители могут продемонстрировать и технологии, и высококачественные ингредиенты. Думаю, что производитель «Жигулей» и «Хамовников» тут является хорошим примером. Посетив расположенный недалеко от Москвы завод, вы получите достаточно доказательств высокого качества напитков от этого производителя, хотя, возможно, и не сможете в слепом тесте отличить местный лагер от какого-то иного.

В характеристиках обычного светлого лагерного пива меня более прочего интересует чистота. Точнее — отсутствие посторонних запахов, вкусов. Прогорклости, очевидного алкоголя. Недоброженности — как будто пиво с сахаром.

При этом я допускаю торфяной, землистый аромат хмеля и тонкую свежую солодовую сладость зернового сусла. Опираясь на эти органолептические показатели, могу с уверенностью сказать, что большинство светлого пива в ценовой категории 50+ рублей за банку от ведущих российских производителей будет чистым и достаточно вкусным.

Редкий случай

Отдельного упоминания заслуживают удачные и смелые эксперименты пивных компаний. К сожалению, таких в России не очень много. Несмотря на то, что мы говорим о категории продуктов, где бренд и упаковка играют большую роль, в конечном счёте если жидкость откровенно неудачная, то «картинки» не спасут.

В качестве удачной локализации я бы отметил производящийся на AB InBev Efes в Клину Hoegaarden в стиле бельгийского пшеничного пива.

Даже признав, что сей напиток отличается от своего европейского прообраза, стоит отметить, что это, пожалуй, первый и пока единственный коммерчески успешный опыт производства хорошего промышленного пшеничного пива.

Возможно, здесь дело в сильном бренде или в том, что разливную версию по-прежнему возят из Бельгии, а может быть, действительно на заводе хорошо потрудились, получив в меру цитрусовую кислинку, пшеницу и кориандр. Скорее всего, всё вместе это и стало слагаемыми успеха.

Но получилось вкусно!

Крафт всея Руси

Двигаясь от большого к малому и описав крупными мазками массмаркет, мы приближаемся к пивоварням с крафтовым ореолом, при этом достаточно раскрученным, чтобы продавать своё пиво на полках «Ашана» и «Ленты».

Здесь дружной толпой нас встречают российские пивоварни с яркими этикетками на бутылках и банках, цветными жидкостями внутри, сладкими, фруктовыми, солёными, кислыми, горькими и прочими послевкусиями. Мои предпочтения я бы отдал лишь некоторым из них, ведь не всё то IPA, на чём написано IPA.

Отмечу несколько производителей: питерская AF Brew, свердловская Jaws и подмосковная Victory Art Brew. От них можно попробовать многое и, как говорится, не обломаться. Охмелённые эли, кисляки, выдержанные стауты — всё есть и многое достойно.

К сожалению, о прочих производителях я не могу сказать то же самое. Но отдельные продукты всё же выделю. Так, например, считаю бомбическими русские имперские стауты от пензенской пивоварни Konix, выдержанные в бочках из-под хереса, бурбона или виски. Нахожу интересными ставшие уже классикой moloko plus, «Рука Бога» и Fibonacci от питерской пивоварни «Бакунин».

Вам, экспериментаторы!

Пивом как искусством в России занимаются многие. И в этом контексте мы уже вплотную приближаемся к вопросам вкусовщины. Широкому обывателю современное искусство с его перформансами и инсталляциями вполне может показаться интересным. Но не настолько, чтобы проголосовать за него длинным рублём. Именно так большинство людей отправляется в путешествие по морю обычного светлого пива, лишь разок высадившись на пёстром острове крафтового.

Но!..

Но если вы биргик и экспериментатор, то вы будете постоянно стремиться дегустировать новое от пивоварен с интересными и каждый раз новыми названиями. Такими как Zagovor, LaBEERint, Stamm Beer, Rewort, Panzer, Varka, New Riga’s, «Четыре пивовара», HopHead, Red button, Paradox, OSTROVICA, GUSI и многие другие. Все они вместе предложат вам обширную палитру сортов от пилснера в венском стиле или кельша до сессионного эля или дабл ипы.

Попробуйте что-нибудь из продукции этих небольших отечественных пивоварен — вдруг да и сыщите нежданное сокровище?

Ну а если не взлетит, то просто обнулите неудачный эксперимент проверенным лагером!