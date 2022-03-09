Пиво как движок прогресса

Пивной сектор играет важную роль в восстановлении мировой экономики

Всемирный пивоваренный альянс (WBA) выпустил свежий отчёт, в котором подчёркивается, насколько значимым является сектор производства и продажи пива для восстановления мировой экономики.

Выводы, которые WBA (Worldwide Brewing Alliance*) представил после «тщательного и всестороннего исследования влияния пивного сектора на наше сегодня и завтра», говорят о важности пивной индустрии для восстановления более-менее привычной жизни в постпандемическом мире.

Отчёт был подготовлен британским предприятием Oxford Economics — одним из лидеров в сфере глобального прогнозирования и количественного анализа. В документе сообщается, что пивная промышленность помогла получить 193 миллиарда фунтов стерлингов (262 миллиарда долларов США) в виде государственных налоговых поступлений в 70 странах, где проводилось исследование.

На эти государства приходится 89% объёма пива, продаваемого во всём мире, а также примерно 23,1 миллиона рабочих мест.

Данные также показали, что одно из каждых 110 рабочих мест в мире связано — прямо или косвенно — с пивным сектором, что следует, разумеется, только приветствовать.

«Пиво, как правило, производится, распространяется и потребляется в одной локации, и это приводит к более высокой прямой экономической выгоде для местных сообществ. Да, экспорт существует и он очень важен, но многие любители пива предпочитают местные сорта. Благодаря этому исследованию мы также знаем, что пиво создаёт важные трансграничные экономические связи», — отметил в интервью порталу The Drink Business Джастин Киссинджер, президент и главный исполнительный директор WBA.

«Пиво гарантирует рабочие места, обеспечивает успех всем участникам цепочки его приготовления, реализации и потребления. Оно даёт хорошую прибыль предприятиям-изготовителям, магазинам, пабам, барам, ресторанам. Во всём мире пиво объединяет людей, способствует их общению, облегчает человеческие отношения, лежит в основе многих ритуалов празднования и позволяет любителям этого напитка получать удовольствие, которого, может быть, человеку в повседневной жизни не хватает», — добавил он.

По абсолютным показателям потребления пива в мире лидирует Китай, на втором месте — США, свидетельствуют результаты исследования, проведённого японской корпорацией Kirin Holdings. Первое место в мире по потреблению на душу населения, указывает этот же источник, принадлежит Чехии — 188,6 л. Республика держит первенство в этом виде «соревнований» уже 27 лет подряд.

«Результаты нашего исследования показывают, что пивоварни — это высокопроизводительные предприятия, которые помогают повысить объёмы ВВП тех стран, где этот напиток производится и продаётся. А значит, могут внести значительный вклад в восстановление экономики после кризиса», — констатировал Пит Коллингс, директор по консалтингу в области экономического воздействия в Oxford Economics.

«Любая страна, имеющая процветающий пивной сектор, обладает хорошими шансами на быстрое восстановление докризисного ВВП, — утверждает Коллингс. — Я не погрешу против истины, сказав, что пиво — ключевой фактор не только отдельных национальных экономик, но и всего мира в целом».

*Worldwide Brewing Alliance — Всемирная пивная ассоциация. Включает в себя большое количество предприятий и объединений пивоваров из Австралии, Бразилии, Канады, Европы, Японии, Южной Кореи, Латинской Америки, Новой Зеландии, Нигерии, Великобритании и США. Согласно данным самой WBA, на долю её членов приходится около 80% мирового производства пива.