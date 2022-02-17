Пиво цвета горизонта

Ячменный пенистый напиток меняет свой цвет с янтарного на небесный

Сортов пива существуют сотни, если не тысячи — выделиться среди такого многообразия применением какой-либо добавки, рассказывая, что «это делает напиток совершенно иным по вкусу», уже практически невозможно, надо экспериментировать в другом поле.

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Так, может, это и хорошо? Чем больше людей, ориентированных на альтернативы общепринятому (и приевшемуся) — тем лучше. Так что если во вкусе искать новшества — пустой номер, то, может быть, попробовать с цветом? Не исключено, что именно такие мысли привели специалистов из французской пивоварни Hoppy Urban Brew (HUB) к интересному результату — синему крафтовому пиву цвета высокого горизонта и приятных ожиданий. Эта версия получила название Blue Line.



Новая окраска была достигнута благодаря использованию спирулины, морской водоросли, опыты применения которой в пищевой и косметической промышленности в последние годы становятся всё более частыми.



Относительно того, когда эту водоросль человек стал потреблять в качестве ингредиента в блюде, единства мнений нет. Наиболее популярной является версия, что впервые в Европе масштабно дегустировать спирулину начали в XVII веке. А вот народам, населявшим американский континент, чудесные свойства водоросли были известны намного раньше — ещё до того, как эту землю для европейцев открыл Колумб. Согласно легенде, ацтеки — племена, жившие на территории центральной части современной Мексики — добывали водоросль, сушили её, перетирали в порошок, а затем давали своим воинам и атлетам, которым предстояло соревноваться в беге на длинные дистанции.

Спирулина имеет естественного происхождения синий краситель, благодаря пигмент-белковому комплексу именуемый фикоцианином (kyanos в переводе с греческого значит «синий» — прим. Right Place).

Водоросль на 60% состоит из белка — то есть протеина в ней в два раза больше, чем в мясе.

Фикоцианин, выделяемый из водоросли, в процессе производства добавляется в напиток, придавая жидкости цвет от голубого до синего — в зависимости от концентрации вносимого ингредиента.

Надо сказать, что спирулина — не та водоросль, которую можно легко добыть из моря. Однако некоторые фирмы, заметив интерес косметологов и пищевиков к ней, занялись выращиванием модного растения на специальных морских факториях. Hoppy Urban Brew тесно сотрудничает с Etika Spirulina, компанией с севера Франции, которая занимается исключительно культивированием этого водного растения.

По оценкам пивоварни, её новое предложение будет иметь успех в продажах, отмечает издание La Vanguardia.

«Новое пиво вызывает огромный интерес и любопытство у публики, — говорит один из руководителей Hoppy Urban Brew Себастьян Вербеке. — И именно то, что к этому яркому цвету присоединяется традиционный вкус нашего пива с лёгкими нотками хмеля и фруктов, даёт нам основания считать, что мы производим полноценный оригинальный лагер, а не просто какой-то привлекательный напиток».

Ксавье Деланнуа, управляющий фермой по выращиванию водорослей, пояснил, что в период с октября по декабрь прошлого года было продано около 1 500 бутылок этого синего пива.

«Пивовары считают начало продаж успешным. Спрос явно будет расти, поэтому они уже готовят свои мощности для увеличения производства и ведут переговоры с нами об увеличении объёмов поставки спирулины», — добавил он.

Кстати, HUB — не единственная компания, которая пробует экспериментировать с пивом синего цвета. Николя Фернандес и Стефан Лувион, два специалиста французской пивоварни Brasserie des Cuves, выпустили прошлым летом белый и красный лагер, а теперь в пивную гамму добавили и синеву.

«Нам потребовалось больше года, чтобы определить рецептуру, которая обеспечит нам пиво красивого, стабильного и 100% натурального синего цвета. В продаже вы его найдёте под маркой Sacrebleu», — обещают Николя и Стефан. Их синяя новинка — слегка горьковатая, с низким содержанием алкоголя (4%). Рецепт напитка изготовители держат в секрете, сообщив только, что в нём нет «ничего, что вредило бы здоровью».