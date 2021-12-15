Пионеры современного отечественного виноделия. Часть III

Истории создания винных брендов Ростовской области проникнуты местным колоритом и не похожи друг на друга.

Винодельня “Вина Арпачина” появилась как хобби местного бизнесмена, который купил себе участок с виноградниками вблизи устья Маныча. Приобретение это было сделано для уединённого отдыха и рыбалки. Далее, как любит говорить молодёжь, “что-то пошло не так” — новый владелец виноградников Юрий Малик, до этого не занимавшийся ни сельским хозяйством, ни тем более винным бизнесом, перевёз семью на купленный участок и… создал там собственную винодельню с самым современным оборудованием.

Маленькое отступление. Ростовчане по праву гордятся своими автохтонными сортами винограда: Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, Пухляковский. Местный жаркий климат, который ростовчане именуют “сковородкой”, способствует формированию у винограда сильного, густого и сладкого вкуса, что и неудивительно — содержание сахара в ягодах просто о-го-го!.. Конец отступления.

Где много сахара, там много спирта. Малику пришлось долго подбирать подходящие способы снижения доли спирта в получаемом продукте, но конечный результат стоил всех затраченных усилий. “Вина Арпачина” вышли на рынок с донским вином — безумно красивым по своей природе, плотным, аномально тягучим, с концентрированным вкусом, “словно пьёшь раскалённое солнце”.

Что ещё можно добавить? Моносортовое красное вино “Красностоп золотовский” 2017 года с двенадцатимесячной выдержкой во французских бочках (это ж надо было заморочиться — тащить в ростовскую глушь бочки из Франции!), в аромате — вяленая вишня, чернослив, чёрный перец и что-то напоминающее шоколад — is a must.