Пионеры современного отечественного виноделия. Часть III

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Истории создания винных брендов Ростовской области проникнуты местным колоритом и не похожи друг на друга.
Винодельня “Вина Арпачина” появилась как хобби местного бизнесмена, который купил себе участок с виноградниками вблизи устья Маныча. Приобретение это было сделано для уединённого отдыха и рыбалки. Далее, как любит говорить молодёжь, “что-то пошло не так” — новый владелец виноградников Юрий Малик, до этого не занимавшийся ни сельским хозяйством, ни тем более винным бизнесом, перевёз семью на купленный участок и… создал там собственную винодельню с самым современным оборудованием.
Маленькое отступление. Ростовчане по праву гордятся своими автохтонными сортами винограда: Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, Пухляковский. Местный жаркий климат, который ростовчане именуют “сковородкой”, способствует формированию у винограда сильного, густого и сладкого вкуса, что и неудивительно — содержание сахара в ягодах просто о-го-го!.. Конец отступления.
Где много сахара, там много спирта. Малику пришлось долго подбирать подходящие способы снижения доли спирта в получаемом продукте, но конечный результат стоил всех затраченных усилий. “Вина Арпачина” вышли на рынок с донским вином — безумно красивым по своей природе, плотным, аномально тягучим, с концентрированным вкусом, “словно пьёшь раскалённое солнце”.
Что ещё можно добавить? Моносортовое красное вино “Красностоп золотовский” 2017 года с двенадцатимесячной выдержкой во французских бочках (это ж надо было заморочиться — тащить в ростовскую глушь бочки из Франции!), в аромате — вяленая вишня, чернослив, чёрный перец и что-то напоминающее шоколад — is a must.
Родословная второго ростовского винного бренда от истории “Вин Арпачина” сильно отличается. Частная винодельня “Дача Сердюка”, она же “Крестьянская винодельня № 1 на Дону”, является самой натуральной дачей, то есть скромным загородным домом с виноградником. Идеолог этого проекта винодел Сергей Сердюк на первых порах очень стеснялся своего хозяйства и долго не пускал на порог изнеженных московских сомелье. О том, как Сердюк получил лицензию на производство вина, до сих пор ходят легенды. Тем не менее “Дача Сердюка” представляет собой первый и, наверно, самый успешный в современной России опыт так называемого гаражного виноделия.
Сейчас “Дача” старается выглядеть солидно — она приобрела эксклюзивные этикетки и красивую посуду, но мне милей всего их исходный дизайн — вытянутые тёмно-зеленые бутылки с неказистыми этикетками и красным сургучом. Как бы не была упакована продукция Сергея Сердюка, но заполучив её, хочется расстегнуть рубашку, закатать рукава, вытянуть ноги и медитировать на донские просторы, попивая вино непременно из гранёного стакана. Вне зависимости от релиза вино с “Дачи Сердюка” — это суровый мужской напиток с ароматами летней кухни, нехитрого табака, белого хлеба и, конечно, Дона. Такое вино делается без применения серы с натуральным брожением, что добавляет продукции “Дачи Сердюка” яркости и узнаваемости.
До сих пор “Крестьянская винодельня” является небольшим гаражным производством, выпускающим порядка 3 000 бутылок в год. Этого вина очень мало. Поэтому продукцию “Дачи Сердюка” надо брать при первой же возможности, чтобы немедленно насладиться её вкусом, не откладывая на потом.
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Честно говоря, я ещё многое мог бы рассказать о современном российском виноделии. Но формат небольшой заметки заставляет меня прервать повествование. Подведём итог. За неполных два десятилетия современные российские виноделы прошли путь, на который Европа потратила сотни лет. Да, не всё ещё в отечественном производстве вин хорошо, но в сегменте виноделия нам определённо уже есть чем гордиться.
Российским винам не следует делать скидок и принимать в их отношении какие-то условности — нужно просто воздать им должное!
Александр Костин