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Пионеры современного отечественного виноделия. Часть II

Краснодарские “семьи”

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В предыдущей части мы затронули тему винодельческих предприятий Крыма. Сегодня кратко “пробежимся” по винодельням Краснодарского края, которые вообще-то тянут на отдельное повествование. Причём как бы вы его не построили, в нём обязательно должны упоминаться винодельческое хозяйство “Лефкадия” семьи Николаевых и винодельня “Имение Сикоры” Александра Сикорского.

Истории двух этих компаний во многом схожи: “Лефкадия” началась в 2007 году с участка земли в селе Молдаванское, а “Сикора” — в 2011 году в Семигорье под Новороссийском. В обоих случаях это оказались семейные предприятия российских бизнесменов, с нуля создавших масштабные винные хозяйства по новейшим европейским технологиям. В итоге в Краснодарском крае выросли два винных хозяйства с десятками гектаров французских и автохтонных сортов винограда. Между прочим, заметное потепление климата, наблюдаемое в последнее время в Краснодарском крае, добавило французским сортам винограда огня и яркости, что привело к появлению у вин “Лефкадии” и “Имения “Сикоры” неповторимого, совершенно особенного вкуса.

Успешный опыт Николаевых и Сикорского положил начало взрывному росту российского виноделия в Краснодарском крае. При этом часть новых винных брендов буквально выросла из виноградников и мощностей “Имения “Сикоры”. Такие крупные винодельни, как “Гай-Кодзор”, “Шато Пино”, “Шумринка”, “Галицкий и Галицкий”, Gunko Winery, “Мезыбь” и “Усадьба Маркотх”, когда-то “отпочковавшиеся” от винодельни Сикорского, сейчас имеют десятки гектаров собственных виноградников, современные производства и строящиеся туристические комплексы.

С точки зрения качества вышеупомянутые краснодарские производители дошли до уровня хороших марочных вин Франции и Италии. Но главное в другом!

Совокупный большой объём крымских и краснодарских виноградников, способствовавший получению впечатляющего количества российского виноматериала, привёл к взрывному росту отечественных винных негоциантских проектов. Зарубежный винных материал для изготовления марочных российских вин стал практически не нужен — это отличный результат двадцатилетних трудов отечественных виноделов.

Долина Лефкадия
Долина Лефкадия

Окончание следует.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Александр Костин

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