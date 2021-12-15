Пионеры современного отечественного виноделия. Часть II

В предыдущей части мы затронули тему винодельческих предприятий Крыма. Сегодня кратко “пробежимся” по винодельням Краснодарского края, которые вообще-то тянут на отдельное повествование. Причём как бы вы его не построили, в нём обязательно должны упоминаться винодельческое хозяйство “Лефкадия” семьи Николаевых и винодельня “Имение Сикоры” Александра Сикорского.

Истории двух этих компаний во многом схожи: “Лефкадия” началась в 2007 году с участка земли в селе Молдаванское, а “Сикора” — в 2011 году в Семигорье под Новороссийском. В обоих случаях это оказались семейные предприятия российских бизнесменов, с нуля создавших масштабные винные хозяйства по новейшим европейским технологиям. В итоге в Краснодарском крае выросли два винных хозяйства с десятками гектаров французских и автохтонных сортов винограда. Между прочим, заметное потепление климата, наблюдаемое в последнее время в Краснодарском крае, добавило французским сортам винограда огня и яркости, что привело к появлению у вин “Лефкадии” и “Имения “Сикоры” неповторимого, совершенно особенного вкуса.

Успешный опыт Николаевых и Сикорского положил начало взрывному росту российского виноделия в Краснодарском крае. При этом часть новых винных брендов буквально выросла из виноградников и мощностей “Имения “Сикоры”. Такие крупные винодельни, как “Гай-Кодзор”, “Шато Пино”, “Шумринка”, “Галицкий и Галицкий”, Gunko Winery, “Мезыбь” и “Усадьба Маркотх”, когда-то “отпочковавшиеся” от винодельни Сикорского, сейчас имеют десятки гектаров собственных виноградников, современные производства и строящиеся туристические комплексы.

С точки зрения качества вышеупомянутые краснодарские производители дошли до уровня хороших марочных вин Франции и Италии. Но главное в другом!

Совокупный большой объём крымских и краснодарских виноградников, способствовавший получению впечатляющего количества российского виноматериала, привёл к взрывному росту отечественных винных негоциантских проектов. Зарубежный винных материал для изготовления марочных российских вин стал практически не нужен — это отличный результат двадцатилетних трудов отечественных виноделов.