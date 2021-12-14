Пионеры современного отечественного виноделия. Часть I

Удивительно, но факт — значительная часть отнюдь не блиставших своими показателями отечественных вин, памятных нам по воспоминаниям лихой советской молодости, ныне превратилась в коммерчески успешную индустрию с европейским качеством продукции. За этой эволюцией (или революцией?) стоят не какие-то там иноземные “варяги”, а российские виноделы и российские же виноградники.

Замечу, что за последние годы не только Краснодарский край, но и Крым добавили к классическому ассортименту туристической индустрии жанр круглогодичных винных туров. Более того, происходит, казалось бы, и вовсе невозможное — винодельни появляются в считавшихся с точки зрения винодельческой индустрии “дикими” областях российского юга — Ставропольском крае и Ростовской области!..

Давайте разберёмся, какие компании сделали подобное реальностью.

Сразу предупрежу, что дальнейший материал — не обзор российского винодельческого рынка. Скорее, это короткий, но проникнутый глубокой симпатией текст про людей, которые рискнули вложиться в наше виноделие ещё 20 лет назад. Напомню, что в то время Россия-матушка многими рассматривалась исключительно как место, где можно по-быстрому “хапнуть”, чтобы затем столь же стремительно вывести капиталы за рубеж.

Я не буду касаться в своём рассказе виноделен — “игрушек” миллионеров. Вместо этого я упомяну настоящих пионеров современного русского виноделия.