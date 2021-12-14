Пионеры современного отечественного виноделия. Часть I

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Удивительно, но факт — значительная часть отнюдь не блиставших своими показателями отечественных вин, памятных нам по воспоминаниям лихой советской молодости, ныне превратилась в коммерчески успешную индустрию с европейским качеством продукции. За этой эволюцией (или революцией?) стоят не какие-то там иноземные “варяги”, а российские виноделы и российские же виноградники.
Замечу, что за последние годы не только Краснодарский край, но и Крым добавили к классическому ассортименту туристической индустрии жанр круглогодичных винных туров. Более того, происходит, казалось бы, и вовсе невозможное — винодельни появляются в считавшихся с точки зрения винодельческой индустрии “дикими” областях российского юга — Ставропольском крае и Ростовской области!..
Давайте разберёмся, какие компании сделали подобное реальностью.
Сразу предупрежу, что дальнейший материал — не обзор российского винодельческого рынка. Скорее, это короткий, но проникнутый глубокой симпатией текст про людей, которые рискнули вложиться в наше виноделие ещё 20 лет назад. Напомню, что в то время Россия-матушка многими рассматривалась исключительно как место, где можно по-быстрому “хапнуть”, чтобы затем столь же стремительно вывести капиталы за рубеж.
Я не буду касаться в своём рассказе виноделен — “игрушек” миллионеров. Вместо этого я упомяну настоящих пионеров современного русского виноделия.
Номером один в моём “пионерском” списке значится севастопольская компания “Сатера”. Начав в 2001 году с приобретения развалин небольшого винного завода в Крыму, эта компания уже к концу 2010-х вывела на рынок под маркой Esse линейку красных и белых вин. Ещё через пять лет “Сатера” запустила производство игристых вин Esse Sparkling, которые и сейчас считаются в РФ лучшими по соотношению цена/качество. Де-факто это было первое в современной России настоящее игристое вино, сделанное по классическому французскому рецепту. На фоне сомнительных “советских шампанских” с искусственной газацией и добавлением спирта, Esse Sparkling сиял, как бриллиант! К его качеству другие российские производители приближаются только сейчас. Так что возьмите игристое розе Esse в свою домашнюю винотеку — не пожалеете!
Пройдя путь от небольшого винного хозяйства до лидера рынка, сегодня “Сатера”, безусловно, олицетворяет собой историю успеха. Во многом таким прорывом “Сатера” обязана своему основателю и владельцу, а заодно и патриарху российского виноделия Игорю Самсонову, к сожалению, трагически покинувшему нас в прошлом году. Коллеги помнят Самсонова как человека широкой и щедрой души, как личность, ставшую точкой притяжения всего российского виноделия. С подачи Самсонова его компания выступила патроном множества крымских брендов — неспроста изумительные вина Рэма Акчурина разливались именно на мощностях “Сатеры”. Сейчас, кстати, такую же “услугу” “Сатера” оказывает винодельне “Усадьба Мангуп”.
Обзор винодельческих предприятий Крыма невозможен без упоминания о винодельне UPPA Winery Павла Швеца — одного из самых известных людей в российском виноделии. В прошлом ресторатор и сомелье, Павел Швец основал в Крыму первое и единственное, по его словам, биодинамическое винное хозяйство. Биодинамика, или органическое земледелие — весьма модный в Европе метод, смысл которого заключается в том, чтобы выращивать экологически чистые продукты без использования химикатов и минеральных удобрений. Начав в 2008 году, Швец создал линейку из 35 различных вин, выпускаемых на основе 12 выращиваемых на Крымском полуострове сортов винограда. Швец, кстати, не только выдающийся винодел, но и весьма талантливый пиарщик. Каждый вид выпускаемых UPPA Winery вин создан как отдельный и уникальный — со своей оригинальной бутылкой, дизайнерской этикеткой, а также ограниченным лимитом бутылок.
Сейчас Швец активно развивает новый в России вид лёгкого игристого вина — петнат (PetNat — Petillant Naturel). Однако мне больше нравится его классическая линейка вин Chernaya River Valley.
Продолжение следует.
Александр Костин