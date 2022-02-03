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Пил и буду пить!..

Как выжил популярный паб на безлюдном острове

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В английском городе Барроу-ин-Фернесс объявили конкурс на замещение должностей, которые вот-вот станут вакантными: управляющего пабом, экскурсовода по достопримечательностям, шефа гостиницы. Если кому-то покажется, что совместить в одном лице эти три разноплановые должности — слишком много, тяжело и обременительно, могут предложить добавить к ним четвёртую. В качестве моральной компенсации и для получения душевного удовлетворения от титула, который к ней прилагается — король. Не всей Англии, разумеется, а только острова. Небольшого такого (всего 20 гектаров) кусочка суши, носящего имя Пил (Piel)* и имеющего по меньшей мере трёхтысячелетнюю историю освоения и использования человеком.

Остров Пил
Остров Пил

Из позитивных перспектив: работать много не придётся, ибо собственного населения на острове — один человек (он же управляющий, он же экскурсовод, он же шеф, он же король). Гости-туристы полгода не докучают вообще, поскольку паром на Пил ходит только в период с апреля по сентябрь, а в остальное время на острове тишь да гладь да божья благодать — ни одной посторонней души. То есть годовое соотношение рабочих дней с выходными — один к одному. Правда же, здорово?

Из достопримечательностей на острове — частично разрушенный монастырь, построенный в XIV веке монахами Ордена Савиньяка, позднее переименованного в Орден цистерианцев. Из социально-культурных учреждений — гостиница The Ship Inn, которой более 300 лет, и паб при ней. В прошлом году оба заведения пришлось закрыть из-за пандемии, но выяснилось, что если без ночёвки на острове прибывающие сюда паромом экскурсанты ещё могут обойтись, то без еды-питья — просто никак.

гостиница The Ship Inn
Гостиница "The Ship Inn"

Прежние арендаторы Пила и всей его инфраструктуры умыли руки, посчитав, что в условиях свирепствования коронавируса доходы от эксплуатации острова не могут окупить затраты на него. Общественность же Барроу-ин-Фернесс, помнившая, что Пил приписали к городским владениям в 1920 году как памятник погибшим в Первой мировой войне, засуетилась, решив, что деятельность острова надо возродить и поддержать, а для этого в первую очередь следует найти нового владельца (или арендатора) для паба. Питейное заведение на острове отслужило не одну сотню лет — здесь сиживали за столами контрабандисты в XIV веке, команды коммерческих судов в XVII–XIX веках, а позже паб превратился в место паломничества жителей соседних островов и населённых пунктов (Барроу в том числе) — сюда плыли на вёсельных лодках мужики, желающие накачаться спиртным вдали от глаз и сварливых речей своих жён.

Слово за слово — сторонники сохранения работоспособности паба в 2021 году бросили клич о поиске инвестора, готового вложиться в перспективную общепитовскую точку как главный двигатель островной жизни. Инвестировать в итоге пришлось самому городскому совету Барроу, но жители города не в претензии. На днях горсовет и специально созданная Piel Island Pub Company рапортовали, что задача по возрождению выполнена, к апрелю 2022 года паб, гостиница и всё остальное будут готовы снова принимать гостей.

Вот только 73-летний король острова Джон Мёрфи решил подать в отставку со всех занимаемых должностей после 40 лет безупречной службы. И не хотелось бы, но годы заставляют.

Именно поэтому конкурс и объявлен.

Будущий островной монарх должен осознавать, что ему придётся по полгода жить без общения с людьми, в условиях ограниченного энергоснабжения, но зато с неограниченными запасами виски (и потому с хорошим настроением). Кандидат в короли обязан согласиться с необходимостью пройти процедуру коронации и выдержать её: над головой новоиспечённого главы помашут слегка ржавой саблей, прочтут что-то вроде свода прав и обязанностей и выльют на него несколько вёдер воды. В качестве ответной любезности он должен будет за свой счёт напоить всех присутствующих виски. Не исключено, что практически — до упаду.

*Остров Пил находится в заливе Моркамб, примерно в полумиле (около 800 метров) от южной оконечности полуострова Фернесс в административном графстве Камбрия, Англия. Это один из группы островов Фернесс, три из которых расположены недалеко от Пила в устье пролива Уолни.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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