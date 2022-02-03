Пил и буду пить!..

Прежние арендаторы Пила и всей его инфраструктуры умыли руки, посчитав, что в условиях свирепствования коронавируса доходы от эксплуатации острова не могут окупить затраты на него. Общественность же Барроу-ин-Фернесс, помнившая, что Пил приписали к городским владениям в 1920 году как памятник погибшим в Первой мировой войне, засуетилась, решив, что деятельность острова надо возродить и поддержать, а для этого в первую очередь следует найти нового владельца (или арендатора) для паба. Питейное заведение на острове отслужило не одну сотню лет — здесь сиживали за столами контрабандисты в XIV веке, команды коммерческих судов в XVII–XIX веках, а позже паб превратился в место паломничества жителей соседних островов и населённых пунктов (Барроу в том числе) — сюда плыли на вёсельных лодках мужики, желающие накачаться спиртным вдали от глаз и сварливых речей своих жён.

Слово за слово — сторонники сохранения работоспособности паба в 2021 году бросили клич о поиске инвестора, готового вложиться в перспективную общепитовскую точку как главный двигатель островной жизни. Инвестировать в итоге пришлось самому городскому совету Барроу, но жители города не в претензии. На днях горсовет и специально созданная Piel Island Pub Company рапортовали, что задача по возрождению выполнена, к апрелю 2022 года паб, гостиница и всё остальное будут готовы снова принимать гостей.

Вот только 73-летний король острова Джон Мёрфи решил подать в отставку со всех занимаемых должностей после 40 лет безупречной службы. И не хотелось бы, но годы заставляют.

Именно поэтому конкурс и объявлен.

Будущий островной монарх должен осознавать, что ему придётся по полгода жить без общения с людьми, в условиях ограниченного энергоснабжения, но зато с неограниченными запасами виски (и потому с хорошим настроением). Кандидат в короли обязан согласиться с необходимостью пройти процедуру коронации и выдержать её: над головой новоиспечённого главы помашут слегка ржавой саблей, прочтут что-то вроде свода прав и обязанностей и выльют на него несколько вёдер воды. В качестве ответной любезности он должен будет за свой счёт напоить всех присутствующих виски. Не исключено, что практически — до упаду.