Павел Полуботок и все-все-все. Часть II

Впервые данные о gold of Polubotok всплыли в 1907 году в статье учёного-фольклориста Александра Рубца, напечатанной в журнале “Новое время”. В этой статье автор повествовал о том, что он обнаружил запись рассказа английского шкипера, который, мол, вёз в 1720 году из Архангельска в Лондон трёх молодых украинцев, один из которых представился сыном Павло Полуботка Андреем. Украинцы сопровождали груз из тяжеленных бочек. По прибытии в столицу Великобритании Андрей попросил шкипера сопроводить украинцев и их груз в банк Ост-Индской компании. Там выяснилось, что в бочках хранились 200 тысяч золотых червонцев, каковые и были якобы положены Андреем в банк на хранение на следующих условиях:

— вклад под 4% годовых;

— на вклад не распространяется правило конфискации за давностью лет;

— снять вклад могут Павло Полуботок, его наследники либо назначенные ими лица.

Позвольте сразу прицепиться к названию упомянутого Александром Рубцом банка. Фокус в том, что никакого такого банка Ост-Индской компании не существовало в принципе. Во время эпопеи Полуботка, закончившейся, как мы уже знаем, в застенке Петропавловской крепости, в Великобритании имелись лишь банк Англии, банк Шотландии, а также Компания Южных морей, которая немного занималась и банковской деятельностью.

“Ха!” — говорят некоторые скептики, — “за давностью лет название банка оказалось записано ошибочно. На самом деле это был, конечно, банк Англии!”

Ну, допустим. А как насчёт того, что у Павло Полуботка сына звали не Андрей, а Яков?