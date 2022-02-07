Павел Полуботок и все-все-все. Часть II

Так, на чём мы в прошлый раз остановились? Ах, да — на кладе Павло Полуботка, якобы переправленном хитроумным наказным гетманом в английский банк Ост-Индской компании.
Грузите червонцы бочками тчк
Впервые данные о gold of Polubotok всплыли в 1907 году в статье учёного-фольклориста Александра Рубца, напечатанной в журнале “Новое время”. В этой статье автор повествовал о том, что он обнаружил запись рассказа английского шкипера, который, мол, вёз в 1720 году из Архангельска в Лондон трёх молодых украинцев, один из которых представился сыном Павло Полуботка Андреем. Украинцы сопровождали груз из тяжеленных бочек. По прибытии в столицу Великобритании Андрей попросил шкипера сопроводить украинцев и их груз в банк Ост-Индской компании. Там выяснилось, что в бочках хранились 200 тысяч золотых червонцев, каковые и были якобы положены Андреем в банк на хранение на следующих условиях:
— вклад под 4% годовых;
— на вклад не распространяется правило конфискации за давностью лет;
— снять вклад могут Павло Полуботок, его наследники либо назначенные ими лица.
Позвольте сразу прицепиться к названию упомянутого Александром Рубцом банка. Фокус в том, что никакого такого банка Ост-Индской компании не существовало в принципе. Во время эпопеи Полуботка, закончившейся, как мы уже знаем, в застенке Петропавловской крепости, в Великобритании имелись лишь банк Англии, банк Шотландии, а также Компания Южных морей, которая немного занималась и банковской деятельностью.
“Ха!” — говорят некоторые скептики, — “за давностью лет название банка оказалось записано ошибочно. На самом деле это был, конечно, банк Англии!”
Ну, допустим. А как насчёт того, что у Павло Полуботка сына звали не Андрей, а Яков?
Ещё один нюанс: 1720-й — это предпоследний год Северной войны. Обессиленные продолжительными боевыми действиями шведы уже подписали мир с Саксонией, Речью Посполитой и Пруссией, но ещё продолжают на Балтике рубиться с “иванами”. После Гангутской баталии 1714 года Великобритания, озабоченная возрастанием могущества “немытой Московии”, образовала военный альянс со Швецией. Соответственно, в 1720-м по Балтийскому морю шведские эскадры периодически шляются в сопровождении вымпелов Royal Navy. Великобритания откровенно враждебно посматривает на Россию через орудийные порты своих кораблей! И вот в такой ситуации состоящий на русской службе полковник Черниговского полка Павло Полуботок внезапно решает отправить в Лондон своего сына и своё золото на борту британского “купца”, чей шкипер при первой же возможности даст чем-нибудь тяжёлым по башке Полуботку-младшему, чтобы заграбастать бочки с червонцами?!
Идиотизм же, мягко говоря.
Тем не менее переполненная историческими и логическими нестыковками небольшая статья Александра Рубца стала прочной основой легенды о золоте несостоявшегося гетмана. Человеческая фантазия не знает предела. В последующих пересказах версии учёного-фольклориста сумма вклада Полуботка росла в геометрической прогрессии, со временем увеличившись с 200 тысяч до 1 000 000 червонцев. Параллельно проценты годовых подскочили с 4 до 7,5%, а в число наследников Павло оказался записан весь “народ свободной Украины”.
Дальше началась комедия, переходящая в фарс.
Доказательств существования не обнаружено
Полагая, что право на истребование вклада Павло в виду его бессрочности (“до востребования”) наследниками не утрачено, в город Стародуб Черниговской губернии 15 января 1908 года съехалась толпа наследников и. о. гетмана — настоящих и не очень. Кого тут только не было! — Полуботки, графы Гудовичи, Кулябко-Корецкие, Рубцы (отчего бы и нет? — наш же Сашка легенду откопал!), Лизагубы, Синегубы, Сологубы, Немирович-Данченки, Старосельские, Гамалеи, Рашевские, Трипольские, Бонч-Осмоловские, Булацели, Бороздны, Борковские, Дунин-Барковские, Почеки, Подольские, Тризны, Тропины, Тычины, Лазаревские, Лошинские, Лосины, Золотаренки, Ханенки, Миклашевские, Дорошенки, Щербаки, Чарнолуцкие, Аржаво-Чижевские, Шандриковские, Ширай, Чесноки, Искры, Гудим-Левковичи, Тарновские, Самоквасовы и Самойловичи. Всего 170 человек, которые на полном серьёзе и составили прошение в Лондонское государственное казначейство о выдаче вклада с процентами за 186 лет.
Несколько потрясённые таким “письмом в Спортлото” лондонские банкиры попросили предоставить им хоть какие-то вещественные доказательства того, что вклад Полуботка вообще существовал. Когда наследники сослались на статью Александра Рубца, им намекнули, что вот пусть с автора текста деньги и спрашивают.
Казалось бы, всё? Конец легенде? Как бы не так!
Вопрос о золоте Полуботка поднимался в 1922 году консулом Советской Украины в Вене Коцюбинским, а в 1968 году — доктором Еленой Апанович. В мае 1990 года украинский поэт Владимир Цыбулько объявил, что если золото Полуботка будет возвращено, то каждому гражданину “незалежной” достанется, с учётом набежавших за 270 лет процентов, по 38 килограмм червонцев! В Киеве началось форменное золотое помешательство. Летом того же года в столицу УССР нагрянула с визитом премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Украинские власти воспользовались этим случаем, чтобы, по договорённости с “Железной леди”, заслать в Лондон на поиски клада Полуботка историка Петра Тронко.
Ни один из вышеперечисленных кладоискателей обнаружить убедительных доказательств существования gold of Polubotok так и не смог.
В качестве своеобразного P. S. к легенде о неуловимом кладе Павло можно упомянуть сообщение от 2014 года в польской газете Kurier Poranny. Согласно этому материалу золото Полуботка было найдено в заброшенном хранилище банка Англии в Вест-Энде, которое пострадало от Великого Лондонского пожара. Мол, среди руин и пепелища обнаружились вполне себе целые 400 тысяч золотых дукатов, отчеканенных Бердичевским монетным двором. В качестве уточнения упоминалось, что в золоте монет присутствует большая примесь родия, который добывался в Западных Карпатах.
Хе-х. Просто скромно замечу, что:
— Great Fire of London случился в 1666 году, то есть задолго до всякого “золота Полуботка”;
— в Бердичеве никогда не было значимого монетного двора. Ну, по крайней мере, наука “история” о таком дворе не знает вообще;
— в Западных Карпатах добывали серебро и медь, а не золото с примесью родия.
На этом рассказ о золоте Полуботка можно закончить.
Сергей Махов