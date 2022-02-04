Павел Полуботок и все-все-все. Часть I

Предлагаю начать отделять зёрна от плевел в этой красивой сказке с темы полуботковой боротьбы за независимость Украины. Кстати, а был ли наш фигурант 1660 года рождения настоящим гетманом? Оказывается — нет.

Дело было так. В 1722 году умер гетман Войска Запорожского Иван Скоропадский. Вслед за этим на место покойного при активном содействии полковника Черниговского полка Павло Полуботка был оперативно избран Павло Полуботок, получивший титул наказного гетмана, то есть исполняющего обязанности гетмана Войска Запорожского. Почему и. о.? Потому что гетманские полномочия Полуботка не были подтверждены ни российской администрацией на местах, ни Петербургом.

Петр I с легитимацией гетманских полномочий Павло не торопился по вполне очевидной причине, озвученной самодержцем Всероссийским следующим образом: “Как всем известно, что со времён первого гетмана Богдана Хмельницкого даже до Скоропадского, все гетманы явились изменниками, и какое бедствие терпело от того наше государство, особливо Малая Россия, как ещё свежая память есть о Мазепе, то и надлежит приискать в гетманы верного и известного человека”.

Судя по всему, Павло на “верного человека” в глазах Петра не тянул. Плюс к этому император занимался переформатированием территории Войска Запорожского под единый имперский административный стандарт, в рамках которого самостийная фигура гетмана Войска Запорожского выглядела столь же лишней, как в бане — лыжи. В общем, полноценного гетманства Полуботок от Петра I так и не получил. Развернуться, как прежде, генеральной казацкой старшине император тоже не дал — рулить Гетманщиной была отправлена Малороссийская коллегия во главе с бригадиром Степаном Вельяминовым. То есть, по сути, русский император ввёл в Украине не авторитарное, а коллегиальное правление.

Вызвано было такое решение валом жалоб и челобитных с Левобережья, где старшина вела себя в лучших традициях патрициев времён упадка Римской империи. В петровском указе об учреждении Малороссийской коллегии прямо так и читаем: “Многие жалобы до нас доходят от малороссийского народа о налогах и непорядках, которые чинятся против договоров гетмана Богдана Хмельницкого…” А вот что пишет историк Борис Модзалевский: “Народ в особенности страдал от алчной старшины, которая, не довольствуясь даваемыми ей от гетманов маетностями, производила захваты и насильные покупки земель у своих полчан и сотнян, коих, к тому же, часто верстала в посполитье (крестьяне); суда же на старшину народ не мог добиться, ибо судебная власть сосредоточивалась в руках самой же старшины”.

Словом, самоуправство старшины изрядно простых казаков достало, о чём те и принялись сигнализировать в Санкт-Петербург. Поскольку данные сигналы полностью соответствовали устремлениям Петра I, тот к людским мольбам глух не остался, отрядив в Гетманщину Вельяминова и Ко. По прибытии Малороссийской коллегии в город Глухов она немедленно вошла в жёсткий клинч с генеральной старшиной, возглавляемой Полуботком. Иначе и быть не могло, так как стороны преследовали диаметрально противоположные цели. Старшина жаждала большей полноты власти и автономии, а коллегия требовала соблюдения на территории Гетманщины общероссийских законов и порядков.