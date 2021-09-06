Paella Party в ресторане Modus

Так, что мы забыли?.. Ах, да — Paella Party. Обещанного “музыкального сопровождения гитары” не было. А вот паэлью на веранде прямо при нас действительно приготовили. Как и положено — в паэльере. На этом месте “как и положено” заканчивается и начинается то, что мы назовём… Давайте это назовём “местными новациями”. Потому что мы, немало пошатавшись по закоулкам Европы, где паэлья считается национальным блюдом, как-то привыкли к несколько другому алгоритму приготовления блюда.

Паэлья с морепродуктами, она же paella de marisco. Сначала, если следовать канону, нужно сварить рыбный бульон. Многие в Испании используют концентрат рыбного бульона — это существенно ускоряет процесс приготовления. Так же поступили и в Modus. Ок, почему бы и нет? А вот использовать вместо пассаты томатную пасту, обжаривать рис вместе с овощами и т. п. — ну такое… Поймите правильно, это было вполне съедобно. Но с нашей точки зрения — не канон.

Безусловно, мы не могли не заказать “Сангриту томатную”. Гм… Больше всего этот коктейль напоминал вариацию на тему Bloody Mary, дополненную “поленом” сельдерея. То есть, конечно, водка там присутствовала… Но вкус сельдерея забивал абсолютно всё. Если местная паэлья оказалась пусть и не каноничной, но вкусной, то вот коктейль как-то нам совсем не глянулся. Лучше к паэлье берите сухое вино — не прогадаете.

Сказ про паэлью и “Сангриту томатную” вовсе не означает, что в Modus нам не понравилось. Например, мисо-суп, салат капрезе и “Апероль Шприц” в ресторане оказались просто отличными!..

Вывод: Modus хорошо подходит для не совсем формальных, но деловых встреч. Обсудить в его стенах проект, попутно заказав какое-нибудь традиционное или авторское блюдо с дополнением в виде хорошего алкоголя — Ок. А вот за паэльей мы бы отправились куда-нибудь ещё.