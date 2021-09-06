От редакции.
Местом, которое на минувшей неделе посетил наш корреспондент, стал московский ресторан Modus (1-й Тружеников пер., д. 6). Разумеется, место посещения оказалось выбрано неслучайно. Наш сотрудник являлся давним фанатом паэльи, так что когда в списке анонсированных мероприятий появилась строчка “Paella Party в ресторане Modus”, выбор был предопределён.
Московский Modus restaurant далеко не одинок на карте России. Кроме столицы, у ресторанного бренда с 15-летней историей имеются также заведения в Сочи и Ялте. Но вернёмся к вышеупомянутому Modus restaurant.
Был вечер и был дождь. Слева высился храм Воздвижения Креста Господня, где когда-то венчался Чехов. Справа торчали ограждения какой-то стройки. За спиной в BMW, ленд-роверах и мерсах G-класса скучали водители, дожидавшиеся своих седоков, гостивших в Modus. Ррромантика!..
Прямо перед нами находились призывно распахнутые ворота заведения, за которыми открывался вид на трёхэтажный особняк в стиле неоклассицизма. Фасад Modus выглядел вполне впечатляюще, особенно если учесть украшавшую его пару псевдоатлантов…
Фотографии предоставлены автором
Буквально всё вокруг, за исключением дождя, кричало “пафос & пафос”. Примерно на то же самое намекал и анонс мероприятия. Процитируем его дословно: “Bienvenido! Именно так звучит “Добро пожаловать” по-испански. И не просто так, ведь по средам на летней веранде в ресторане Modus состоится Paella Party. Да! Сам бренд-шеф ресторана будет готовить паэлью прямо при вас в зале на веранде, и вы будете наслаждаться гастрономическими нотами этого блюда под музыкальное сопровождение гитары. А также специально под это блюдо бар-менеджер создал коктейль “Сангрита томатная”.
Что ж, на веранду — так на веранду… Двухэтажная веранда, оформленная в стиле “шале посреди ботанического сада” отлично защищала посетителей ресторана от дождя и ветра. Это было плюсом. Минус лично для нас — там было нельзя курить. Правда, нам пообещали вечерний кальян, но проверить эту опцию в связи с дефицитом времени мы не смогли.
В целом, веранда уютная, персонал — вежливый, внимательный и расторопный. Меню, а также винная, коктейльная и барная карты очень даже на уровне. Цены… Ну тут, как говорится, на любителя.
Интересным нюансом оказалось отсутствие подачи меню в привычном понимании этого действа. Вместо обычного меню — на столе карточка с QR-кодом. Сканируете его камерой своего смартфона и — хлоп — получаете доступ к выложенному в Интернет обширнейшему перечню предлагаемых рестораном позиций, снабжённых великолепными фотографиями. Из-за последних знакомство с меню превращается в самое настоящее листание глянцевого журнала. Если кому-то интересно, то можете добраться до этого “глянца” и без личного посещения ресторана, благо меню имеется на сайте заведения.
Фотографии предоставлены автором
Так, что мы забыли?.. Ах, да — Paella Party. Обещанного “музыкального сопровождения гитары” не было. А вот паэлью на веранде прямо при нас действительно приготовили. Как и положено — в паэльере. На этом месте “как и положено” заканчивается и начинается то, что мы назовём… Давайте это назовём “местными новациями”. Потому что мы, немало пошатавшись по закоулкам Европы, где паэлья считается национальным блюдом, как-то привыкли к несколько другому алгоритму приготовления блюда.
Паэлья с морепродуктами, она же paella de marisco. Сначала, если следовать канону, нужно сварить рыбный бульон. Многие в Испании используют концентрат рыбного бульона — это существенно ускоряет процесс приготовления. Так же поступили и в Modus. Ок, почему бы и нет? А вот использовать вместо пассаты томатную пасту, обжаривать рис вместе с овощами и т. п. — ну такое… Поймите правильно, это было вполне съедобно. Но с нашей точки зрения — не канон.
Безусловно, мы не могли не заказать “Сангриту томатную”. Гм… Больше всего этот коктейль напоминал вариацию на тему Bloody Mary, дополненную “поленом” сельдерея. То есть, конечно, водка там присутствовала… Но вкус сельдерея забивал абсолютно всё. Если местная паэлья оказалась пусть и не каноничной, но вкусной, то вот коктейль как-то нам совсем не глянулся. Лучше к паэлье берите сухое вино — не прогадаете.
Сказ про паэлью и “Сангриту томатную” вовсе не означает, что в Modus нам не понравилось. Например, мисо-суп, салат капрезе и “Апероль Шприц” в ресторане оказались просто отличными!..
Вывод: Modus хорошо подходит для не совсем формальных, но деловых встреч. Обсудить в его стенах проект, попутно заказав какое-нибудь традиционное или авторское блюдо с дополнением в виде хорошего алкоголя — Ок. А вот за паэльей мы бы отправились куда-нибудь ещё.
6 сентября. Понедельник
19:30 Stand—Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s Pub.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
7 сентября. Вторник
19:00 Виски. Дегустация Benriach в рамках московского клуба любителей виски WE Whisky club в пабе Guns & Bears
19:30 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:30 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
8 сентября. Среда
19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Лото. Cigar Noir Lotto в сигарном лаунже “Cigar Noir”.
20.00 Виски. Дегустация линейки продукции Jura Distillery в Брюс баре.
9 сентября. Четверг
19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
19:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДоноха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
19:00 Виски. В кругу экспертов “FULL PROOF”. Клубный вечер с Юрием Щербиной и Олегом Чижиковым в ресторане Whisky Rooms.
19:00 Гастрономия. Кулинарный мастер-класс “Рыбный день” в кулинарной студии “Вкусотеррия”.
20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Squiz в баре “Дорогая, я перезвоню”.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe.
20:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
10 сентября. Пятница
17:00 Фестиваль. Октоберфест от пива Ayinger на event-площадке Лофт “Надежда”.
19:30 Stand—Up. Шоу “Проверка материала” от комиков с ТВ и интернет-проектов в клубе-ресторане “Петрович”.
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
19:30 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
11 сентября. Суббота
12:00 Фестиваль. “Итальянские каникулы 2021” в пространстве “Хлебозавода № 9”.
14:00 Фестиваль. Компания “Крепкий мир”, организатор одноименного крупнейшего алкогольного фестиваля в России, представляет свой новый проект — фестиваль малых предприятий и частных производителей “Додель” в БЦ “Амбер Плаза”.
16:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:30 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Красносельской”.
19:00 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссер и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.
20:00 Пиво. Пивное казино в Union Jack Pub
20:30 Спектакль. “Чисто ирландское упийство” — новый криминальный экшен в формате pubscrawl. Режиссер и автор пьесы Илья Леонов (Театр DOC). Действие спектакля стартует в пабе Abbey Players.
12 сентября. Воскресенье
12:00 Фестиваль. “Итальянские каникулы 2021” в пространстве “Хлебозавода № 9”.
13:00 Гастрономия. Cемейный бранч “Астор” с видом на Кремль и сказочным квестом для детей в отеле The St. Regis Moscow Nikolskaya.
17:00 Stand-Up. Шоу в баре Los Bandidos.
18:00 Пабквиз. Эйнштейн party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
На этой неделе редакция Fitzroy Magazine посетит фест «Итальянские каникулы» на «Хлебозаводе № 9», чтобы затем рассказать, как продлить лето, не покидая столицу!
Игорь Самсонович