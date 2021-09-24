Опиум для народа. Китайского

Первыми табак на Востоке апробировали… японцы. Случилось это в 1542 году, когда португальцы ввезли табак на остров Ниппон, он же — Хонсю. От японцев в 1560-х табак попал в Китай. Изначально в курении табака мужчины-китайцы видели профилактическое средство от бубонной чумы и курили сигары по примеру испанцев и португальцев. Чуть позже к курению пристрастились дети и женщины. Однако самое интересное в этой истории, как водится, было ещё впереди.

В 1610-х годах голландцы начали торговую экспансию в Индонезию, Малайзию, Индию и Китай. Примерно в это же время они создали колонию на Тайване, а глава голландской Ост-Индской компании Ян Питерсзоон Кун решил наладить “посредническую торговлю” табаком в Азии по примеру голландских действий в Европе. Решение это объяснялось тем, что в 1600-х годах рынок табака лихорадило. Иногда табачное зелье пользовалось диким спросом, а иногда оно просто лежало на складах невостребованным. К тому же плавание в Европу и обратно вместе с закупками длилось примерно два года, а предугадать на столь продолжительную перспективу спрос на рынке того или иного заморского товара не мог никто.