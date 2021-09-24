Опиум для народа. Китайского

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Как пелось в песне из советского мультфильма:
Считается, что табак появился в Европе в 1528 году, а в 1533-м он уже вовсю продавался на Иберийском полуострове. В 1559 году табак попал во Францию: саженцы туда отправил французский посол в Лиссабоне Жан Нико (от его фамилии позже произошло название “никотин”).
Первоначально табак в Европе нюхали. Однако примерно с 1570-х начали и курить. В общем, эта история достаточно известна — в отличие от хроники табачного “наступления” в Азии.
Давайте исправим эту несправедливость.
Хей! Это новый сорт табака!
Первыми табак на Востоке апробировали… японцы. Случилось это в 1542 году, когда португальцы ввезли табак на остров Ниппон, он же — Хонсю. От японцев в 1560-х табак попал в Китай. Изначально в курении табака мужчины-китайцы видели профилактическое средство от бубонной чумы и курили сигары по примеру испанцев и португальцев. Чуть позже к курению пристрастились дети и женщины. Однако самое интересное в этой истории, как водится, было ещё впереди.
В 1610-х годах голландцы начали торговую экспансию в Индонезию, Малайзию, Индию и Китай. Примерно в это же время они создали колонию на Тайване, а глава голландской Ост-Индской компании Ян Питерсзоон Кун решил наладить “посредническую торговлю” табаком в Азии по примеру голландских действий в Европе. Решение это объяснялось тем, что в 1600-х годах рынок табака лихорадило. Иногда табачное зелье пользовалось диким спросом, а иногда оно просто лежало на складах невостребованным. К тому же плавание в Европу и обратно вместе с закупками длилось примерно два года, а предугадать на столь продолжительную перспективу спрос на рынке того или иного заморского товара не мог никто.
Итак, Кун решил продавать табак китайцам. Однако португальское табачное зелье в Поднебесной, что называется, “не зашло”: несколько пробных микроскопических продаж не привели к устойчивому спросу на табак, и голландцы нового рынка не получили. Оказалось, что в Китае производят свой табак либо вполне себе курят португальский и испанский, так что голландский табак китайцам был до лампочки.
Казалось, бизнес-идея Куна рухнула прямо на взлёте, но…
Но тут на помощь главе голландской Ост-Индской компании пришли креативные индийские торговцы, которые предложили смешивать табак… с опийным маком. В этом случае негоцианты из Индии, приторговывавшие опийным маком, получали бы от затеи Куна свою долю прибыли, а на китайском рынке появился бы новый, не имеющий аналогов товар.
Первые дегустаторы-китайцы, которым был предложен продукт творческой коллаборации голландцев и индийцев, своей покупкой остались очень довольны. Несколько пробных партий эксклюзивного табачка были распроданы в Поднебесной вчистую со “скоростью визга”. При этом голландцы, не желавшие раскрывать коммерческую тайну, активно вешали китайцам лапшу на уши. Мол, столь шикарно тонизирующее зелье — “это новый сорт табака, который растёт только в высокогорьях Анд и благодаря местному уникальному климату, а также эксклюзивной обработке получается непохожим ни на какой другой”.
Если хочешь хайповать…
Востребованность в Китае табачно-опиумной смеси начала расти как на дрожжах.
Изначально голландцы табак пропитывали опийным сиропом и сушили, получая лёгкую смесь типа марихуаны или клубного энергетика, которая просто бодрила. Затем в процесс приготовления табачной “бодрилки” вмешалась голландская жадность. Дело в том, что получаемых голландцами объёмов табачной продукции не хватало для одновременного удовлетворения потребностей европейского и китайского рынков. В конце концов примерно в 1720-х годах голландцы приняли поистине “соломоново решение”: весь свой табак они стали продавать в Европе, а в Китай пошли просто высушенные и перетёртые маковые коробочки. То есть китайцам теперь предложили просто курить опиум без табачной добавки.
Самое любопытное, что китайцы возражать против этого не стали. Оказалось, что курить сушёный опиум (или как его стали называть на арго — “сенна”) гораздо “интереснее”, ибо воздействие такого “сорта табака” было следующим: на полчаса человек улетает в нирвану, затем наступает момент “крутого” прихода. Но при этом прилив сил после курения сохраняется, так же как и обезболивающий эффект.
К 1729 году употребление опиума в Поднебесной приобрело столь титанические масштабы, что император Юнь Чен, опасаясь за здоровье своих подданных, издал указ, запрещающий производство и курение опиума. При этом импорт опиума указ почему-то не запретил!.. Скорее всего, императорское правительство польстилось на большие ввозные пошлины, которые составляли до 500% на цену товара.
Однако привычка оказалась сильнее запрета, тем более что чиновники империи Цин оказались падки на взятки и за скромную мзду закрывали глаза на поставки опиума в Китай. Клерки нашли выход: в декларациях стало указываться, что опиум ввозится в Поднебесную для… медицинских целей. Наркотик действительно использовался как анестезия, но далеко не в тех количествах, в которых его ввозили.
К 1770-м выстроилась схема, в которой роль наркобаронов принадлежала китайским чиновникам, а роль драгдилеров — аптекарям и врачам. Медики, дабы подсадить своих клиентов на опиум, использовали тот факт, что сенна пусть и не сразу, но вызывала привыкание. К тому же курить сырой опиум очень понравилось китайской элите — под её вкусы шустрые голландцы и индийцы разработали даже целый культ, продавая вместе с опиумом нефритовые трубки для курения, табакерки из слоновой кости или черепашьего панциря, серебряные подставки для огнива и так далее. Словом, если хочешь хайповать и быть хипстером образца XVIII века — делай это красиво!
Покойники не платят налоги
Британцы до поры до времени смотрели на курение китайцами опиума с отвращением. Один из директоров британской Ост-Индской компании в этом смысле даже высказался, что “курение опиума — это просто тупое сжигание денег”.
Но к 1770-м британцы пересмотрели свою позицию и ввели новацию: стали продавать опиум в виде “ханки”, опия-сырца — высушенного сока коробочек мака, фасованного мелкими лепёшками, которые при желании можно было накрошить в курительную трубку. Наркотик поставлялся в стандартных ящиках из мангового дерева, вмещавших 40 шаров высушенного до нужной кондиции продукта общим весом около 54 кг. В таком виде опиум мог храниться годами и десятилетиями.
Тогда же возник новый ритуал курения опиума — китайцы, наверное, всё обставляют ритуалами!.. Была сконструирована специальная опиумная трубка. Шарик “ханки” клался на специальную лампу, где нагревался практически до температуры кипения, а курильщик через трубку вдыхал опиумные пары. Плохо очищенный опиум, который добавляли в табак или курили в виде “сенны”, для подобного фокуса не годился. При разогреве “сенна” просто сгорала, теряя большую часть дурманящих веществ.
В результате англичанами была разработана технология очистки опиума. Содержание морфинов в нём было доведено до 9-10%, что в 50-100 (!) раз больше, чем в смеси табака и опиума в конце XVII века. И тут уже ни о каком приливе сил речи не шло — человек, покуривший такой опиум, улетал в мир грёз надолго, а иногда и навсегда, а сами опиумокурильни всё чаще стали напоминать морги.
Покойники ни работать, ни платить налоги были неспособны. Следствием этого “открытия” стало появление новых императорских декретов, запрещающих торговлю опиумом, что в свою очередь положило начало опиумным войнам.
Впрочем, подобного итога своей коммерческой затеи Ян Питерсзоон Кун уже не увидел. Он скончался ещё 21 сентября 1629 года в Батавии.
Сергей Махов