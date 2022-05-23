Ontario RAT. Нож-легенда

«Крыса» из нержавеющей стали

Если мы спросим — что такое «Крыса из нержавеющей стали», то эрудированный читатель без промедления ответит: «Это культовый приключенческий роман американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона». А те из читателей, кто увлекается ножами — сперва похлопают по карману, как будто в поиске чего-то, а потом ответят: «Это один из самых культовых ножей за всю историю человечества». И будут в чём-то правы.

Но сперва немного истории. Неаполь… Силуэт Везувия на горизонте, шелест бриза в пальмовых ветвях, узкие улочки, прокалённые щедрым на ласку южным солнцем. Однако это другой Неаполь, итальянский. А тот город, что интересует нас, находится в штате Нью-Йорк, в округе Онтарио. Именно в американском Неаполе в 1889 году была основана ножевая компания «Ontario Knife Company». Изначально это была маленькая мастерская, в которой работало всего несколько человек. Но спустя несколько лет дело было поставлено на широкую ногу — OKC стала поставщиком ножей для армии США, в ассортименте ее продукции — туристические ножи, топоры и мачете. Компания стала всемирно знаменитой, и в наши дни остаётся одной из самых крупных и известных в мире любителей ножей.

Это легко объяснить — ведь для работы над своими ножами Ontario Knife приглашает ведущих специалистов: умелых кузнецов, талантливых термистов, вдохновенных дизайнеров. И даже тот факт, что часть производственных мощностей сегодня находится в Юго-Восточной Азии, не влияет на превосходное качество ножей Онтарио.

«Крыса» в поисках приключений

Благодаря телевизору и интернету мир познакомился с одним из самых крутых путешественников-«выживальщиков» — Беаром Гриллзом. Его шоу с приготовлением еды из подножных предметов и постройки домов из коры и палок поразили сердца и умы неподготовленных зрителей. Но это у нас, в России. А вот в Соединённых Штатах пальму первенства уверенно держит Джефф Рэндалл (Jeff Randall). Этот несгибаемый человечище мало того, что выживает где попало и в любых условиях, но ещё и охотно (не забесплатно, конечно) делится бесценным опытом со всеми желающими. Причём не только в интернете — Джефф основал тренировочный лагерь Randall’s Adventure Training, где и преподаёт американцам основы безопасности жизнедеятельности в «недружественных» условиях.

Как мы знаем, выживать с пустыми руками как-то неуютно и совсем неспортивно. Поэтому Джефф и его друг Майк Перрин (Mike Perrin) — знаменитый ножедел —разработали концепцию «выживательных» ножей. Ножи были мощными и нескладными тесаками — чтобы и дрова нарубить, и землянку выкопать, и колбасу наколоть… крупными кусками. Но впоследствии Рэндалл решил, что выживать можно не только в джунглях Амазонки и прериях Техаса, но ещё и в городах (и неизвестно, где сложнее). А ходит в городе с тесаком-мачете — ну, можно, конечно (а в США ещё и вполне законно), но… окружающие будут задавать странные вопросы, полицейские — недобро коситься, а криминальный элемент — пробовать отжать «инструмент». В общем, нужен был складной нож «выживальщика» для городских условий. И вскоре он появился на свет.

Так у Рэндалла и Перрина родилась концепция универсального складного ножа. Нож должен открываться и закрываться одной рукой, хорошо резать, сталь не должна быть чересчур твёрдой, обязательно должна присутствовать клипса для ношения в кармане или на ремне. Ну и, наконец, будущий фолдер должен быть бюджетным, чтобы его мог приобрести кто угодно. Повозившись с чертежами и сделав предварительный макет, приятели обратились к компании Ontario Knife Company. Там идею восприняли с энтузиазмом — и в 2002 году явили миру Ontario RAT‑1, или «Крысу».

Стальная «крыса» входит в историю

Едва появившись на свет, нож Ontario RAT‑1 занял прочное место в сердцах и карманах пользователей. И неудивительно! Нож выпускался из стали Aus‑8 — коррозионностойкой и достаточно резучей. Замок — надёжный лайнер-лок. Если вы не собираетесь складником «батонить» какие-нибудь баобабы — такой замок вполне подходит. Лайнеры рукоятки выполнялись из нержавеющей стали 420, а накладки на рукоять — из пластика FRN. Чтобы удовлетворить самого требовательного ножемана, клинок выходил с чёрным покрытием и без такового, а рукоятка привлекала множеством вариантов расцветки — чёрного, оливкового, песочного, фиолетового и даже розового — для особо брутальных любителей.

Клинок у «Крысы» — длиной 8.89 см, обух — 3 мм, твёрдость — 56–58 ед. по шкале Роквелла. Такой клинок неплохо держит заточку и при этом легко правится даже в полевых условиях. Спуски — прямые от обуха, что добавляет ножу резучести. Тип клинка — типичный дроп-поинт. Ещё у «Крыски» есть своя фишка — эдакая ступенька со стороны обуха у начала клинка, с крупной насечкой — для упора большого пальца при силовых работах. Острые грани обуха клинка помогают что-нибудь скоблить, а еще они могут работать как элемент огнива. Присутствует приятный для городского «выживальщика» бонус — этими острыми гранями ещё можно ловко снимать кору с прутиков! Клипса на ноже может переставляться в 4 положения — для правши и левши, а открывается нож одной рукой за двусторонний шпенёк. В общем, для народной любви причины есть, особенно учитывая невысокую стоимость ножа. Недаром «Крыса» в 2011 году заняла первое место среди бюджетных складных ножей и долгое время удерживала первенство.

На волне успеха компания Онтарио выпустила уменьшенную версию легендарной «Крысы» — Ontario RAT‑2 — с длиной клинка 7.62 см и общей длиной 17.78 см. Кроме того, была выпущена модель с подпружиненным клинком — Ontario RAT Assisted.

Выйдя в народ, «Крыса» не избежала цепких лап любителей доработать любимый нож напильником. И теперь можно видеть множество кастомизированных версий — с рукоятками из карбона, разноцветной микарты, деревянными накладками, с инкрустациями и авторскими рисунками.

Бремя славы легендарного ножа было бы неполным без целой плеяды подражателей. Подсуетились и китайцы, без зазрения совести штампующие подделки разного качества, и российские ножевые компании, выпустившие «ультракрысу» увеличенных размеров и даже «крысофикс» — нескладную версию с кожаными ножнами.

Однако же с оригиналом всё равно трудно сравниться. Когда на оружейный форум приходит новичок с извечным вопросом «какой нож лучше брать в качестве первого» — можно с уверенностью сказать, что большинство уверенно посоветует: «Бери „Крысу“, не прогадаешь». Ведь у многих матёрых ножеманов и коллекционеров нет-нет, да сверкнёт из кармана зубастая улыбка знаменитой «Крысы»…