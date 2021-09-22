Oktoberfest!

Заполучив масс с пивом, неплохо прогуляться по шатру — себя показать и на других поглазеть. Чего при этом нельзя, так это останавливаться в проходе и создавать “пробку”. В случае безосновательной остановки молодые крепкие парни в белых рубашках и чёрных перчатках попросят вас продолжить движение…

Разумеется, на фесте можно не только пить, но и есть. Меню Октоберфеста, как правило, короткое — один/два листа А4, на которых вам будут предложены блюда народной баварской кухни: рулька, утка с красной тушёной капустой, куры гриль, колбаски, а на десерт — штрудель и всё такое.

Отдельно отмечу, что брецель — большой крендель, инкрустированный крупной солью, который можно попробовать на Октоберфесте, не сравним ни с чем!.. Ну как приложение к кружке пенного. Снаружи — хрустящий, внутри — мягкий, если повезёт — ещё горячий брецель — это идеальный закусон к очередному литру пива!

Если гости фестиваля уже наелись, то — самое время купить сладостей на подарки родне. В этом качестве очень популярны огромные (хотя есть и не очень большие) пряники в форме сердец, обильно разукрашенные глазурью. Если же родня у вас — не в России, а в Мюнхене, но предпочла эвакуироваться в музей вместо третьего дня безудержного веселья на Терезиной лужайке, то выцепите родным яблок в карамели. С таким подарком вы и заботу продемонстрируете, и обвинений “Как? Опять пить?!” избежите.