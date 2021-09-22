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Oktoberfest!

Октябрьские народные гулянья на Мюнхенщине
октбрфест
istockphoto
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Многие назовут его большим цирком, многие — коммерческим и бездушным мероприятием. Однако как Oktoberfest ни называй, но этот фестиваль по-прежнему остаётся самым большим по количеству посетителей народным гулянием в мире. Не меньше семи с половиной миллионов человек обычно посещают в центре баварской столицы это действо.

Once upon a time…

Традиционно — а традиции здесь играют ключевую роль — праздник начинается в Мюнхене в третью или четвёртую субботу сентября. Длится он две недели с “забеганием” в следующий месяц, то есть последнее воскресенье Октябрьских народных гуляний должно обязательно быть уже в октябре. По статистике, за время праздника выпивается 7 млн литров пива, съедается 500 тысяч жареных кур, потребляется куча рыбы, стейков, штруделей, плюс — море крепкого алкоголя. Не менее впечатляюще выглядит статистика Oktoberfest и с точки зрения количества утраченных за время гуляний телефонов, документов и бюстгальтеров — а что делать? Гулять так гулять!..

Увы, но в ковидном 2021-м проведение Октоберфеста отменили. Опять. Как это уже имело место 26 раз ранее во время войн и эпидемий. Но разве отмена легендарного феста — это повод о нём забыть? Нет, напротив, это повод о нём рассказать!..

октобрфест
shutterstock

История Октябрьских народных гуляний на Мюнхенщине красива и романтична. Как говорится в голливудских сказках: “Once upon a time…” В общем, однажды, а точнее — 12 октября 1810 года кронпринц Людвиг, сын короля Баварии Максимилиана I, решил сочетаться законным браком с принцессой Терезой Саксен-Гильдбурггаузенской. Папенька-монарх так был рад вышеуказанному событию и так хотел передать эту радость своим подданным, что выкатил для общественности пиваса и угощений от пуза, а также устроил большие скачки национальной гвардии и прочие активности.

Место для народных гуляний в честь новобрачных выбрали на живописном лугу, что имел место на окраине Мюнхена. Луг тот, кстати, в честь знатной невесты стали называть Терезиной лужайкой (Theresienwiese — нем.). Весело тусить на Theresienwiese баварцам так понравилось, что они повторили сейшен на означенном месте в октябре 1811-го, потом — в октябре 1812-го… Далее по логике должна была бы последовать фраза “и понеслось”, но нет. Сначала баварцам пришлось в 1813 году сделать пит-стоп на наполеоновские войны, а вот потом да — и понеслось!    

Традиции — это святое

Фестиваль оказался штукой крайне популярной. В силу этого он стал стремительно обрастать традициями и обычаями.

Как-то во время праздника случилась дикая непогода, что обогатило технологию проведения Oktoberfest таким обязательным элементом, как гигантские шатры. В другой раз владельцы пивных шатров решили съезжаться на Theresienwiese не порознь, а единой пышной колонной — так было положено начало парадам открытия. Затем владелец палатки Шотенхаммель додумался предложить вбить кран в первую пивную бочку лично действующему обер-бургомистру. Тот с поставленной ему задачей справился, сопроводив сие действо зычным воплем: “O’zapft is!” (в переводе с баварского — “Откупорено!”). Теперь откупоривание первой бочки с воплем, символизирующим открытие Октоберфеста, превратилось в отдельный ивент, собирающий толпы немцев и иностранных туристов.

Добавим, что Октоберфест стал не только самым многочисленным народным гулянием в мире, но и местом притяжения для многих известнейших личностей. Кто бы мог подумать, но на великом пивном фесте подрабатывал даже юный Альберт Эйнштейн — будущее светило теоретической физики бойко вкручивало в шатрах электрические лампочки!

Кстати, из-за разрастания городской застройки Theresienwiese сейчас оказался чуть ли не в центре Мюнхена, подле Главного вокзала. Вы думаете, что это побудило баварцев перенести место проведения Октоберфеста с Терезиной лужайки за городскую черту? Нет, нет и ещё раз нет! Традиции — это святое: Oktoberfest может проводиться только на Theresienwiese и никак иначе!..

С пуш-апом и декольте

Несмотря на смакуемые Интернетом фотографии “чутка перебравших” посетителей Октоберфеста, Октябрьские народные гулянья в Мюнхене следует считать образцом германского орднунга. Мне кажется, только немцы могут сделать так, чтобы тысячи собравшихся в одном месте людей пили крепкое пиво из стеклянных литровых кружек, и при этом всё было бы “ровно”.

Как так получается? Благодаря правилам, обязательным к исполнению всеми гостями фестиваля.

Можно гулять по площади в традиционных баварских шортах, шляпе с перьями или без перьев, клетчатой рубашке с вышитыми оленями или в сарафане с пуш-апом и глубоким декольте. Да в чём угодно можно тусить, но традиционные баварские наряды всё же приветствуются больше всего.

октобрфест
shutterstock

Можно выпивать пиво сорта “Октоберфестбир”, которое варят только пивоварни, находящиеся в черте Мюнхена, — таковых всего шесть: Шпатен, Пауланер, Хофброй, Хакер-Пшорр, Лёвенброй и Августинер. Употреблять это пиво следует из стеклянных в луночку литровых массивных кружек (называется такая кружка — масс). При этом рекомендуется находиться внутри огромных пивных палаток — шатров, каждый из которых внутри как стадион и вмещает до десяти тысяч человек. Впрочем, можно и не внутри, а снаружи — на террасах шатров.

Заказать пиво надо у знаменитых на весь мир официантов, которые могут таскать по дюжине полных литровых кружек пива одновременно. Правда, тут есть тонкость — заказать пиво вы сможете, только если заняли сидячее место, так как иначе официанты просто не будут знать, куда им тащить пенный напиток. 

Идеальный закусон

Заполучив масс с пивом, неплохо прогуляться по шатру — себя показать и на других поглазеть. Чего при этом нельзя, так это останавливаться в проходе и создавать “пробку”. В случае безосновательной остановки молодые крепкие парни в белых рубашках и чёрных перчатках попросят вас продолжить движение…

Разумеется, на фесте можно не только пить, но и есть. Меню Октоберфеста, как правило, короткое — один/два листа А4, на которых вам будут предложены блюда народной баварской кухни: рулька, утка с красной тушёной капустой, куры гриль, колбаски, а на десерт — штрудель и всё такое.

Отдельно отмечу, что брецель — большой крендель, инкрустированный крупной солью, который можно попробовать на Октоберфесте, не сравним ни с чем!.. Ну как приложение к кружке пенного. Снаружи — хрустящий, внутри — мягкий, если повезёт — ещё горячий брецель — это идеальный закусон к очередному литру пива!

Если гости фестиваля уже наелись, то — самое время купить сладостей на подарки родне. В этом качестве очень популярны огромные (хотя есть и не очень большие) пряники в форме сердец, обильно разукрашенные глазурью. Если же родня у вас — не в России, а в Мюнхене, но предпочла эвакуироваться в музей вместо третьего дня безудержного веселья на Терезиной лужайке, то выцепите родным яблок в карамели. С таким подарком вы и заботу продемонстрируете, и обвинений “Как? Опять пить?!” избежите.

Безопасно, весело и вкусно!

Теперь вернём наши взоры к парням в белых рубашках и чёрных перчатках. Как правило, их не видно и не слышно. Но стоит кому-то кого-то толкнуть или где-то завязаться перепалке, как белорубашечники/чёрноперчаточники появляются откуда не возьмись в избыточном количестве, жёстко заламывают всех участников дискуссии, ведут тех к воротам и картинно вышвыривают за пределы шатра. Увидев данный аттракцион один раз, сразу понимаешь — безопасность на Октоберфесте в надёжных руках. Такие же парни стоят на воротах в палатки, перекрывая их, если внутри уже не протолкнуться. Поэтому чтобы потанцевать на лавочке или на столе (а это тоже можно) в вечерний “час пик”, места под такую активность придётся занимать весьма заранее.

октобрфест
iStock

Если же мест в палатке нет, то не расстраивайтесь: на Терезиной лужайке полно развлечений и за пределами шатров. Здесь собраны одни из самых классных аттракционов в Европе — от высоченной башни свободного падения и карусели, с которой в ясную погоду отчётливо видны Альпы, до комнат страха и знаменитого колеса обозрения. Фланируя от одного места развлечения до другого, можно притормаживать у маленьких открытых барчиков, расположенных в проходах, чтобы продегустировать на открытом воздухе фирменные коктейли на основе немецких крепких напитков. Поверьте — вам будет вкусно!

И так — две недели

Theresienwiese окружена кольцевой улицей и находится чуть-чуть ниже её уровня, а засеянные сочным газоном откосы являются излюбленным местом тех гостей феста, которые чувствуют острую необходимость перевести дух и немножко отлежаться.

Полежали? Готовы продолжать? Тогда самое время вновь нырнуть в одну из четырнадцати палаток, чтобы там, в обнимку с пивом, друзьями и подругами, подпевать оркестру: “Ein Prosit,Ein Prosit der Gemutlichkeit!” — “Да здравствует уют!” по-немецки.

И так — две недели.

Считаю, что любому биргику — хоть раз в жизни! — стоит посетить Мюнхен во время Октоберфеста. Просто по той причине, что ничего сравнимого по размаху гуляний с хорошим пивом, дополненным отличной закуской, вы нигде больше не отыщете.

октобрфест
iStock

Если же так получилось, что дорогу вам перебежала чёрная кошка или ковид и добраться в заветные дни до Мюнхена не представляется возможным, то стоит попробовать хотя бы вкус Октоберфеста прямо у вас на дому. К счастью, с этим особых проблем возникнуть не должно, благо в Россию традиционно завозят “фестивальное” пиво в бутылках. Всё оно прекрасно. Всё оно сварено из смеси ячменного светлого и карамельного солодов и выдержано не менее шести недель, что обеспечивает пиву внушительный, но совершенно не выпирающий градус на фоне потрясающей питкости, а также баланса хмелевой горчинки и солодовой свежести. Купить “фестивальное” бутылочное можно в средней руки супермаркете начиная с сентября и зачастую аж до середины зимы.

Варят все кому не лень

Сорт “Октоберфестбир”, или как его ещё называют по классификации bjcpfestbier/marzen(праздничное пиво/мартовское), варят не только Шпатен, Пауланер, Хофброй, Хакер-Пшорр, Лёвенброй и Августинер. Честно говоря, сейчас “фестивальное” варят уже все кому не лень, так что многие баварские пивоварни считают своим долгом иметь “Октоберфестбир” в ассортименте. Поэтому пробуйте, начиная с классики, а далее — “везде со всеми остановками”, обязательно — в литровой кружке, а также с песнями и плясками.

Ein Prosit, Ein Prosit der Gemütlichkeit!..

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Сергей Лысов

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