Октоберфест сменяется “нерабочими днями”. И Хэллоуином

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Последние недели в нашем журнале только и разговоров было, что об Октоберфесте и пабах. Мы не ставим себе это в упрёк! Однако, открыв серию обзоров от Валерии Вербининой, редакция Fitzroy, посовещавшись, решила поддержать театральную жизнь столицы (пока таковая, с учётом потенциальных локдаунов, ещё существует). Опять же, в каждом приличном театре имеются не только вешалка, сцена и касса, но и буфет. А от него до паба — всего ничего. Так что, решив пройтись по консерваториям и театрам, мы не столь уж и удаляемся от барной стойки. Тем более, что завершить культурный вечер возле оной совсем не грех!..
Итак, приступим.
От классики до модерна
Киноконцерт Disney “Фантазия” в Большом зале Московской консерватории. Стремительно набирающий популярность формат “осовременивания” симфонической музыки идёт по двум путям. Либо оркестры берутся за исполнение саундтреков к современным играм (начиная с серии Heroes of Might&Magic и заканчивая “Ведьмаком”), либо, как в нашем случае, игра оркестра сопровождается видеорядом из кино- или мультфильма. Благо в случае “Фантазии” Диснея подбирать музыку не надо: смелый эксперимент мультипликатора был создан аж в 1940 году, и с самого начала “саундтреки” побирались из классических музыкальных произведений в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра.
Итого вышли девять номеров анимированной интерпретации музыкальных тем от Баха и Бетховена до Стравинского и Мусоргского. Сочетания классической мультипликации Диснея и классической музыки произвели фурор и принесли произведению два “Оскара”.
Проект компании Disney и продюсерской компании Zapomni заключается в показе “Фантазии” под живую музыку оркестра Московской консерватории — симфонический концерт в сопровождении классического мультфильма.
Повтор “Фантазии” пока не анонсирован, но подобных музыкальных концертов у Zapomni немало — есть из чего выбирать!
Второй пункт нашей культурной программы: рок-опера “Преступление и наказание” по мотивам одноименного романа на музыку Эдуарда Артемьева и с либретто Андрея Кончаловского. Идея произведения появилась ещё в 70-х годах, однако премьера состоялась лишь в марте 2016 года в “Театре Мюзикла” в Москве.
О самом романе говорить излишне. Мало кто не продирался в школе через дебри душевных страданий Раскольникова и Сони Мармеладовой, не размышлял перед завтрашним уроком: “Тварь я дрожащая или право имею признаться, что не смог прочитать роман?” Рок-опера дарит шанс пересмотреть взгляд на бестселлер Достоевского, а также перечитать его уже в зрелом возрасте, тем более Кончаловский адаптировал классику под современность: “лихие 90-е”, масштабные декорации и мрачный Петербург времён первого сезона “Улиц разбитых фонарей”. Разумеется, часть героев потеряли, а часть — переделали, но будем считать это авторским прочтением.
В общем, получилось если и не идеально, то как минимум необычно.
Ещё немного музыки
Самым ярким событием музыкальном жизни на этой неделе можно назвать концерт в Большом Кремлевском дворце, посвящённый 60-летию саксофониста и народного артиста России Игоря Бутмана. Мероприятие без каких-либо оговорок категорически рекомендуем.
Кино! Кино! Кино!
Из новинок кинопрома (кинодела, киностроя?): продолжение сериала “Хэллоуин” уже в полнометражном киноформате от режиссёра Дэвида Грина.
Ужастик с маркировкой 18+ “Хэллоуин убивает” открывает выходные Дня Всех Святых, а вторит ему российский, уже комедийный фильм “Дракулов” с Михаилом Галустяном в главной роли.
Ну а теперь — время барной стойки
Эта неделя для москвичей и гостей столицы, в силу неумолимо накатывающегося с 28 октября режима “нерабочих дней”, особенная. Это в том смысле, что московские заведения и их завсегдатаи наверняка захотят “на посошок” оторваться на всю катушку. Нет, мы не призываем — мы просто честно констатируем. С соблюдением всех положенных антиковидных мер, разумеется.
Хотите узнать, куда податься страждущему в столь непростых условиях? Извольте.
25 октября. Понедельник
12:00 Пиво. Касковый мини-фест в пабе Three Tuns.
19:00 Фестиваль. “Самайн: ирландский хоррор” в Библиотеке иностранной литературы.
19:30 Stand-Up*. Stand Up Msc в пабе Punch&Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.
26 октября. Вторник
12:00 Пиво. Касковый мини-фест в пабе Three Tuns.
18:00 Вечеринка. День рождения — 6 лет! — бару “На Кранах”.
19:00 Stand-Up. Lite Stand Up в Bier Zentrum Pub.
19:00 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:30 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch&Judy.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
27 октября. Среда
12:00 Пиво. Касковый мини-фест в пабе Three Tuns.
19:00 Виски. Вертикальная дегустация виски Glenallachie в винном магазине “Декантер” на “Университете”.
19:00 Коньяк. Дегустация коньяка Delamain в ресторане Whisky Rooms.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donoghue’s.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch&Judy.
20:00 Stand—Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
20:00 Пабквиз. Pubquiz PubsMoscow в Apple & Perry Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в спортбаре “Лига Пап” на Большой Лубянке.
20:00 Пабквиз. Quizium в The Tipsy Pub.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане Ketch Up Pokrovka.
Ну а дальше… Дальше сытно и вкусно проводим “нерабочие дни” дома, 31 октября там же празднуем Хэллоуин, а также — Самайн. Попутно всячески бережём себя и надеемся на лучшее.
В любом случае мы остаёмся с вами!
*Комедийное шоу, в котором комик выступает перед живой аудиторией.
Стас Литвинов, Игорь Самсонович