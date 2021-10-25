Октоберфест сменяется “нерабочими днями”. И Хэллоуином

Итого вышли девять номеров анимированной интерпретации музыкальных тем от Баха и Бетховена до Стравинского и Мусоргского. Сочетания классической мультипликации Диснея и классической музыки произвели фурор и принесли произведению два “Оскара”.

Проект компании Disney и продюсерской компании Zapomni заключается в показе “Фантазии” под живую музыку оркестра Московской консерватории — симфонический концерт в сопровождении классического мультфильма.

Повтор “Фантазии” пока не анонсирован, но подобных музыкальных концертов у Zapomni немало — есть из чего выбирать!

Второй пункт нашей культурной программы: рок-опера “Преступление и наказание” по мотивам одноименного романа на музыку Эдуарда Артемьева и с либретто Андрея Кончаловского. Идея произведения появилась ещё в 70-х годах, однако премьера состоялась лишь в марте 2016 года в “Театре Мюзикла” в Москве.