“Октоберфест” московский, “крыше-камерный”

Самая громкая новинка недели — фильм “Веном 2”, он же Venom: Let There Be Carnage. Блокбастер про героя (в прошлом — злодея) из комиксов Marvel вышел на киноэкраны 1 октября и уже успел попасть в обзор Fitzroy. Не убегая в дебри комикс-истории, можно сказать так: на синему стоит сходить ради “красивой картинки” и всеми любимого Тома Харди.

Вторая новинка от Marvel — боевик “Шан-Чи и легенда десяти колец”, посвящённый похождениям малоизвестного в России супергероя Шан-Чи. Описание — “Выросший в изоляции и в юном возрасте в совершенстве освоивший боевые искусства Шан-Чи вынужден идти против собственного отца, который задумал захватить весь мир” — не обещает нам высокой драматургии, но на боевики идут не за этим!..

Что ещё? Ещё “Дюна” Вильнёва. Прокат этой картины по-прежнему продолжается, так что у вас есть шанс по-быстрому метнуться глянуть на новое кинопрочтение фантастической саги Фрэнка Герберта, чтобы затем своим мнением об увиденном поделиться в комментариях к нашей статье.

Экранизация романа Солженицына “Один день Ивана Денисовича” нашумела, не успев выйти на экраны. Данное кино уже называют новым “Левиафаном”, то есть очередной возможностью позубоскалить над советско-российской жизнью. Насколько это действительно так и сколь велик данный фильм, честно говоря, понятия не имеем. Если кто-то решит в комментариях к сему анонсу поделиться собственными впечатлениями от просмотра драмы “Иван Денисович”, будем весьма благодарны.

Любителей классики на этой неделе порадует кинотеатр “Иллюзион”. На его большом экране состоится показ архивного кино “Москва, любовь моя” — драмы 1974 года, снятой на плёнку 35 мм. Кроме того, в “Иллюзионе” можно будет посмотреть французскую криминальную драму 1960 года “На последнем дыхании”, а также знакомый всем по роковой красотке в исполнении Шэрон Стоун триллер 1992 года “Основной инстинкт”.

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