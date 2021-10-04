“Октоберфест” московский, “крыше-камерный”

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“Oktoberfest” — это звучит гордо. Поэтому узнав, что в Мюнхене данный великий пивной фестопять не состоится, но зато он будет иметь место в Москве (!) на рынке (!!) на Ленинском (!!!), мимо такого экшена мы пройти никак не могли.
И не прошли.
То, что где-то рядом творится нечто интересное, мы поняли, едва проникнув на рынок, ибо на его первом этаже картинно фланировала девица в дирндле. Продефилировав мимо фланирующего туда-сюда дирндля и вознесясь по лестницам, увитым флажками с символикой флагманского бренда Октоберфеста — Spaten, мы оказались на крыше рынка. Там обнаружился скромный по размерам, но очень уютный фудкорт. Именно на нём в, можно сказать, камерной обстановке, и проистекал московский филиал мюнхенского фестиваля.
Фотографии предоставлены автором
Гостей было не то чтобы много. Возможно, тут сказалась ветреная погода, или просто на третий день фестиваля местное население как-то подвыдохлось?… Так или иначе, но нашему появлению организаторы фестиваля обрадовались, как приходу ближайших родственников. Усадили за столик. Налили “немецкого пшеничного”, угостили приготовленной на гриле колбаской, а также срочно исполнили нечто народно-альпийское на аккордеоне.
Получилось очень душевно, хотя вкус Weizen Organic от пивоварни MJB некоторым дегустаторам внезапно напомнил хорошо охлаждённый, но выдохшийся лимонад “Буратино” времён СССР. Впрочем, данный казус вполне можно списать на ностальгию по советскому детству и на то, что “на вкус и цвет все фломастеры разные”. Зато говяжья колбаска, как приснопамятная жена Цезаря, была “вне подозрений”! То есть — чудесная и сочная.
Фотографии предоставлены автором
Кроме дегустирования пива от MJB у посетителей рыночной крыши имелась возможность отведать также продукцию московской Rainbow Fish Brewery, шотландской компании BrewDog и, разумеется, сложно было избежать рандеву с баварским Spaten. Это из того, что запомнилось.
Было ли в “Октоберфесте”_на_рынке_на_Ленинском что-то от оригинального Oktoberfest? Вряд ли, честно говоря. С другой стороны, так ли уж важен какой-то там “дух Октоберфеста”, если есть пиво, горячие колбаски, аккордеон, хорошая компания и место, где со всем этим можно посидеть? В принципе, вот такой “крыше-камерный” формат локального пивного феста нам показался вполне симпатичным. Мы только приветствовали бы его всяческое развитие.
Кстати, на 8, 9 и 10 октября анонсировано проведение “Октоберфеста” на Усачёвском рынке Москвы.
А теперь — традиционная афиша от журнала Fitzroy.
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На этой неделе мы решили выйти за пределы пабов и баров (не отчаивайтесь, они тоже будут!), дабы посмотреть, что интересного будет происходить в культурной жизни столицы вне прямой видимости барной стойки.
Кино
Самая громкая новинка недели — фильм “Веном 2”, он же Venom: Let There Be Carnage. Блокбастер про героя (в прошлом — злодея) из комиксов Marvel вышел на киноэкраны 1 октября и уже успел попасть в обзор Fitzroy. Не убегая в дебри комикс-истории, можно сказать так: на синему стоит сходить ради “красивой картинки” и всеми любимого Тома Харди.
Вторая новинка от Marvel — боевик “Шан-Чи и легенда десяти колец”, посвящённый похождениям малоизвестного в России супергероя Шан-Чи. Описание — “Выросший в изоляции и в юном возрасте в совершенстве освоивший боевые искусства Шан-Чи вынужден идти против собственного отца, который задумал захватить весь мир” — не обещает нам высокой драматургии, но на боевики идут не за этим!..
Что ещё? Ещё “Дюна” Вильнёва. Прокат этой картины по-прежнему продолжается, так что у вас есть шанс по-быстрому метнуться глянуть на новое кинопрочтение фантастической саги Фрэнка Герберта, чтобы затем своим мнением об увиденном поделиться в комментариях к нашей статье.
Экранизация романа Солженицына “Один день Ивана Денисовича” нашумела, не успев выйти на экраны. Данное кино уже называют новым “Левиафаном”, то есть очередной возможностью позубоскалить над советско-российской жизнью. Насколько это действительно так и сколь велик данный фильм, честно говоря, понятия не имеем. Если кто-то решит в комментариях к сему анонсу поделиться собственными впечатлениями от просмотра драмы “Иван Денисович”, будем весьма благодарны.
Любителей классики на этой неделе порадует кинотеатр “Иллюзион”. На его большом экране состоится показ архивного кино “Москва, любовь моя” — драмы 1974 года, снятой на плёнку 35 мм. Кроме того, в “Иллюзионе” можно будет посмотреть французскую криминальную драму 1960 года “На последнем дыхании”, а также знакомый всем по роковой красотке в исполнении Шэрон Стоун триллер 1992 года “Основной инстинкт”.
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Театры
Из театральных новинок наш журнал рекомендует премьеру “Обещание на рассвете” по одноимённому роману французского писателя Ромена Гари. Постановка о бесконечной материнской любви состоится 9 октября в театре имени Евгения Вахтангова на камерной сцене.
Пабы и бары
Вот мы и подошли к нашей любимой рубрике!
Хотите сходить на спектакль в пабе? — нет проблем! На этой неделе паб Abbey Playesорганизует премьеру новой постановки Егора Матвеева “Проходка”: “Действие разворачивается в альтернативной реальности: со своими законами, немного похожими на наши. Гости паба оказываются на праздновании нашумевшей премьеры известного на весь город театра. Худрук, прима, актёр-неудачник, независимый продюсер и давняя театральная фанатка замешаны в почти детективной истории человеческих страстей и интриг, знакомой всем и каждому”.
На спектакль “Проходка” можно попасть 4, 5 и 6 октября.
Ирландский паб The Dubliner на Никольской с конца сентября запустил обновлённое осеннее меню от шеф-повара: боллы из креветок, кальмаров и трески под лаймовым соусом, а также многое другое. Отличный повод (если он нужен!) зайти в любимый паб.
Осень — время, когда пить белое уже поздно, а красное — рано. Компромиссом может быть как розовое, так и — в нашем случае — оранжевое. Дегустация оранжевого вина пройдёт 7 октября в баре “Трамвай” на ул. Шаболовка, д. 19.
6 октября ценителям прекрасного рекомендуется к 19:00 нагрянуть в ресторан Whisky Rooms, дабы приобщиться к дегустации виски Aberlour. Кстати, в этот же день в 19:30 в пабе Guns & Bears стартует дегустация виски Johnnie Walker, организованная московским клубом любителей виски WE Whisky club.
Любители пива могут отправиться в фудмолл “Депо” (Лесная, 20), где 7 октября планируется презентация новых сортов пива от Grenader Brewery.
Специально для желающих потанцевать бар PAPA Blues (Староваганьковский переулок, 19, стр. 3) проводит вечеринку “Блюз, Джамбалайя и Ромовый Пунш” с живой музыкой и угощениями в пятницу, 9 октября.
Ну и ещё все семь дней в неделю с 12:00 в пабе Three Tuns проходит мини-фест Cask Ale Week 2021.
Концерты и фестивали
Кстати, о фестивалях.
9 октября в клубе “Артист Hall” пройдет The Beatles Festival — самый масштабный битломанский фестиваль в России: 2 сцены, 10 групп, 5 часов живой музыки! Плюс — специальные программы, посвящённые юбилею альбома Let It Be и дню рождения Джона Леннона. Трибьюты The Rolling Stones, T. Rex и бит-квартета “Секрет”.
Кроме того, 10 октября в концертном зале Music Media Dome состоится концерт “Вершина рока” при участии группы “Сплин”, Вадима Самойлова и Сергея Бобунца.
Стас Литвинов, Игорь Самсонович