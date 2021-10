“Октоберфест” московский, “крыше-камерный”

Кстати, о фестивалях.

9 октября в клубе “Артист Hall” пройдет The Beatles Festival — самый масштабный битломанский фестиваль в России: 2 сцены, 10 групп, 5 часов живой музыки! Плюс — специальные программы, посвящённые юбилею альбома Let It Be и дню рождения Джона Леннона. Трибьюты The Rolling Stones, T. Rex и бит-квартета “Секрет”.

Кроме того, 10 октября в концертном зале Music Media Dome состоится концерт “Вершина рока” при участии группы “Сплин”, Вадима Самойлова и Сергея Бобунца.