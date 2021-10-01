Одежда, которую нам подарила Крымская война

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Несмотря на свой ограниченный характер, Крымская война 1853-1856 годов оказала на мир громадное влияние. Это касается всего — и новых политических реалий, и эволюции военного дела, и, как ни странно, развития одежды.
Крымская война стала настоящей законодательницей мод! Вот об этом давайте сегодня и поговорим.
Реглан и плащ
Начнём с сэра Фицроя Джеймса Генри Сомерсета, первого барона Реглана, начальствовавшего над английскими войсками, действовавшими в годы Крымской войны против России.
В 1815 году сэр Фицрой потерял руку при Ватерлоо и очень комплексовал по этому поводу. Будучи человеком богатым, он обратился в пошивочную мастерскую для нуворишей — Aquascutum, попросив разработать какой-то вариант одежды, который бы скрывал его увечье.
Фирма Aquascutum была сродни прославленному кинематографом ателье Kingsman, только — безо всяких претензий на секретную службу. В общем, там сидели профессионалы, которые в 1851 году и придумали крой, который теперь называется в честь Фицроя Сомерсета — реглан. Смысл кроя самый простой — у верхней одежды рукава и плечи составляют одно целое. Получается покатое плечо, которое скрывает недостатки ширины плеч и т. п. Реглан понравился многим, так что одежду подобного кроя начали носить не только однорукие инвалиды, но и вполне себе здоровые люди.
Следующей модной “фишкой” времён Крымской войны можно считать тренч. Правильнее, конечно, его называть тренчкот (trench coat), то есть траншейное пальто. Дело в том, что во время осады Севастополя союзники сполна хлебнули прелестей русской погоды, в том числе и таких, как moroz и rasputitsa. Ну а прелести продолжительной жизни в траншеях для противников России-матушки оказались вообще за гранью!..
Приняв это к сведению, уже знакомая нам фирма Aquascutum, несомненно движимая только патриотическим порывом (здесь должна стоять пометка “сарказм”), специально для господ офицеров в 1854 году предложила пальто с покрытием из прорезиненной ткани, то есть плащ. Первыми благодарными покупателями этой новинки стали английские военнослужащие из числа выживших после зимовки 1854-1855 годов под Севастополем. Когда их французские “коллеги” обнаружили, что в тренче можно вполне сносно шататься по крымским хлябям под крымским дождём, объёмы продаж плащей от Aquascutum выросли на порядок.
Впрочем, по-настоящему массовый выпуск тренчей начался только в Первую мировую. Тем не менее, их история, равно как и история современных армейских плащей и плащ-палаток, берёт своё начало именно в окопах Крымской войны.
Графский кардиган
Далее у нас на очереди — кардиган.
Джеймс Томас Браднелл, седьмой граф Кардиган, во время Крымской войны, будучи генерал-майором, командовал печально известной лёгкой бригадой. Да-да, той самой, которая в деле 25 октября 1854 года под Балаклавой явно могла бы стать номинантом премии “Слабоумие и отвага”.
Лорд Реглан намеревался отправить лёгкую бригаду, чтобы помешать русским укатить к себе пушки с брошенных турками редутов — для такой задачи британская лёгкая кавалерия вполне годилась. Однако в цепочке командования возникло недопонимание, вследствие чего лёгкая бригада оказалась отправлена прямо в “огневой мешок”, образованный перекрёстным ружейно-пушечным огнём русских войск.
Самоубийственная атака закончилась для британской кавалерии жуткими потерями, навсегда обессмертившими хоть и бесполезный, но запредельный героизм лёгкой бригады.
Однако вернёмся к барону Кардигану. Во время Крымской войны сей дядька был уже немолод. Его мучила подагра и другие старческие болезни. И без того не отличавшийся крепким здоровьем, Джеймс как-то угодил под ливень, вымок до нитки, после чего столь усердно пытался высушить у походного костра своё пальто, что прожёг до дыр себе рукава. Другого пальто у графа не было, так что постоянно мёрзнувшие руки теперь буквально не давали Джеймсу покоя.
В конце концов окончательно изнемогший от “прелестей” русской погоды граф придумал новый способ утеплиться. Он распорядился к своему лишённому воротника вязаному жакету на пуговицах, который поддевался под форменный мундир, связать рукава. Так появился новый вид кофты, названный в честь графа — кардиган.
Всепобеждающий бардак
Ещё один элемент “фирменной” одежды Крымской войны, ныне всем хорошо известный, — это головной убор балаклава.
Собственно, опять возвращаемся к зимовке англичан в 1854-1855 годах под Севастополем. В декабре 1854 года адмирал Дандас назначил своего заместителя Эдварда Боксера исполняющим обязанности суперинтенданта Балаклавы. В местном порту и до этого с порядком было не особо, но личные качества Боксера помогли поднять хаос в Балаклаве прямо-таки до небывалых высот. Лучше всего об этом написал армейский капитан Шипли (Shipley), угодивший после Альмы в Балаклаву на излечение: “В этом хаосе не хватает только одного — головы. Адмирал Боксер не в счёт — у него головы в принципе нет”.
Корабли прибывали в Балаклаву без какого-либо уведомления, и до момента разгрузки никто вообще не знал, что в их трюмах находится. Иногда уже приступившие к разгрузке транспорты могли получить внезапный приказ срочно задраить крышки трюмов и возвращаться из Балаклавы в Стамбул!
На складах в Балаклаве имел место всепобеждающий бардак. Из-за большого количества сваленных как попало съестных припасов на складах развелись полчища крыс. Боксер приказал срочно доставить для борьбы с грызунами в Балаклаву кошек. Однако те крыс просто игнорировали, ибо успели мгновенно обожраться хранившимся в порту без должного надзора мясом. Еды не хватало — мясные консервы оказались погребены под тюками с каменным углём, о чём никто не подозревал. Причём о хранившихся в Балаклаве запасах каменного угля англичане тоже быстро забыли, так как сами же завалили уголь свёртками с запасной униформой, поверх которой решили складировать сено. Под дождями сено быстро сгнило, так что лезть смотреть, что там под ним спрятано, никто не захотел.
В итоге английское воинство исправно голодало и замерзало, хотя всё необходимое находилось у солдат буквально под боком!
Не получившая (а точнее — не откопавшая на складах) своевременно зимнее обмундирование армия зимой 1854-1855 годов отчаянно страдала от холодов. Чтобы хоть как-то улучшить своё положение, английские солдаты принялись мастерить себе некую помесь вязаной шапки и маски-чулка. Получившая по месту изобретения название “балаклава” новинка не только спасала голову в холода, но и хорошо защищала лицо от сильного ветра.
Казус с сапогами
Напоследок — обувь.
Как раз в разгар подготовки ко вступлению Англии в Крымскую войну появилось разделение обуви на левую или правую ногу. Да, сейчас это сложно представить, но до середины XIX века пара обуви была “универсальной”. Ботинки и сапоги не имели различий для левой и правой ноги. Покупателю выдавался готовый продукт, а дальше, дорогой, сам разнашивай.
Только в 1851 году в английскую армию поступили первые пары ботинок, сразу имевшие “левую” и “правую” специализацию. При этом разные цеха производили обувь отдельно на левую и отдельно на правую ногу. Ну чтобы рабочие собственные изделия не воровали. Это имело неожиданные последствия. Поскольку на левую и правую ногу сапоги выпускали разные цеха, их продукция в Крым отправлялась разными кораблями. Затем случился шторм, и транспорт, имевший в трюме партию обуви на левую ногу, затонул.
Вы уже догадались, к чему это привело? Всё правильно — часть полков союзников в Крыму зимой 1854-1855 года щеголяла исключительно в сапогах на правую ногу!..
Во избежание повторения подобного казуса впоследствии обувь стали поставлять только комплектными парами.
Сергей Махов