Одежда, которую нам подарила Крымская война

Фирма Aquascutum была сродни прославленному кинематографом ателье Kingsman, только — безо всяких претензий на секретную службу. В общем, там сидели профессионалы, которые в 1851 году и придумали крой, который теперь называется в честь Фицроя Сомерсета — реглан. Смысл кроя самый простой — у верхней одежды рукава и плечи составляют одно целое. Получается покатое плечо, которое скрывает недостатки ширины плеч и т. п. Реглан понравился многим, так что одежду подобного кроя начали носить не только однорукие инвалиды, но и вполне себе здоровые люди.

Следующей модной “фишкой” времён Крымской войны можно считать тренч. Правильнее, конечно, его называть тренчкот (trench coat), то есть траншейное пальто. Дело в том, что во время осады Севастополя союзники сполна хлебнули прелестей русской погоды, в том числе и таких, как moroz и rasputitsa. Ну а прелести продолжительной жизни в траншеях для противников России-матушки оказались вообще за гранью!..