Ну так что же рассказать за портвейн? Часть I

Кстати, история уже нашего времени. Что называется — из первых рук. Пару-тройку лет назад группа московских студентов решила съездить в Питер на выходные. Погулять, отдохнуть, расслабиться. От безденежья купили пару бутылок “Три топора”. Да, оно сейчас тоже делается и продаётся под видом “винного напитка”. Стоит рублей 80–100 за бутылку 0,7. За пару дней эти студенты всей толпой с трудом выпили одну из купленных бутылок.

Комментарий от автора: “Не тот пошёл студент. Ох, не тот!”

Ну не везти же вторую бутылку обратно? Да и выбрасывать как-то жалко. Деньги же плочены. Решили они сделать доброе дело. Нашли какого-то бомжа недалеко от Казанского собора и предложили эту бутылку ему. Разумеется — в подарок. Интеллигентный питерский бомж, посмотрев на бутылку, произнес: “Вы что? Это же пойло!”

Мы тоже интеллигентные люди и не меньше этого бомжа хотим получить удовольствие, а также наслаждение от напитка. С минимальными потерями для самочувствия, а лучше совсем без них. Поэтому для нас куда важнее качество, а количество должно быть таким, чтобы утро было добрым. Я понимаю, что “утро добрым не бывает”, но мы постараемся. Обратимся к истокам. Откуда вообще взялся этот портвейн, что это вообще такое, где его берут, когда и с чем его едят? Давайте разберёмся.