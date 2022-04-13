Складная «Работа» — нож Sebenza

Рык мотоцикла и шуршание гриндера

Перед нами — знойная пустыня, почти голая, почти безжизненная. Но. В ней встречаются ящерицы, насекомые. Встречаются в пустыне и… Нет, не страусы. Мотоциклисты!

На календаре — первая половина 80‑х XX века.

В Южной Африке, в городе Дурбан жил да был молодой сотрудник компании, выпускавшей полиграфическое оборудование — Крис Рив (Chris Reeve). Крис тащился от ветра в лицо, ценил аромат свободы и обожал железного зверя между ногами. Другим словом, он любил мотоциклы.

Крис являлся не просто байкером — он участвовал в спортивных заездах и гонках. Его мечтой было выиграть Гран-при, но, увы, этим надеждам не суждено было сбыться. Что, разумеется, минус. Плюсом же можно считать тот факт, что мистер Рив де-факто выиграл первенство в иной области — у гриндера. Крис стал выдающимся найфмейкером, а его изделия до сих пор считаются эталонными в своей области.

«Работа», он же «Себенза»

Впрочем, поначалу, как говорится, ничто не предвещало. В декабре 1983-го Крис оставил прежнее место работы, а 1 января следующего года наш герой и его подруга Анна (Anne) в маленьком гараже, пристроенном к дому Ривов, открыли собственную ножевую мастерскую. Долгое время Крис и Анна были единственными сотрудниками своего предприятия, что, однако, не помешало им с энтузиазмом осваивать премудрости ножевого производства.

Никаких станков ЧПУ или чего-то подобного в хозяйстве начинающего найфмейкера не водилось — все детали своих первых ножей Крису в буквальном смысле приходилось изготавливать вручную. Это навело Рива на мысль, что его фолдеры должны иметь максимально простую и надёжную конструкцию. Но — не в ущерб дизайну ножа и его рабочим качествам. Именно с опорой на эти установки Крис в 1987‑м сконструировал прототип своего EDC-фолдера, то есть складника на каждый день. Желая подчеркнуть, что новый нож — это не манерный «костюмник», а трудяга, с которым можно и в пир и в мир, Рив дал «новичку» совсем негламурное название — «Работа».

Правда, Крис использовал для названия ножа слово «работа» не из английского языка, а из языка проживавшего в Южной Африке племени зулу. В результате имечко у фолдера получилось загадочным и интригующим — «Себенза» (Sebenza).

Естественно, прототип «Себензы» (она же — «Себа» у отечественных ножеманов) Крису пришлось делать в своём гараже полностью вручную. Из-за этого трудозатраты на изготовление «максимально простого и надёжного» фолдера оказались весьма велики, что не могло не сказаться и на цене изделия. Отыскать в ЮАР большое количество покупателей, потенциально готовых выложить приличную сумму за складной нож, не представлялось возможным. Исходя из этого нюанса Крис и Анна Рив решили эмигрировать в США, где платёжеспособность населения была повыше, чем в ЮАР. Плюс к этому в Штатах проще было обзавестись хорошим станочным парком, позволяющим наладить серийное производство высококачественных ножей.

Первая серийная модель Sebenza Original

В марте 1989 года Ривы перебрались в Бойсе, штат Айдахо, где в 1991‑м Крису и Анне удалось наладить серийный выпуск первой модели «Себы» — Sebenza Original. При создании этого лаконичного, но изысканного фолдера Крис использовал несколько интересных решений:

— рукоятка ножа представляла собой две плашки из титана, прошедших пескоструйную обработку. Такая рукоятка неплохо удерживается даже влажными руками, да и смотрится достаточно стильно. Попутно открытая конструкция рукоятки позволяет без проблем промыть/продуть «потроха» ножа, буде такая необходимость появится;

— клинок первой серийной «Себы» был выполнен из передовой на тот момент стали — ATS-34;

— клинок раскрывался одной рукой при упоре большого пальцы в шпенёк;

— плавный ход клинка при раскрытии/закрытии обеспечивали бронзовые шайбы, а за центровку клинка отвечала дистанционная втулка. При желании у «Себы» можно было максимально туго затянуть осевой винт, но это не повлияло бы ни на лёгкость движения клинка, ни на его центровку относительно плашек;

— в конструкции ножа был применён разработанный лично Крисом Ривом замок — Reeve Integral Lock. Замыкающей клинок в раскрытом положении деталью являлась правая плашка рукоятки ножа, на которой был сделан вырез, обеспечивающий её подвижность. Сейчас такой замок больше известен под названием фрейм-лок (Frame Lock).

Может быть, порознь эти технические решения и не вызвали бы никакого wow-эффекта. Однако будучи собранными воедино, они превратили «Себу» в нечто большее, чем просто ещё один новый фолдер. У многих любителей ножей поклонение «Себензе» постепенно приобрело характер самого настоящего культа. «Так просто и так современно!» — восторгались «Себой» специализированные издания. Без сомнения, Sebenza Original совершила революцию на ножевом рынке.

Чтобы ещё больше выделить свои изделия среди тысяч складней других производителей, Крис придумал в комплекте с «Себой» предлагать покупателям несколько приятных бонусов — темляк, кожаный чехол для фолдера, тюбик со смазкой для бронзовых шайб и фиксатор резьбы для винтов. Вроде бы — мелочь, верно? Но данная мелочь ещё больше увеличила популярность «Себензы», что с точки зрения прибыли, получаемой Chris Reeve Knives, являлось совсем не мелочью.

Икона ножевого мира

Теоретически ничего не мешало Крису тупо тиражировать Sebenza Original и почивать на лаврах. Практически же Рив не собирался останавливаться на достигнутом, а потому эволюционное развитие «Себы» продолжалось.

В 1996 году на прилавках появилась модель Sebenza Regular. Её клинок был выполнен из стали BG-42. Спустя три года вышла ограниченная юбилейная модель с плашками, украшенными инкрустацией по дереву. Такие ножи очень ценятся коллекционерами, ведь тираж «юбилейки» составил всего 60 штук!

В 2000 году Крис Рив выпустил модель Sebenza Classic, а через два года после этого рукоятка ножа стала украшаться двумя «тёплыми и ламповыми» параллельными вставками из дерева. В начале XXI века Крис начал плотно сотрудничать с Диком Барбером из Crucible Materials Corporation, следствием чего стало появление порошковой стали S30V. Именно из этой стали с 2002 года стали изготавливаться клинки «Себенз».

В 2008 году, к 21‑й годовщине создания компании Chris Reeve Knives Рив презентовал новую «юбилейку» — Sebenza 21. «Адский резак», «лучший резак всех времён и народов», «джедайский меч», «икона ножевого мира» — как «двадцать первую» с её вогнутыми спусками на клинке, обеспечивающими фантастический рез, только не называли! До сих пор Sebenza 21 является, пожалуй, наиболее культовым и распиаренным фолдером из всего семейства «Себенз». Кстати, начиная с «двадцать первой», «Себы» стали выпускаться в двух типоразмерах — Large и Small. Длина клинка большой «Себензы» — 3,625 дюйма (9,207 см), а малой — 2,94 дюйма (7,467 см). Толщина клинка обеих моделей ножа — 0,125 дюйма (3,175 мм).

Следующее юбилейное издание «Себы» — Sebenza 25 — увидело свет в 2012 году и, как нетрудно догадаться, было посвящено 25 годам славного существования Chris Reeve Knives. Очередную итерацию «Себы» многие поклонники Sebenza 21 встретили в штыки! Почему? Потому что Крис решил придать новому ножу большую универсальность, для чего сделал клинок «двадцать пятой» чуть толще, а вогнутые спуски заменил на прямые. Рез у «двадцать пятой» стал несколько хуже, чем у «двадцать первой». Зато «убить» режущую кромку у Sebenza 25 оказалось куда труднее, чем у её предшественницы. «Фу!», «Не канон!» — скандировали возмущённые поклонники Sebenza 21, после чего… бежали покупать себе в коллекцию «двадцать пятую». Просто так. На всякий случай. Ну вы понимаете.

Клинок Sebenza 25 был выполнен из новой коррозийно-стойкой стали CPM S35VN. Из той же, кстати, стали изготавливается клинок появившейся в 2019 году Sebenza 31, представлявшей собой пережившую апгрейд Sebenza 21. Доработанная «икона ножевого мира» сохранила свой великолепный рез, но приобрела более удобные выемки под пальцы в рукоятке, изменённый угол наклона клипсы (который теперь не давил на пружину фрейм-лока) и керамический шарик детента.

Приобщение к мечте

При всей своей минималистичности, «Себенза» была, есть и, надеемся, будет высокотехнологичным ножом с клинком из премиум-стали. Впрочем, любят ножеманы «Себу» не только за это.

Во-первых, каждый может подобрать себе «Себензу» по руке. Имеется возможность выбора не только между Large и Small, но и между тремя типами клинка — классическим дроп-поинтом, танто или insignio (на языке племени Зулу так называют клинок опасной бритвы).

Во-вторых, кроме обычных серийных моделей «Себ» можно выбрать множество кастомных — с клинком из дамасской стали, со вставками из драгоценных металлов, карбона или различных сортов древесины. Плюс к этому есть «Себы» с Unique Graphic — уникальной дизайнерской графикой на титановых плашках. А если захочется чего-то совсем своего, то можно написать Крису и обговорить с ним детали оформления конкретно вашего ножа. Как говорится, любой каприз за ваши деньги!

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Sebenza Unique Graphic

Кстати, о деньгах. Пожалуй, единственный серьёзный минус «Себ» — это их стоимость. Например, в начале апреля сего года самая простая серийная «тридцать первая» на сайте Chris Reeve Knives стоила $375, а в РФ ту же модель отечественный интернет-магазин предлагал покупателям уже за 85 000 рублей.

Таким образом, «Себенза», это нож не только практичный, но и по нашим временам — статусный. Как какой-нибудь топовый байк.

Вместе с тем «Себа» — классный нож для каждодневного ношения и достойный предмет коллекционирования. В кармане, да и на полке творение Криса Рива олицетворяет собой простоту, надёжность и, в конце концов, стремление к совершенству. Раскрывая «Себензу», наслаждаясь плавной работой механики фолдера и его отличным резом, вы приобщаетесь к мечте. Мечте простого парня, который однажды решил делать лучшие ножи в мире. И, кажется, у него это получилось!