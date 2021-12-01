Новые рекорды “Пивной мили”

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Пиво и бег — братья навек? Об этом спорят, разделившись на два лагеря, достаточно давно и очень горячо — врачи, учёные, спортивные звёзды. Мы не будем поддерживать ни одну из сторон, но всё же расскажем сегодня о тех, кто считает, что пиво — лучший спортивный изотоник. И таких людей с каждым годом становится всё больше. Именно об этом свидетельствует традиционный забег на “Пивную милю” (Beer Mile World Classic), где в нынешнем году установлен новый мировой рекорд. Канадский спортсмен Гори Беллемор преодолел дистанцию за 4 минуты 28 секунд.
Идея “пивных забегов” родилась из… дружеской шутки. Как утверждает канадская пресса, однажды (дело было в 1989 году) группа бегунов Страны кленового листа восстанавливала силы в баре после пробежки. В ходе лёгкого застольного расслабления кому-то из них пришла в голову идея вернуться на стадион, прихватив с собой жестянки с напитком, принять “по баночке” и пробежать круг. А затем, если хорошо пойдёт, ещё и ещё. В итоге остановились на комбинации “четыре на четыре”. А поскольку стандартный круг по дорожке — это 400 метров, то тут и до мили недалеко — просто слегка увеличили дистанцию.
Забава понравилась, инициатива “биргиков на тартановой дорожке” получила распространение. В 1998 году у забега появился свой собственный портал, освещавший соревнования бегунов, проходившие в разных странах. В 2014 году состоялся первый чемпионат мира. Нынешний, прошедший в английском городке Ли (графство Большой Манчестер) в конце октября 2021 года, стал седьмым.
Правила забега несложны. Миля, как известно, это мера длины немногим больше 1 600 метров. То есть четыре круга с мелочью по стандартной беговой дорожке, окаймляющей обычно футбольное поле. Непосредственно на стартовой линии, а затем после преодоления каждого четырёхсотметрового кольца все участники забега обязаны выпить (странно, да? Применительно к пиву и — “обязаны выпить”) по бутылочке (12 унций, то есть 354,88 мл) лагера. Ёмкости у всех — одинакового формата, схитрить и принести флакон с более широким горлышком, чтобы быстрее выпить его содержимое, не получится.
Пьётся бутылка в специальной зоне длиной 10 метров — как видите, растянуть её по дистанции тоже не выйдет.
Ещё одно условие: спортсмена на дистанции не должно стошнить. Бегун, из которого в обратном порядке фонтанирует напиток, обязан будет пробежать штрафной круг. Или сойти с дистанции, но это для слабаков! Проблема здесь не в том, что желудок чрезмерно наполнен, а в пузыриках-газах, которые при беге спортсмена стремятся выйти наружу и увлечь за собой остальное содержимое.
Фото: Brendan Maloney – USA TODAY Sports
Взгляд изнутри
В одном из таких забегов принял участие корреспондент журнала Runners World Катал Деннехи. Чтобы посмотреть на гонку изнутри и передать читателям-зрителям ощущения, которые охватывают двоеборца (бег плюс питьё — ну натурально, две дисциплины в одном флаконе) на протяжении дистанции.
Вот его наиболее яркие впечатления:
“Первая бутылка пошла легко и приятно — ещё бы, ведь забег ещё не начался, и я понятия не имел о возможных проблемах на дистанции. Чёрт побери, мне приходилось пить пиво в больших количествах и в таких разных, порой очень сложных условиях, что я был уверен: проблем не будет. Я добегу и не расплещу содержимое моего желудка…
Три круга и четыре бутылки пива мой организм выдержал пусть с трудом, но всё же неплохо — кажется, он просто не понимал, что за жестокий розыгрыш я ему устроил. Но на последней петле до него это дошло и он закричал мне: “Больше не хочу, сдавайся!”…
Если честно — я не знал, как это сделать. Просто сойти с дистанции — признаться самому себе, что ты слабак. Воспользоваться позывами тошноты, которые так и подкатывали к горлу? Наверно, это можно было бы потом списать на стечение обстоятельств, случайность и ещё придумать какие-то оправдания, но… Меня на протяжении моей жизни выворачивало наизнанку не раз и в самых разных местах — на углах улиц, в ночных клубах, на заправках. Но никогда мне не приходилось такое делать на беговой дорожке и в присутствии тысяч человек. Я решил, что нечего расширять список моих “рвотных” пунктов.
До финиша я добрался через 5 минут 50 секунд после старта. Для неподготовленного авантюриста, желающего испытать новые острые ощущения, совсем неплохо”.
Пиво в помощь
“Пивная миля” — не самое сумасшедшее спортивно-алкогольное мероприятие, между прочим. Тот же RunnersWorld сообщал недавно о полумарафонском забеге (20 км), в котором студент университета Нотр-Дам в Индиане Эммет Фарнан выпивал по 12-унциевой бутылочке пива каждую милю, то есть 13 раз. На всю гонку у него ушло 1:43:42.
Кстати, есть мнение некоторых нутриционистов, что употребление во время спортивных нагрузок жидкостей с большим содержанием калия и натрия помогает восстановиться организму быстро и легко. Вот многие спортсмены и решили призвать в помощники пиво, которое весьма близко по составу к энергетическим напиткам. А марафонцы вообще склонны полагать, что пиво должно составлять неотъемлемую часть их “чемпионского рациона”, так как в этом напитке естественным образом содержится водорастворимый кремний, играющий незаменимую роль в регенерации и укреплении костей и хрящевой ткани.
Американский спортивный диетолог и начинающий пивовар Лиза Дорфман считает, что “поскольку содержание алкоголя в 12 унциях пива Coors Light довольно низкое (4,2%), мы не говорим о большом количестве граммов алкоголя, получаемых спортсменом. По большей части он потреблял углеводы, и организм его не страдал обезвоживанием. А алкоголь на дистанции выходил через пот”.
Да, не забудем упомянуть, что, помимо пивных забегов, проводятся и другие слабо- и неслабоалкогольные соревнования. Например, несколько винных марафонов собирают любителей бега и хорошего вина во Франции — в знаменитых местах Бордо и Божоле. Но это уже другая история.
Андрей Карат