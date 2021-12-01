Новые рекорды “Пивной мили”

Идея “пивных забегов” родилась из… дружеской шутки. Как утверждает канадская пресса, однажды (дело было в 1989 году) группа бегунов Страны кленового листа восстанавливала силы в баре после пробежки. В ходе лёгкого застольного расслабления кому-то из них пришла в голову идея вернуться на стадион, прихватив с собой жестянки с напитком, принять “по баночке” и пробежать круг. А затем, если хорошо пойдёт, ещё и ещё. В итоге остановились на комбинации “четыре на четыре”. А поскольку стандартный круг по дорожке — это 400 метров, то тут и до мили недалеко — просто слегка увеличили дистанцию.

Забава понравилась, инициатива “биргиков на тартановой дорожке” получила распространение. В 1998 году у забега появился свой собственный портал, освещавший соревнования бегунов, проходившие в разных странах. В 2014 году состоялся первый чемпионат мира. Нынешний, прошедший в английском городке Ли (графство Большой Манчестер) в конце октября 2021 года, стал седьмым.

Правила забега несложны. Миля, как известно, это мера длины немногим больше 1 600 метров. То есть четыре круга с мелочью по стандартной беговой дорожке, окаймляющей обычно футбольное поле. Непосредственно на стартовой линии, а затем после преодоления каждого четырёхсотметрового кольца все участники забега обязаны выпить (странно, да? Применительно к пиву и — “обязаны выпить”) по бутылочке (12 унций, то есть 354,88 мл) лагера. Ёмкости у всех — одинакового формата, схитрить и принести флакон с более широким горлышком, чтобы быстрее выпить его содержимое, не получится.

Пьётся бутылка в специальной зоне длиной 10 метров — как видите, растянуть её по дистанции тоже не выйдет.

Ещё одно условие: спортсмена на дистанции не должно стошнить. Бегун, из которого в обратном порядке фонтанирует напиток, обязан будет пробежать штрафной круг. Или сойти с дистанции, но это для слабаков! Проблема здесь не в том, что желудок чрезмерно наполнен, а в пузыриках-газах, которые при беге спортсмена стремятся выйти наружу и увлечь за собой остальное содержимое.