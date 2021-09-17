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Negroni Week в The Dubliner

Делай добро и пей коктейли!
"Looking for negroni"
Кадр из фильма "Looking for negroni" | 2019 год

Уже не первый год производители знаменитого итальянского биттера Campari и журнал питейной культуры Imbibe объявляют международную благотворительную акцию Negroni Week в честь знаменитого коктейля “Негрони”, основным составляющим которого является именно кампари. За всё время проведения Negroni Week, по заявлению организаторов, было собрано более 3 млн долларов более чем в 70 странах мира. Вырученные от продажи коктейлей деньги продавцы тратят на благотворительность.

В этом году Negroni Week проходит с 13 по 19 сентября, и её задачей является помощь барам и пабам, которые с трудом пережили ковидный 2020 год, но всё ещё, хоть и “на честном слове и на одном крыле”, но продолжают работать.

В России неделя негрони проходит при информационной поддержке портала Inshaker, на ресурсе которого можно узнать о заведениях вашего города, принимающих участие в акции. Редакция журнала Fitzroy тоже решила не обходить благотворительную акцию стороной, так что наш корреспондент отправился в бар The Dubliner на Никольской улице, чтобы объединить два своих любимых занятия: пить коктейли и причинять добро.

Фотография предоставлена автором

Негрони, пожалуй, лучший “осенний” коктейль-аперитив на основе джина и вермута. В меру горький за счет биттера, а также освежающий благодаря льду и лёгкости вермута. Есть несколько историй возникновения коктейля, но нам интереснее всего придерживаться романтичной легенды о графе Камилло Негрони. Дескать, прогуливаясь по улочкам Флоренции, некий аристократ решил промочить горло и попросил сделать “более алкогольным” коктейль американо (“Два превосходных американо” заказывал Джеймс Бонд в Риме: красный вермут, кампари и содовая), в котором содовую заменил на джин.

Есть облегчённый вариант коктейля “Ошибочный негрони” — в его рецепте джин меняется на игристое вино.

Кстати, Campari стала первой торговой маркой по классификации IBA (Международная ассоциация бартендеров), фигурирующей в качестве ингредиента напитка. Если джин или вермут могут быть любой марки, то биттер — только кампари! Сам же негрони уже много лет подряд занимает второе место среди самых продаваемых классических коктейлей, по версии портала — навигатора по миру коктейлей Drinks International.

Предоставлено пабом The Dubliner

Впереди выходные — лучшее время зайти в бар за порцией коктейля. И — вдвойне отличное время для благотворительности!.. Тем более, что благотворительный негрони вам предложат не где-нибудь, а в колоритном пабе, построенном на Никольской настоящими ирландцами!

Словом, не сидите дома и спешите делать добро. Ну а после благотворительного негрони можно будет побаловать себя и другими итальянскими коктейлями из подборки Fitzroy.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков даже в сугубо благотворительных целях всё равно вредит вашему здоровью.

Стас Литвинов

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