Negroni Week в The Dubliner

Уже не первый год производители знаменитого итальянского биттера Campari и журнал питейной культуры Imbibe объявляют международную благотворительную акцию Negroni Week в честь знаменитого коктейля “Негрони”, основным составляющим которого является именно кампари. За всё время проведения Negroni Week, по заявлению организаторов, было собрано более 3 млн долларов более чем в 70 странах мира. Вырученные от продажи коктейлей деньги продавцы тратят на благотворительность.
В этом году Negroni Week проходит с 13 по 19 сентября, и её задачей является помощь барам и пабам, которые с трудом пережили ковидный 2020 год, но всё ещё, хоть и “на честном слове и на одном крыле”, но продолжают работать.
В России неделя негрони проходит при информационной поддержке портала Inshaker, на ресурсе которого можно узнать о заведениях вашего города, принимающих участие в акции. Редакция журнала Fitzroy тоже решила не обходить благотворительную акцию стороной, так что наш корреспондент отправился в бар The Dubliner на Никольской улице, чтобы объединить два своих любимых занятия: пить коктейли и причинять добро.
Негрони, пожалуй, лучший “осенний” коктейль-аперитив на основе джина и вермута. В меру горький за счет биттера, а также освежающий благодаря льду и лёгкости вермута. Есть несколько историй возникновения коктейля, но нам интереснее всего придерживаться романтичной легенды о графе Камилло Негрони. Дескать, прогуливаясь по улочкам Флоренции, некий аристократ решил промочить горло и попросил сделать “более алкогольным” коктейль американо (“Два превосходных американо” заказывал Джеймс Бонд в Риме: красный вермут, кампари и содовая), в котором содовую заменил на джин.
Есть облегчённый вариант коктейля “Ошибочный негрони” — в его рецепте джин меняется на игристое вино.
Кстати, Campari стала первой торговой маркой по классификации IBA (Международная ассоциация бартендеров), фигурирующей в качестве ингредиента напитка. Если джин или вермут могут быть любой марки, то биттер — только кампари! Сам же негрони уже много лет подряд занимает второе место среди самых продаваемых классических коктейлей, по версии портала — навигатора по миру коктейлей Drinks International.
Впереди выходные — лучшее время зайти в бар за порцией коктейля. И — вдвойне отличное время для благотворительности!.. Тем более, что благотворительный негрони вам предложат не где-нибудь, а в колоритном пабе, построенном на Никольской настоящими ирландцами!
Словом, не сидите дома и спешите делать добро. Ну а после благотворительного негрони можно будет побаловать себя и другими итальянскими коктейлями из подборки Fitzroy.
Стас Литвинов