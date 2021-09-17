Negroni Week в The Dubliner

Уже не первый год производители знаменитого итальянского биттера Campari и журнал питейной культуры Imbibe объявляют международную благотворительную акцию Negroni Week в честь знаменитого коктейля “Негрони”, основным составляющим которого является именно кампари. За всё время проведения Negroni Week, по заявлению организаторов, было собрано более 3 млн долларов более чем в 70 странах мира. Вырученные от продажи коктейлей деньги продавцы тратят на благотворительность.

В этом году Negroni Week проходит с 13 по 19 сентября, и её задачей является помощь барам и пабам, которые с трудом пережили ковидный 2020 год, но всё ещё, хоть и “на честном слове и на одном крыле”, но продолжают работать.

В России неделя негрони проходит при информационной поддержке портала Inshaker, на ресурсе которого можно узнать о заведениях вашего города, принимающих участие в акции. Редакция журнала Fitzroy тоже решила не обходить благотворительную акцию стороной, так что наш корреспондент отправился в бар The Dubliner на Никольской улице, чтобы объединить два своих любимых занятия: пить коктейли и причинять добро.