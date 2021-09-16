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Недетский лимонад от Natural Light: освежайтесь ответственно!

Пивной бренд выходит на рынок с ассортиментом лимонадной водки
shutterstock
shutterstock

Как бы так удачно совместить в одном бокале жаркое лето и надвигающуюся осеннюю прохладу? На этот вопрос ответил известный пивной бренд Natural Light, принадлежащий американской компании Anheuser-Busch*. Компания выпустила на рынок первое трио своих лимонадных водок. В качестве дополнительной меры поощрения внимания, проявляемого покупателями к новому продукту, пивовары-водочники заявили о готовности в период промокампании (до середины сентября) вернуть деньги тем, чьи вкусовые ожидания новинка от NaturalLight, получившая имя Natty Vodka, “не удовлетворила или обманула”.

Представленная линейка лимонадных водок (иногда в прессе их называют водочными лимонадами, что смысла и содержания напитка не меняет) включает три вкуса: классический лимонад (то есть приготовленный исключительно на базе лимона), клубничный лимонад и вишнёвый лимонад. Каждая версия имеет крепость 30%. Расфасовка — бутылки ёмкостью 750 и 50 мл.

“Natural Light постоянно стремится к инновациям, чтобы удовлетворить меняющиеся вкусовые предпочтения наших поклонников. Поэтому не стоит считать наше “вторжение” в новую (для нас) область алкогольных напитков чем- то из ряда вон выходящим, — прокомментировал старт продаж Natty Vodka Дэниел Блейк, вице-президент группы Budweiser & Value в Anheuser-Busch. — Ароматизированная водка — один из самых быстрорастущих сегментов спиртных напитков, и мы знали, что Natty — это отличное дегустационное предложение, которое выделит нас на общем фоне производителей “вкусных” водок”.

Natural Light в целом не новичок на рынке зельтеров — в 2019 году компания уже начала осваивать этот рынок, но в основном занималась хардовыми версиями этого продукта. Который, хоть и зовётся крепким, на самом деле держится градусами на уровне пива (пять, в редких случаях шесть процентов алкоголя). Из наиболее необычных продуктов последних двух лет можно выделить, пожалуй, замороженные “сосульки” Naturdays (фруктовый лед с алкогольными градусами), лимонад с ананасом того же названия и кислые зельтеры.

В настоящее время Natural Light является в США шестой по популярности маркой пива, производимого из премиального хмеля и смеси солода и кукурузы.

Сегодня Natural Light — в числе брендов, полагающих, что следующим “сегментом взрывного интереса” на рынке прохладительных и алкогольных напитков является “ледовая” сфера — спиртосодержащие сосульки, мороженое с градусами.

По данным известной маркетинговой компании Grand View Research, объём мирового рынка алкогольного мороженого и “пьянящих” ледяных десертов оценивался в 2020 (пандемическом, напомним) году в 521 миллион фунтов стерлингов. Ожидается, что его среднегодовые темпы прироста будут составлять не менее 12% в период с 2021 по 2028 гг.

*Anheuser-Busch Companies, Inc — американская пивоваренная компания. Основана в 1852 году американским бизнесменом немецкого происхождения Джорджем Шнайдером как “баварская пивоварня”. В 1860 году компанию, находившуюся на грани банкротства, выкупили американский мыловар Эберхард Анхойзер и фармацевт Уильям Д’Оенч. Через несколько лет долю последнего выкупил зять Анхойзера Адольф Буш, и с тех пор компания носит упомянутое выше название. В 2008 году она стала подразделением Anheuser-Busch InBev, крупнейшего в мире пивоваренного предприятия. Головной офис находится в Сент-Луисе (штат Миссури).

Anheuser-Busch является владельцем нескольких пивных брендов в Соединенных Штатах, включая Budweiser, BudLight и Stella Artois. Компания управляет 23 пивоварнями, 14 дистрибьюторами и 23 сельскохозяйственными и упаковочными предприятиями по всей территории США.

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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