Недетский лимонад от Natural Light: освежайтесь ответственно!

Natural Light в целом не новичок на рынке зельтеров — в 2019 году компания уже начала осваивать этот рынок, но в основном занималась хардовыми версиями этого продукта. Который, хоть и зовётся крепким, на самом деле держится градусами на уровне пива (пять, в редких случаях шесть процентов алкоголя). Из наиболее необычных продуктов последних двух лет можно выделить, пожалуй, замороженные “сосульки” Naturdays (фруктовый лед с алкогольными градусами), лимонад с ананасом того же названия и кислые зельтеры.

В настоящее время Natural Light является в США шестой по популярности маркой пива, производимого из премиального хмеля и смеси солода и кукурузы.

Сегодня Natural Light — в числе брендов, полагающих, что следующим “сегментом взрывного интереса” на рынке прохладительных и алкогольных напитков является “ледовая” сфера — спиртосодержащие сосульки, мороженое с градусами.

По данным известной маркетинговой компании Grand View Research, объём мирового рынка алкогольного мороженого и “пьянящих” ледяных десертов оценивался в 2020 (пандемическом, напомним) году в 521 миллион фунтов стерлингов. Ожидается, что его среднегодовые темпы прироста будут составлять не менее 12% в период с 2021 по 2028 гг.