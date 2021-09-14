Музыка Metallica формирует виски

Американский бренд Blackened, соучредителем которого является знаменитая рок-группа Metallica, запустил выпуск ржаного виски Blackened X Willett Kentucky Straight Rye Whisky, выдержанный в бочках из-под мадеры. Предполагается, что крутой напиток (в прямом смысле слова — крепость 54,8 градуса) станет первой ласточкой в задуманной производителями алкогольно-музыкальной линейке Masters Of Whisky.

Проект серии Masters родился в муках сотрудничества компаний Blackened American Whisky, Willett Distillery и Metallica. По словам мастера-дистиллятора из винокурни Роба Дитриха, “идея состояла в переосмыслении того виски, который мы производили, и попытке создать напиток более сложного вкусового выражения”. Каждая выпускаемая на рынок партия этой серии будет сопровождаться плей-листом уникальных композиций “Металлики”. Уникальность их заключается в том, что при записи песен использовался запатентованный рок-группой “процесс улучшения звука Black Noise”.

Музыканты из группы уверяют, что извлекаемые из инструментов мелодии позитивно воздействуют на вызревающий в бочке виски. Это звучит нетривиально и способно привлечь дополнительное внимание потребителя к продукту. И, может быть, даже кому-то поможет найти в нём какую-то изюминку. В любом случае это интересный рекламный ход.

Дитрих, разрабатывавший серию вместе с мастером-дистиллятором винокурни Willett Distillery Дрю Кулсвином, пообещал, что не только дегустаторы, но и рядовые потребители смогут уловить в глотке Blackened X Willett целое созвездие нот. В нём спрятаны “голоса” тушёного ревеня, эфирных масел коричневого сахара, кукурузных зёрен, ванили, спелого инжира, земляничной мяты, душистой ржаной соломы, белого перца, корицы и даже гаванской сигары, причём “не раскуренной, а лежащей в коробке”.

Как это обычно и бывает с виски, путь от идеи к результату занял несколько лет. Один из основателей Blackened и ныне покойный мастер дистилляции Дэйв Пикерелл являлся давним другом семьи Кулсвин. Как члены одного небольшого круга элитных винокурен Кентукки они были связаны общей страстью к производству виски. В 2011 году Пикерелл, наблюдавший за процессом восстановления работоспособности винокурни Willett (сильно пострадавшей от экономического кризиса 2008 года), поделился с коллегами некоторыми своими техническими ноу-хау в порядке оказания помощи. В начале 2018 года, когда Кулсвины искали подходящие интерьеры для съёмки информационного ролика о своей фирме, они пришли к выводу, что лучше, чем у Дэйва в Blackened, места нет. Таким образом, им удалось одним выстрелом убить двух зайцев: и о себе рассказали, и фирму Пикерелла лишний раз засветили на экранах. Именно тогда, на съёмках сюжета, Дэйв познакомил команду Blackened с командой Willett Distillery. Тот момент стал отправной точкой не только дружбы, но и совместной работы.

В следующем году, пока Metallica находилась в Луисвилле во время их тура WorldWired, семья Кулсвин приняла группу на своей винокурне, проведя по всем производственным залам, дав возможность собственными глазами увидеть, что находится “за кулисами” цехов. Кроме того, гости по приглашению хозяев побывали на презентации-инаугурации нового ресторана Willett, приняли участие в обильном “обеде-крещении” с обсуждением деловых вопросов за бокалом виски и крепкими сигарами. Именно тогда и возникла идея создания эксклюзивного вискаря “с такими прибамбасами, которых нет ни у кого” (Black Noise — как раз из этой категории).

“Первоначальная азартная мысль Blackened заключалась в том, чтобы представить абсолютно новый — захватывающий и уникальный — продукт. И чтобы он обязательно был связан как с нашими поклонниками, так и с адептами виски. Следующим шагом было расширение фонда Blackened, чтобы лучше изучить возможности сочетания музыки и виски. Когда мы посетили Willett Distillery в 2019 году и увидели страсть и мастерство, которые вкладываются в каждую каплю производимого ими напитка, мы почувствовали: вот они, наши родственные души. После этого объединение с семьей Кулсвин, чтобы начать серию Masters Of Whisky, было уже естественным следующим шагом в эволюции Blackened”, — сообщил один из основателей Metallica Ларс Ульрих.

Вариации виски Blackened x Willett Kentucky Straight Rye созданы на основе составленных специалистами двух виноделен оригинальных рецептов, отличающихся друг от друга процентом содержания ржи (высоким или низким), выращиваемой в Кентукки. Зёрна для будущей дистилляции Роб Дитрих и Дрю Кулсвин отбирали вручную (!), что говорит о педантичном подходе авторов виски к исполнению задуманного плана. Виски с высоким содержанием ржи предлагает более пряные и крепкие нотки свежего сена и грецкого ореха, в то время как виски с низким содержанием ржи отличается более сладким и более землистым вкусом, в котором заметны доминанты корицы, мяты и мёда.

Сколько будет вариантов Blackened x Willett Kentucky Straight Rye, пока держится в тайне. Ответ “два” неверен, поскольку авторы планируют не только выпускать виски из исходных высокопроцентной и низкопроцентной ржаных заготовок, но и смешивать в разных пропорциях продукты перегонки для последующего настаивания. Выдерживаться дистиллят будет, как уже говорилось, в бочках из-под мадеры. Срок выдержки может варьироваться. Максимальный предполагается 8 лет, минимальный — 2 года.

В течение этого времени виски будет подвергаться (пробная ограниченная партия уже подвергается) запатентованному процессу звукового улучшения Black Noise ™ с использованием всей палитры колебаний из музыки Metallica “для передачи вибрации бочкам”. Авторы считают, что “издаваемые звуки заставляют сильнее взаимодействовать виски с древесиной, побуждая жидкость глубже проникать в дощечки бочки, извлекать из них более интенсивный аромат и формировать более насыщенный цвет”. Партии виски, по мнению музыкантов, да и виноделов тоже, должны отличаться по вкусу ещё и благодаря тому, что каждая будет настаиваться под воздействием строго опредёленных песен (тот самый эксклюзивный плей-лист, о котором шла речь в начале повествования), а значит, и влияние звука на жидкость будет разным.