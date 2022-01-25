Модная точка, где можно “поправить здоровье”

Французы считают, что первый в мировой истории ресторан был открыт именно в их стране, а именно в Париже на улице Rue Des Poulies. Шеф-повара, которому пришла в голову идея превратить простую забегаловку, где посетителю предлагалось лишь однообразно поесть, в модную точку, где можно было бы “поправить здоровье, поговорить и выпить”, звали Дусье Буланже. В один из дней 1765 года на дверях своей забегаловки он вывесил табличку с начертанным на ней по-латыни призывом: Veinte ad me omnes qui stomacho laboratis et ego restaurabovos (“Приходите ко мне все, кто страдает от проблем с желудком, и я вылечу вас”). Собственно, это была перефразированная строчка из Евангелия от Матфея: “Придите ко Мне, все уставшие и обременённые, и Я успокою вас” — и она промокампании Буланже вполне помогла.

Людям, потянувшимся в заведение-новинку, Буланже предлагал не только восстанавливающие нормальную работу кишечника бульоны, но и различные блюда, которые готовил сам по просьбе клиентов. Растущую популярность ресторана Дусье не могли не заметить конкуренты, которые тоже в подражание ему активно занялись “реставрацией” желудков парижан и гостей города.

К началу Великой французской революции 1789 года рестораны в этой стране уже стали часто встречающейся реальностью. Штурм Бастилии и падение короля, означавшие конец абсолютизма во Франции, придали сильный импульс распространению такого бизнеса, как общественное питание. Не в последнюю очередь потому, что искусные повара, трудившиеся в домах аристократии, вдруг потеряли своих хозяев (заказчиков и работодателей) и вынуждены были применять своё мастерство “на улице”, открывая общедоступные заведения. Многим повезло ещё и “приватизировать” (а точнее, попросту уходя на вольные хлеба, прихватить с собой) красивые столовые приборы исчезнувших хозяев и сервировать ими столы вновь открываемых ресторанов.

Так подфартило не всем — волна революционного гнева народных масс вынесла некоторых поваров прямёхонько к гильотине (вместе с их хозяевами). Какой-то части кулинаров удалось избежать расправы: они были поставлены перед выбором “умереть или покинуть страну” и единодушно склонились ко второму варианту. В качестве государства для проживания изгнанники, как правило, выбирали Великобританию, что даёт теперь право французским историкам кухни не без гордости заявлять, что именно уроженцы Франции во многом создавали британскую гастрономию.

Кстати, во Франции до сих пор огромным уважением пользуется Жан Антельм Брийя-Саварен — высокообразованный человек своей эпохи, из смеси мудрости и пристрастий которого (философ, кулинар, юрист, экономист, политик, музыкант) родилась “Физиология вкуса”. Этот уникальный гастрономический трактат о кулинарии был опубликован в 1825 году, и поныне его постулаты остались правилами для добросовестных рестораторов. В “Физиологии вкуса” автор сформулировал четыре главных и обязательных требования, которым должен отвечать хороший ресторан: утончённая атмосфера, вежливое обслуживание, привилегированная кухня и разнообразный арсенал винного погреба.

В первый год Великой революции во Франции существовало уже около ста ресторанов. В конце первого десятилетия XIX века их число увеличилось до двух тысяч. Мода на общепит с высоким уровнем сервиса быстро распространялась по европейским странам, выбравшим Францию в качестве кулинарного образца для подражания.