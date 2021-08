Masters Jazz & Cocktail Festival Brugal 1888

В заключении, разнообразный досуг — это очень хорошо. Несмотря на шутки про кружки кройки и шитья, мы с удовольствием ходим слушать музыку или смотреть стендап. Спасибо организаторам за работу, а мы в свою очередь, продолжим знакомиться с культурной жизнью столицы.

А теперь давайте вернёмся к нашему традиционному анонсу. In the right place at the right time!