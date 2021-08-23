Masters Jazz & Cocktail Festival Brugal 1888

От редакции:
Конкуренция в столице высока — на некоторых московских улицах двери рестораций попадаются чаще, чем двери офисов! По этой причине редакция нашего журнала продолжает изучение изощренных приёмов, с помощью которых московские кафе борются за внимание посетителей. Наш корреспондент уже выяснил, что в столичных заведениях можно смотреть театральные постановки, или разгадывать викторины, и теперь с нетерпением ждёт появления в барах и ресторанах кружков кройки и шитья.
Поскольку экзотика с разгадыванием вопросов о видеоиграх была на прошлой неделе, в этот раз мы ходили слушать музыку, и, вопреки обыкновению, не в паб, а в один из модных ныне гастробаров.
Гастробар Masters & Margaritas на Пятницкой улице — один из двух авторских баров (второй в районе м. “Маяковская”) с оригинальной кухней и дизайном в стиле “steampunk”, которые позиционируют себя как: “Лучшая коллекция “Маргарит” в столице от команды “Мастеров” Masters & Margaritas. Worker-style brasserie with authentic cuisine and bar with artisanal cocktails”.
Фотографии предоставлены автором
Помещение в стиле “лофт” с кирпичными и частично белёными стенами, деревянные столы, оригинальные бронзовые светильники и приглушённый свет создают идеальную атмосферу для коктейльного или винного бара. Нет громкой музыки, звона стаканов и снующих с пивом официантов. Пьяных ирландцев тоже нет. Пиво есть, но не много. Основной упор не на кухню (тут позиций мало, хотя есть оригинальные, как пицца с грушей и горгонзолой), а на коктейли и вино.
Завернув в Masters & Margaritas, нам удалось попасть на Cocktail Festival Brugal 1888 и попробовать 4 специально разработанных коктейля на основе знаменитого рома. К выходу данной заметки фестиваль уже завершился, однако это вовсе не значит, что больше ничего интересного в Masters & Margaritas ожидать не приходится. Местная коктейльная карта определённо стоит того, чтобы зайти к “Мастерам_и_Маргаритам” на пару бокалов, а “камерность” обстановки гастробара идеально подойдёт для свидания.
Фотографии с сайта заведения
В общем, неплохо-неплохо…
Помимо фестиваля коктейлей, Masters & Margaritas регулярно проводит музыкальные вечера, один из которых мы как раз и посетили. Dmitry Kuptsov Band исполняли “джипси-джаз” в своей привычной манере на импровизированной сцене посреди бара. В отличие от грустного блюза, который необходимо слушать в одиночестве и с бокалом обжигающего виски, лёгкий и ненапрягающий джаз хорошо подходит в качестве фона для разговоров. Посадка в баре плотная, все живо общаются между собой, флиртуя, или просто обсуждая интересные напитки, при этом нет ощущения какого-то общего шума, погрузившись в который ты перестаешь слышать даже самого себя.
Посетив гастробар мы пришли в выводу, что это неплохая альтернатива любимым ирландским пабам. Если хотите сменить гиннес на маргариту и провести вечер под спокойную музыку и светские разговоры — Masters & Margaritas может всё это вам обеспечить. Если, конечно, вечер без пинты гиннеса можно считать удавшимся.
К сожалению, прошерстив сайт и социальные сети, мы так и не поняли, что подразумевается под таким концептом. Почему “Маргариты”, кто такие “Мастера”, и имеет ли это хоть какое-то отношение к роману Булгакова? Впрочем, заведение оригинальное, пусть остаётся лёгкий флер недосказанности.
Фотографии предоставлены автором
В заключении, разнообразный досуг — это очень хорошо. Несмотря на шутки про кружки кройки и шитья, мы с удовольствием ходим слушать музыку или смотреть стендап. Спасибо организаторам за работу, а мы в свою очередь, продолжим знакомиться с культурной жизнью столицы.
А теперь давайте вернёмся к нашему традиционному анонсу. In the right place at the right time!
23 августа. Понедельник
19:30 Stand—Up*. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в пабе “Свинья и Роза”.
20:00 Пабквиз. Исторический квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Mollie’s.
24 августа. Вторник
19:30 Stand—Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”.
19:30 Stand-Up. Шоу в баре “Следующая станция”.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе Punch & Judy.
20:00 Спектакль. Постановка “Чик Ток” (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
25 августа. Среда
18:00 Гастрономия. Paella Party в ресторане Modus.
19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
19:00 Виски. “Дегустация и джаз” с Woodford Reserve в ресторане Whisky Rooms.
19:00 Гастрономия. Кулинарный мастер-класс “Грузинские напевы” в кулинарной студии “Вкусотеррия”.
19:30 Stand-Up. Шоу в пабе O’Donnoghue’s Pub.
19:30. Гастрономия. Ужин Best Smoky Meat Dinner в ресторане Bon app café.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Тематический пабный квиз в пабе Sean O’Neill.
26 августа. Четверг
19:00 Коктейли. Коктейльное pre-party в гастробистро Taste на Красной Площади.
19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
19:00 Сигары. Первая лекция из цикла “С сигарой вокруг света” с Андреем Малининым — писателем, исследователем табака, преподавателем Сигарного университета имени Вилли Альверо. Участников ожидает оригинальный авторский сюжет в сопровождении сигары Romeo y Julieta Romeo de Luxe No 2 (42 Rg x 142 мм) и дегустация общепризнанного эталонного виски The Glenlivet. Место проведения мероприятия — салон Habanos Lounge “№ 109” магазина и клуба Cigar Noir Moscow.
20:00 Вино. Винный ужин с коллекцией шампанских вин Burgundy Ru в ресторане Wine and Crab.
20:00 Пабквиз. Авторский квиз в пабе “Джон Донн” на Никитском бульваре.
20:00 Пабквиз. Эйнштейн Party в Old School Pub.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
20:00 Пабквиз. КвизПлиз! в баре “Дорогая, я перезвоню”.
20:00 Спектакль. Постановка “Палачи” по пьесе Мартина МакДоноха, режиссёр Илья Леонов (Театр DOC) в Abbey Players Pub.
20:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в ресторане американской кухни Hard Rock Cafe.
27 августа. Пятница
18:00 Вечеринка. Кафе “Маска” в паре “Фили” исполняется девять лет. В программе: барашек на вертеле, комплименты от бара, веселый ведущий, живая музыка, конкурсы и розыгрыш призов.
19:00 Коктейли. Коктейльное pre-party в гастробистро Taste на Красной Площади.
19:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
19:30 Stand-Up. Шоу “Проверка материала” от комиков с ТВ и интернет-проектов в клубе-ресторане “Петрович”.
19:30 Пабквиз. Эйнштейн Party в ресторане Stairs.
19:30 Музыка. Итальянские песни и рояль от Мауриццио Фелистада в ресторане Butler.
28 августа. Суббота
10:00 Гастрономия. Эмиратские устрицы за 200 рублей в винотеке Grape Wine & Kitchen.
16:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в баре “Дорогая, я перезвоню”.
16:00 Гастрономия. Устричная суббота в ресторане-баре “Киану”.
18:00 Stand—Up. Шоу в пабе Harat’s на Красносельской.
19:00 Stand—Up. Шоу в пабе “Джон Донн” на Таганке.
20:00 Пабквиз. Squiz в ресторане Ketch Up Pokrovka.
29 августа. Воскресенье
18:00 Гастрономия. Кулинарный мастер-класс “Италия в красках” в кулинарной студии “Вкусотеррия”.
18:30 Stand-Up. Шоу в баре Los Bandidos.
18:00 Пабквиз. Эйнштейн party в баре “Дорогая, я перезвоню”.
18:00 Пабквиз. “КвизПлиз!” в Tap & Barrel Pub.
19:00 Stand-Up. Шоу “Кроме шуток” в баре “Петров и Васечка”.
Настало время стендапа!
Вторник, 19:30 Stand-Up. Шоу в Harat’s Pub на “Павелецкой”
Присоединяйтесь к десанту Fitzroy Magazine
Игорь Самсонович