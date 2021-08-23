Masters Jazz & Cocktail Festival Brugal 1888

От редакции:

Конкуренция в столице высока — на некоторых московских улицах двери рестораций попадаются чаще, чем двери офисов! По этой причине редакция нашего журнала продолжает изучение изощренных приёмов, с помощью которых московские кафе борются за внимание посетителей. Наш корреспондент уже выяснил, что в столичных заведениях можно смотреть театральные постановки, или разгадывать викторины, и теперь с нетерпением ждёт появления в барах и ресторанах кружков кройки и шитья.

Поскольку экзотика с разгадыванием вопросов о видеоиграх была на прошлой неделе, в этот раз мы ходили слушать музыку, и, вопреки обыкновению, не в паб, а в один из модных ныне гастробаров.

Гастробар Masters & Margaritas на Пятницкой улице — один из двух авторских баров (второй в районе м. “Маяковская”) с оригинальной кухней и дизайном в стиле “steampunk”, которые позиционируют себя как: “Лучшая коллекция “Маргарит” в столице от команды “Мастеров” Masters & Margaritas. Worker-style brasserie with authentic cuisine and bar with artisanal cocktails”.