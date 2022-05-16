Мамахуана – секрет демографии Доминиканы

Гаитянские шаманы плохого не посоветуют!

Во время глобальной пандемии, пролетающих мимо метеоритов и несостоявшихся катаклизмов человеку прямо-таки необходимо принимать различные лекарственные средства. А что может быть лучше, чем универсальное средство «от всех болезней», которое мало того, что вкусное и алкогольное, так ещё и является национальным символом Доминиканы? Дамы и господа! Позвольте вам представить мамахуану!

Несмотря на такое смешное для русского уха название, оно обозначает всего-навсего пузатую бутылку.

По легенде, мамахуана, как и любой среднестатистический алкогольный напиток Карибского моря или Латинской Америки, ведет свою историю от лечебного настоя, который готовили местные шаманы для лечения различных болезней, в том числе бесплодия у женщин и полового бессилия у мужчин. Прибывшие на остров в XVI веке испанцы, конечно, не приминули возможностью испробовать сие чудодейственное средство на себе, а чтобы ненароком не потравиться — залили его крепким алкоголем.

Полученный настой закупоривали в те самые пузатые бутылки с узким горлом, именовавшиеся в обиходе «Dama Juana» (Хуана — распространенное в то время в Испании женское имя). Название бутылки — и содержимого — впоследствии трансформировалось в «Mama Juana», сиречь «мамахуану», под которым её узнал весь мир.

В Доминикане невозможно не «споткнуться» о мамахуану. Нет, серьезно. Её вам будут предлагать в барах, на рынках, в сувенирных лавках, на пляже… да, боже мой, вам будет казаться, что вся страна — один сплошной источник производства мамахуаны. Что, одновременно и правда, и неправда.

В большинстве магазинов Доминиканы этот напиток представлен в двух видах:

Готовый продукт в бутылке (не особо распространен на территории страны по причине собственного производства в каждой деревне);

Сухой набор в бутылке или просто в пакете, при помощи которого каждый может почуствовать себя начинающим алкопроизводителем.

Исторически каждая семья на острове имеет собственный рецепт производства национального напитка. По разной рецептуре в состав мамахуаны может входить агава, гвоздика, лайм, корневица пальмы, кора бразильского дерева, мелисса, имбирь, анис, базилик… и многое-многое другое! Отдельные экстремалы могут туда добавлять разные высушенные части черепах или ящериц. Не факт, что это особенно вкусно, но определенную пикантность такой набор явно придает.

При попытке разобраться в составе мамахуаны наша редакция, откровенно говоря, спасовала. Традиционно ингредиентов в данном алкоголе используется не менее двадцати. Особое место в нем занимают растения семейства Бехуко (Bejuco) — всяческие вьющиеся и ползущие лианы и лозы. Всем типам этого растения присваиваются лечебные, полезные и укрепляющие свойства.

Так, мыльник (Bejuco de Palo India), местные жители используют как очищающее средство и… мужской натуральный афродизиак. Кошачий коготь (Bejuco de Pega) — лечебная трава для восстановления мужской силы, Бехуко Маравели (Bejuco Maravelí) — средство от гриппа, ларингита, отеков и лечения бесплодия, Бехуко-де-Риньон (Bejuco de Riñon) — антиоксидант, обезболивающее и лекарство от венерических болезней.

Кстати, с «половым вопросом» связана и неофициальная легенда о происхождении названия напитка. Мол, жил такой молодой человек по имени Хуан, который никак не мог ничего продемонстрировать в постели с женщинами. Но Хуану повзело с мамой, которая была травницей и шаманом. Мама, устав ждать появления на свет внуков, сварила сыночку целебный настой, от которого тот приобрел такую мужскую силу, что все красавицы Доминиканы стали его!.. а мама получила, наконец, внуков, да.

В общем, дорогие читатели, если у вас проблемы с «этим» — вам пора в Доминикану потреблять мамахуану!

С другой стороны, если через Атлантику лететь пока не получается, то мамахуану можно приготовить и дома. Нет, конечно, проще купить уже готовый продукт, благо в алкогольных супермаркетах доступны недорогие бренды типа Velejro или Hispano, но вот выбор сухих наборов для мамахуаны куда как обширнее.

В домашних условиях «лекарство» готовят следующим образом. Для начала сухой набор «сделай сам» запихивают в подходящую тару и заливают крепким алкоголем или вином, предварительно обдав кипятком по желанию.

Залили? Молодцы. Плотно закупорьте и уберите на балкон на пару недель (если залили крепким напитком) и на месяц (если залили вином), не меньше. А что делать? Искусство требует жертв, ну и терпения. По окончании срока достаньте тару, откупорьте её и… слейте всю жидкость в канализацию (разбухшую смесь мамахуаны сливать не нужно).

По преданию первый, только что выброшенный нами, настой усмиряет и изгоняет всех злых духов, содержащихся в мамахуане, оставляя только доброту и здоровье. Если же подходить с утилитарной точки зрения, то за время настаивания первая порция алкоголь удаляет все лишние и вредные примеси, содержащиеся в смеси.

В общем, неважно, верите вы или нет в духов, главное, что теперь у вас есть готовый к «работе» очищенный и вымоченный набор мамахуаны. Вот его-то как раз и нужно готовить к употреблению.

Тут уж, как говорится, на вкус и цвет. Классически удачным рецептом считается смешать пару столовых ложек хорошего меда с 3 частями вина и 1–2 частями рома или иного крепкого алкоголя. Получившуюся смесь влить в бутылку и дать настояться неделю или чуть больше по желанию. После этого напиток следует перелить в красивую тару для подачи гостям — и перейти к употреблению.

Тот, кто найдет оригинальную бутылку Dama Juana, получит гарантированное внимание противоположного пола на любом ближайшем застолье!

И не спешите выкидывать оставшиеся «вершки и корешки», они вам ещё пригодятся. Да-да. Традиционно смесь для мамахуаны можно использовать повторно от десяти до тридцати раз, каждый раз увеличивая время настоя, до тех пор, пока ингредиенты не приобретут радикально черный цвет.

Пить национальный доминиканский напиток надо осторожно. Несмотря на свои лечебные свойства, концентрация различных веществ в мамахуане такова, что принимать её при проблемах с желудком, ВИЧ или иных серьезных болезнях строго противопоказано. В качестве лекарства напиток употребляют столовыми ложками как для лечения отдельных недугов так и… кхм… в качестве афродизиака.

Если же со здоровьем у вас всё в порядке, то мамахуану можно пить и как алкогольный напиток. Местные жители «принимают на грудь» шоты комнатной температуры, европейцы же предпочитают добавлять её в коктейли или пить со льдом. В любом случае, дневная доза мамахуаны для взрослого человека не должна превышать 50 мл!

Так что если вы хотите угостить друзей чем-то совсем оригинальным в качестве аперетива перед застольем, то рекомендуем вам обратить свой взор на мамахуану. А вдруг она и от ковида спасает?

Поверьте, шаманы острова Гаити (а именно там находится Доминиканская Республика) плохого не посоветуют! Будьте здоровы!