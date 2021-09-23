Лучшим шеф-поваром мира стал испанец-бунтарь

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Испанский шеф-повар Дабис Муньос признан лучшим поваром мира 2021 года по версии организации The BestChief. Второе место в списке лауреатов премии The Best Chef Awards 2021 занял швед Бьорн Францен, третье — соотечественник победителя Андони Луис Адурис.
В рейтинге, включающем сотню лучших (по мнению организации) поваров, доминируют испанцы — их в списке 15 человек, причём четверо — в первой десятке. В топ-10 удалось вклиниться и представителю России: на девятой строчке обосновался шеф-повар московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин. Всего же в списке The Best Chief образца 2021 года четверо россиян: кроме Мухина в него включены также братья Иван и Сергей Березуцкие (Москва, 62 позиция) и Анатолий Казаков (Москва, 90 место).
The Best Chef была создана в 2015 году польским нейробиологом Йоанной Слусарчик и итальянским гастрономом Кристианом Гадау. Целью кампании было заявлено “объединить лучших новаторов и лидеров в мире гастрономии и изысканной кухни, чтобы рассказывать обо всём, что имеет отношение к отрасли. Не только своим коллегам, но и всем-всем-всем, сохраняя историю и примеры для будущих поколений, которые могут на этом учиться и развивать затем собственные идеи”.
Премия Best Chef Awards вручается с 2017 года. Состав сотни лучших определяется голосованием самих шеф-поваров, а также журналистов, пишущих о кухне, и ресторанных критиков. Причём доля кулинаров среди голосующих — больше, чем остальных вместе взятых, поэтому попасть в список лучших, а тем более занять в нём высокое место — значит получить высокую оценку от конкурентов.
Лучший шеф-повар мира 2021 года — человек своеобразный. Никакой кухонной благообразности и сытой поварской корпулентности. Молодой, стройный, с ирокезом и без тормозов эпатажный. Похож на бунтующего неформала, еnfant terrible, как ласково подкалывают Муньоса в испанских гастрономических кругах. Может надеть шикарный белый китель — в угоду чинной публике, но не удержится и вместо эполета накинет на плечо небольшого такого, но вполне парадного осьминога, ожидающего своей очереди на кухне. Может показать “эйнштейновский язык” на вручении престижной премии. А может вам продемонстрировать и весь свой голый торс (хотя почему — голый? Там столько живописных татух, что нагота скрывается под ними, как белый лист под чудесной графикой). Возмутиться выходками молодого повара — если кто и попытается — невозможно. Потому что у Муньоса искренняя улыбка ребёнка, да и сам он не растерял детскую живость и непосредственность. Ну и ещё такая мелочь: Дабис и вправду гений. У плиты его фантазия тоже хулиганит — но в результате получаются настоящие гастрономические шедевры, что по виду, что по вкусу.
Страсть к приготовлению блюд у Муньоса проснулась довольно рано: ещё в 10-летнем возрасте он начал экспериментировать у плиты, причём не просто набрасывая на сковородку или в кастрюлю продукты “авось что-то получится, ну а если испорчу, то беда небольшая”, а следуя своим глубоко продуманным и весьма креативным (утверждает испанская 20 minutos) идеям. В конце второго — начале третьего десятка лет своей жизни (он родился в 1980 г.) Дабис уже вовсю практиковал в эмблематичных мадридских ресторанах Balzac, Viridiana, а затем отметился в лондонских Orrery и Hakkasan.
Именно тогда, поняв, что у него здорово получается и мечта ворваться в мировую элиту кулинаров — дело, в общем-то, реальное, испанец решил, что элитного повара лучше запомнят, если он будет выделяться не только своими творениями, но и не совсем обычным именем. И сменил имя Давид, данное ему родителями, на Дабис, под которым его знает теперь весь мир. Впрочем, и оригинальное имя, пожалуй, никто не забыл.
В 2007-м он открыл свой первый собственный ресторан — тот самый DiverXo, который в 2014 году стал единственным в Мадриде рестораном, отмеченным 3 звёздами от Michelin, а ныне считается эталонным заведением кулинарного искусства испанской столицы, признанным флагманом авангардной кухни. Но когда-то, на заре своего предпринимательства, Муньосу элементарно не хватало средств, чтобы содержать и первый свой ресторанчик, и жильё. И тогда скромное общепитовское помещение служило будущему звёздному повару и рабочим местом, и ночлегом, и творческой лабораторией.
Впрочем, в эту историю уже трудно поверить, заходя в стильный, необыкновенного дизайна обеденный зал DiverXo. Недавно Дабис Муньос получил в Париже от учредителей французского справочника о тысяче лучших ресторанов La Liste премию за инновации, а его лицо появилось на обложке журнала Forbes как одного из самых творческих испанцев в мире.
Андрей Карат