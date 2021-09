Лучшим шеф-поваром мира стал испанец-бунтарь

Испанский шеф-повар Дабис Муньос признан лучшим поваром мира 2021 года по версии организации The BestChief. Второе место в списке лауреатов премии The Best Chef Awards 2021 занял швед Бьорн Францен, третье — соотечественник победителя Андони Луис Адурис.

В рейтинге, включающем сотню лучших (по мнению организации) поваров, доминируют испанцы — их в списке 15 человек, причём четверо — в первой десятке. В топ-10 удалось вклиниться и представителю России: на девятой строчке обосновался шеф-повар московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин. Всего же в списке The Best Chief образца 2021 года четверо россиян: кроме Мухина в него включены также братья Иван и Сергей Березуцкие (Москва, 62 позиция) и Анатолий Казаков (Москва, 90 место).

The Best Chef была создана в 2015 году польским нейробиологом Йоанной Слусарчик и итальянским гастрономом Кристианом Гадау. Целью кампании было заявлено “объединить лучших новаторов и лидеров в мире гастрономии и изысканной кухни, чтобы рассказывать обо всём, что имеет отношение к отрасли. Не только своим коллегам, но и всем-всем-всем, сохраняя историю и примеры для будущих поколений, которые могут на этом учиться и развивать затем собственные идеи”.

Премия Best Chef Awards вручается с 2017 года. Состав сотни лучших определяется голосованием самих шеф-поваров, а также журналистов, пишущих о кухне, и ресторанных критиков. Причём доля кулинаров среди голосующих — больше, чем остальных вместе взятых, поэтому попасть в список лучших, а тем более занять в нём высокое место — значит получить высокую оценку от конкурентов.

Лучший шеф-повар мира 2021 года — человек своеобразный. Никакой кухонной благообразности и сытой поварской корпулентности. Молодой, стройный, с ирокезом и без тормозов эпатажный. Похож на бунтующего неформала, еnfant terrible, как ласково подкалывают Муньоса в испанских гастрономических кругах. Может надеть шикарный белый китель — в угоду чинной публике, но не удержится и вместо эполета накинет на плечо небольшого такого, но вполне парадного осьминога, ожидающего своей очереди на кухне. Может показать “эйнштейновский язык” на вручении престижной премии. А может вам продемонстрировать и весь свой голый торс (хотя почему — голый? Там столько живописных татух, что нагота скрывается под ними, как белый лист под чудесной графикой). Возмутиться выходками молодого повара — если кто и попытается — невозможно. Потому что у Муньоса искренняя улыбка ребёнка, да и сам он не растерял детскую живость и непосредственность. Ну и ещё такая мелочь: Дабис и вправду гений. У плиты его фантазия тоже хулиганит — но в результате получаются настоящие гастрономические шедевры, что по виду, что по вкусу.