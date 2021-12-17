Лорд Гамильтон — человек, которому не везло с деньгами

Оставим пока нового губернатора Ямайки в скверном настроении фланировать по его острову и перенесёмся во владения в Новом Свете Его Католического Величества Филиппа V.

В 1709 году французский король Людовик XIV вывел свои войска из Испании и отказался использовать свой флот для помощи донам. Это сразу увеличило риски для испанских кораблей, доставлявших серебро из Нового Света в Старый. Дело в том, что ранее за военный эскорт следовавших в составе Серебряных флотов испанских транспортов отвечали французские корабли, а теперь… Теперь донам предстояло решать эту проблему исключительно своими силами. Для этого испанцы в Сантандере и Гаване начали спешно строить собственные эскортники. Однако до их спуска на воду остановить проводку Серебряных флотов не представлялось возможным. Поэтому в качестве паллиатива донам пришлось прибегнуть к фрахту частных вооружённых посудин, каковым и предстояло стать временным эскортом.

15 мая 1712 года дон Хуан Баутиста де Убилья, рыцарь Ордена Сантъяго, и некто шевалье д’Эон, французский купец, живший в Кадисе, подписали контракт, согласно которому обязались вооружить и предоставить испанской короне для плаваний в Новый Свет два пятидесятипушечника, а также два транспорта.

В августе 1712 года, когда перемирие между Англией и Испанией уже было подписано, Убилья повёл из Кадиса в Веракрус 8 парусников — два военных и шесть торговых. Караван транспортировал в колонии 1 440 тонн грузов, в том числе — 500 центнеров ртути, столь необходимой для получения серебра с мексиканских приисков.

Испанские корабли добрались до мексиканских берегов в начале 1713-го. Более года после разгрузки они простояли в Веракрусе, начав готовиться к отплытию лишь 9 марта 1715-го. Караван принимал серебро не то чтоб быстро — сначала прибыли 248 тысяч эскудо с ближайших рудников, потом — ещё 518 тысяч эскудо с дальних. Вслед за этим Убилья отправился в Гавану, где к Серебряному флоту присоединились три судна дона Антонио Эчеверса-и-Субиза и французский зафрахтованный пятидесятипушечник “Грифон”.