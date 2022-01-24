Ликбез по получению серебра и золота в XVI–XIX веках

Затем на вышеупомянутые кучи мы выгоняем скот, индейцев, осуждённых — в общем, любой живой расходный материал, который не жалко. Задача у этого материала — на протяжении месяца тщательно перетаптывать, перемешивать все наши кучи, запустив тем самым нужную нам амальгамацию. Сернокислое железо, хлористое железо и хлористая медь вступят в реакцию с примесями, тогда как ртуть смочит и примет в себя серебро. Под воздействием температуры (мы же с вами помним, что в Южной Америке жарко?) образуется серебряная амальгама, т. е. смесь чистого серебра и ртути.

Теперь эту амальгаму надо промыть. Если вдруг она будет разделяться на шарики — ничего страшного. Добавим ещё ртути. Главное, чтобы полученная смесь у нас представляла одну цельную массу.

Половина дела сделана. Далее нам надо избавиться от ртути, дабы получить серебряный “цемент” — основу будущего чистого серебра. Выдавливаем через влажную ткань амальгаму до тех пор, пока серебро не отделится от ртути. Лучше всего делать это под водой, чтобы ртуть не разбрызгивалась. Это позволит позже ртуть собрать и использовать для нового процесса амальгамации.

Остатки ртути из серебра следует выпарить. Обычно для этого использовали перегонный куб, похожий на самогонный аппарат. Нагревание амальгамы производили в тигле. Пары ртути по трубке поступали в холодильник, где, остывая, превращались в металлическую ртуть. Под открытый конец пароотводной трубки (после холодильника) помещали маленький заполненный водой контейнер так, чтобы ртуть капала в него по мере вытекания из пароотводной трубки.

Нагревать амальгаму следует медленно, без кипения. Крышку тигля нужно хорошенько уплотнить. Чаще всего это уплотнение делали с помощью смеси муки и воды.

Итак, тигль с серебряной амальгамой нагревается, ртуть испаряется и выходит из пароотводной трубки в ёмкость для сбора. Как только ртуть перестанет выходить из пароотводной трубки — считай, дело сделано. На поверхности тигля образуется порошковое серебро. Остаётся расплавить его в тигле и вылить в воду. Всё, перед нами фактически — слиток чистого серебра!

Между 1550 и 1800 годами в Латинской Америке подобным образом было добыто 136 тысяч метрических тонн серебра, для чего пришлось потратить 196 тысяч метрических тонн ртути. Понятно, что смертность на серебряных рудниках находилась на шокирующем уровне. В середине XVII века считалось нормальным, если человек погибал после 12 месяцев пребывания в роли “расходного материала” на выделке серебра. Те, кто умудрялся прожить чуть дольше, заносились в раздел безусловных счастливчиков.

Как говорится, it’s just business.

Иезуит Хосе де Акоста описывал около 1590 года процесс очистки серебра от ртути следующим образом: “Если дым или пар попадает к людям, открывающим горшки, они отравляются ртутью и умирают, или остаются в очень плохом состоянии, или теряют зубы”.

Антонио де Уллоа, губернатор Уанкавелики (Перу) с 1758 по 1764 год, сообщал, что массовые заболевания среди детей в городе были частично вызваны “сернистым дымом, которым они постоянно дышат, исходящим из печей, в которых извлекают ртуть, которой так много, что летом с морозами образуется плотное облако, которое покрывает территорию города”.

Похожее описание Потоси в 1759 году можно отыскать у анонимного путешественника: “Густое облако, которое образуется над городом, хорошо видное в любую ясную лунную ночь, это, несомненно, ядовитые пары, образующиеся от мёртвых животных, от куч мусора и мелкой рудной пыли, а также от ртутного дыма при сгорании и повторном плавлении серебра. Эта смесь плохих паров не может быть полезной для здоровья”.

Словом, процесс получения серебра в точности соответствовал тексту известных куплетов Мефистофеля из оперы Гуно “Фауст”: “Люди гибнут за металл!..”

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