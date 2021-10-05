Laphroaig остаётся без своего “главного волшебника”

Джон Кэмпбелл начал свою трудовую деятельность в Laphroaig 14 ноября 1994 года. Его первым рабочим местом был определён… склад. В обязанность новичку вменялось наносить с помощью трафарета информационные надписи на поверхность бочек. Но заветной целью Джона (или правильнее сказать, мечтой) уже тогда было встать во главе винокурни. В том же году не без участия Джона предприятие запустило проект Friends of Laphroaig — создание группы поклонников “Лафройг” по всему миру. Сегодня этот международный коллектив насчитывает более 600 тысяч членов, каждый из которых имеет свой собственный квадратный фут земли на плантациях компании. Ежегодно тысячи и тысячи Friends of Laphroaig приезжают на Айлей — встретиться, оставить след обуви на своем “квадрате” (некоторые даже на нём ночуют). И, конечно же, продегустировать очередную ежегодную партию 10-летней выдержки виски Cairdeas, которую делают специально для друзей (Cairdeas — дружба в переводе с гэльского, языка коренного населения Айлея). К идее выпуска этого виски Кэмпбелл тоже приложил руку.

Стать “другом Laphroaig” в общем-то несложно — нужно купить бутылку виски Cairdeas. Она упакована в тубус, куда вложен ярлычок со специальным кодом. Обладатель ярлычка должен зарегистрироваться на официальном сайте винокурни, ввести код и тут же получить в пожизненное владение квадратный фут земли (документ подтверждения собственности прилагается). Этот квадрат винодельня сразу же берёт у своего зарегистрированного друга в аренду с обязательствами выплачивать ежегодно дивиденды в размере одного драма (1/8 унции) виски в год.

В июле 2001 года Кэмпбелл занял должность главного “технолога” Laphroaig. И практически сразу же по собственной инициативе возложил на себя обязанности по модернизации винокурни и производству ряда успешных розливов в бутылки с ограниченным тиражом в поддержку ежегодно проводимого фестиваля Feis Ile(фестиваль острова — гэльск.).

Джон Кэмпбелл был назначен менеджером винокурни Laphroaig в 2006 году, воплотив в жизнь амбиции 12-летней давности. Он — первый айлич (уроженец Айлея), который руководил Laphroaig за его более чем 200-летнюю историю.

За это время Джон успел поучаствовать во всех процессах производства не только виски, но и пива.