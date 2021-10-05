Laphroaig остаётся без своего “главного волшебника”

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Легендарный менеджер знаменитой шотландской винокурни Laphroaig Джон Кэмпбелл, 27 лет отработавший на предприятии (почти 16 из них — руководителем), объявил о расставании с компанией. О своём шаге человек, именуемый ценителями скотча не иначе как “главный волшебник виски”, сообщил в соцсети Facebook.
Вискикурня Laphroaig, остров Айлей
Как мрачно пошутил в комментарии к этому сообщению один из читателей: “Зевс решил покинуть Олимп”.
В обращении к подписчикам Facebook Кэмпбелл ни словом не обмолвился о выходе на заслуженный отдых. Наоборот, послание содержит тонкий намёк на “продолжение следует”, но, как это обычно бывает в сериалах, лента останавливается “на самом интересном месте”. Это провоцирует зрительский (в данном случае — потребительский) интерес. Практически все, кто отреагировал на письмо “главного волшебника виски”, выразили уверенность, что последует “продолжение банкета”. Да и сам Кэмпбелл мимоходом высказался, что в Шотландии существует немало интересных дистиллерий (помимо Laphroaig, добавим мы). Скорее всего, на одной из них мастер дистилляции и продолжит свою карьеру. Хотя на какой именно, пока не афишируется.
Зато хорошо известен один из постулатов Laphroaig:
Джон Кэмпбелл — важная, но не единственная составляющая “четвёртого ингредиента”. Менеджера столь высокого класса, конечно, компании будет не хватать, но, как говорится, свято место пусто не бывает — наверняка найдётся кем его заполнить.
“Laphroaig — это история нашего профессионального сообщества. Бескомпромиссной, уверенной в себе и решительной группы людей, которые работают над тем, чтобы этот виски всегда оставался верным своему происхождению. Истоки этих качеств можно найти на самом острове Айлей — его суровый климат и строгие ландшафты создали людей, которых отличает выносливость, целеустремленность и честность. Эти же качества присущи и нашему напитку”, — говорится на сайте компании.
Джон Кэмпбэлл
Джон Кэмпбелл начал свою трудовую деятельность в Laphroaig 14 ноября 1994 года. Его первым рабочим местом был определён… склад. В обязанность новичку вменялось наносить с помощью трафарета информационные надписи на поверхность бочек. Но заветной целью Джона (или правильнее сказать, мечтой) уже тогда было встать во главе винокурни. В том же году не без участия Джона предприятие запустило проект Friends of Laphroaig — создание группы поклонников “Лафройг” по всему миру. Сегодня этот международный коллектив насчитывает более 600 тысяч членов, каждый из которых имеет свой собственный квадратный фут земли на плантациях компании. Ежегодно тысячи и тысячи Friends of Laphroaig приезжают на Айлей — встретиться, оставить след обуви на своем “квадрате” (некоторые даже на нём ночуют). И, конечно же, продегустировать очередную ежегодную партию 10-летней выдержки виски Cairdeas, которую делают специально для друзей (Cairdeas — дружба в переводе с гэльского, языка коренного населения Айлея). К идее выпуска этого виски Кэмпбелл тоже приложил руку.
Стать “другом Laphroaig” в общем-то несложно — нужно купить бутылку виски Cairdeas. Она упакована в тубус, куда вложен ярлычок со специальным кодом. Обладатель ярлычка должен зарегистрироваться на официальном сайте винокурни, ввести код и тут же получить в пожизненное владение квадратный фут земли (документ подтверждения собственности прилагается). Этот квадрат винодельня сразу же берёт у своего зарегистрированного друга в аренду с обязательствами выплачивать ежегодно дивиденды в размере одного драма (1/8 унции) виски в год.
В июле 2001 года Кэмпбелл занял должность главного “технолога” Laphroaig. И практически сразу же по собственной инициативе возложил на себя обязанности по модернизации винокурни и производству ряда успешных розливов в бутылки с ограниченным тиражом в поддержку ежегодно проводимого фестиваля Feis Ile(фестиваль острова — гэльск.).
Джон Кэмпбелл был назначен менеджером винокурни Laphroaig в 2006 году, воплотив в жизнь амбиции 12-летней давности. Он — первый айлич (уроженец Айлея), который руководил Laphroaig за его более чем 200-летнюю историю.
За это время Джон успел поучаствовать во всех процессах производства не только виски, но и пива.
Андрей Карат