Ламбик такой, ламбик сякой

Согласно старобельгийским законам, как это принято везде в Европе, названия “ламбик”, “гёз” и прочие варианты, о которых ещё скажем, были исторически защищены по географическому признаку, предписанной рецептурой и ингредиентами. Родиной всех ламбиков считается долина реки Сен (Zenne), протекающая в Брюсселе. Многие эксперты (или люди, считающие себя таковыми) до сих пор полагают, что только в этом регионе обитают те самые микроорганизмы, которые способны сбродить сусло в настоящий ламбик. Не стану спорить с этим утверждением, но отмечу, что современный мир пива спонтанного брожения уже давно расширился за пределы Брюсселя, Бельгии и даже Европы. Современные американские “кисляки” — именно так называют в народе пиво, сброженное с участием бретаномицетов и лактобактерий — зачастую получают на брожение штаммы из бутылок готового пива прежних варок. И знаете что? Профессионалы утверждают: органолептический результат такой комбинации весьма схож с показателями образцов из долины реки Сен.

Купажирование ламбиков в гёз является сложным и почётным занятием. В Бельгии есть даже предприятия, которые сами ламбик не варят, а лишь купажируют сваренное другими производителями. Например, так поступает производитель пива De Cam.

Попробовать гёз из ламбиков в России достаточно легко. В приличной отечественной пивотеке можно отыскать как настоящих бельгийских представителей от Lindemans, Timmermans,Cantillon или Boon (последние два особенно имениты), так и заокеанские версии спонтанных кислых элей, которые сделаны по той же технологии, что и традиционный гёз, но при этом не будут содержать слова “гёз” и “ламбик” в названии. Таковы, в частности, Wild Ales от Firestone Walker Brewing Co., Rogue Ales или Samuel Adams (Boston Beer Company). В целом в Россию “американцев” привозят меньше, да и стоить они будут дороже. Поэтому для знакомства можно вполне ограничиться “бельгийцами”. Купили? Налили? Погнали!

Типичный гёз представляет из себя замутнённое пиво с неустойчивой пенной шапкой. Аромат с явной кислотностью, тонами сена, шерсти (или прочей животинки). Часто можно уловить древесные, дубовые и пробковые тона. Фруктовые — совсем редко, мне не доводилось. Хмелевой травянистости нет и не должно быть. Вкус неплотный, шипуче-игристый, освежающий и вот здесь уже, возможно, фруктовый, иногда похожий на сидр с мягкими тонами солода. Впечатление как минимум интересное.