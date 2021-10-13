Курительная трубка — калабаш

После первой англо-бурской войны в Южную Африку вместе с сестрой Маргаритой и братом Эрнстом из Бирмингема перебрался 16-летний британский верноподданный Х. Л. Блаттер (H. L. Blatter), для краткости далее в тексте — просто Блаттер. Был он человеком энергичным. Вскоре в окрестностях Кейптауна Блаттер уже вовсю торговал… поделками из тыкв.

Дело в том, что в Африке растёт тыква-горлянка, она же бутылочная тыква, она же Lagenaria vulgaris. Туземцы называли её “калебас” (или “калабаш”). Из тыквы резали сувениры, делали фляги и ёмкости для зерна, из неё же изготавливали и африканские трубки. Последние были довольно неказистыми, но на безрыбье… В общем, вы поняли.

Туземные трубки-калабаши делались относительно просто — растущей тыкве придавали изогнутую форму, потом срезали верхушку. Получалась U-образная трубка. Очистив тыкву от семян и просверлив дырочку в горлышке, поделку уже можно было набить табаком и пустить в дело.

В 1899-м возобновилась война с бурами. Понаехавшим в Южную Африку английским воякам, помимо прочего, понадобились курительные трубки. Самым доступным материалом для их изготовления в Южной Африке оказалась тыква-горлянка. Блаттер было расторговался туземными калабашами, но от пользователей быстро пошли рекламации. Туземные трубки, твари такие, у английских военнослужащих быстро прогорали!..

Иметь дело со вчерашним покупателем, сегодня потрясающим перед твоим носом прогоревшей трубкой, было не очень приятно. Блаттер занялся модернизацией калабаша. Он вставил в широкую часть тыквы курительную камеру, вырезанную из пенки и имеющую легко узнаваемую форму шляпы гриба, а на другом конце калабаша закрепил мундштук. Получилась великолепная трубка — лёгкая, прочная, необычного вида и, главное, дающая очень холодный и сухой дым.

Солдаты и офицеры британской армии оценили новинку по достоинству. Дела Блаттера пошли в гору.