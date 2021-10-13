Курительная трубка — калабаш

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В мире наблюдается великое множество видов курительных трубок или, как говорят профессионалы, шейпов*. Едва ли не самый узнаваемый шейп именуется Calabash. О нём наш сегодняшний рассказ.
В жёлтой жаркой Африке…
Для начала — немного истории.
С конца XV века, когда европейцы впервые увидели табак, к концу века XIX практика табакокурения охватила весь мир. Как пелось в советском мультфильме: “От трубки мира, у костра раскуренной с вождём, привычка вредная пошла в масштабе мировом”. Сигары, кальяны и новомодные папиросы — в ход шло всё! Однако наиболее распространёнными “инструментами” для воскурения табака оставались трубки. Для изготовления их чашек использовались самые разные подручные материалы — глина, корень вереска, морская пенка, вишнёвая и яблочная древесина, початки кукурузы.
Затем в 1880-м грянула первая англо-бурская война, и курительные трубки как верные спутники военных последовали за своими хозяевами на поле боя. Сражения на юге Африки, с восьмилетним перерывом продолжавшиеся до 1901-го, оставили после себя богатое историческое наследие в виде сформировавшихся понятий “снайпер”, “коммандос”, “бронепоезд”, “концлагерь”, литературного героя капитана Сорви-голова и строчек “Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…” Ещё одной новинкой, порождённой англо-бурскими войнами, стала трубка-калабаш.
Не каждая прибывшая в Южную Африку курительная трубка могла пережить превратности армейской жизни. “Неприятность”, — скажете вы. “Катастрофа!” — ответит вам английский вояка, оставшийся посреди Африки с кисетом табака, но без трубки.
Молодость и задор
После первой англо-бурской войны в Южную Африку вместе с сестрой Маргаритой и братом Эрнстом из Бирмингема перебрался 16-летний британский верноподданный Х. Л. Блаттер (H. L. Blatter), для краткости далее в тексте — просто Блаттер. Был он человеком энергичным. Вскоре в окрестностях Кейптауна Блаттер уже вовсю торговал… поделками из тыкв.
Дело в том, что в Африке растёт тыква-горлянка, она же бутылочная тыква, она же Lagenaria vulgaris. Туземцы называли её “калебас” (или “калабаш”). Из тыквы резали сувениры, делали фляги и ёмкости для зерна, из неё же изготавливали и африканские трубки. Последние были довольно неказистыми, но на безрыбье… В общем, вы поняли.
Туземные трубки-калабаши делались относительно просто — растущей тыкве придавали изогнутую форму, потом срезали верхушку. Получалась U-образная трубка. Очистив тыкву от семян и просверлив дырочку в горлышке, поделку уже можно было набить табаком и пустить в дело.
В 1899-м возобновилась война с бурами. Понаехавшим в Южную Африку английским воякам, помимо прочего, понадобились курительные трубки. Самым доступным материалом для их изготовления в Южной Африке оказалась тыква-горлянка. Блаттер было расторговался туземными калабашами, но от пользователей быстро пошли рекламации. Туземные трубки, твари такие, у английских военнослужащих быстро прогорали!..
Иметь дело со вчерашним покупателем, сегодня потрясающим перед твоим носом прогоревшей трубкой, было не очень приятно. Блаттер занялся модернизацией калабаша. Он вставил в широкую часть тыквы курительную камеру, вырезанную из пенки и имеющую легко узнаваемую форму шляпы гриба, а на другом конце калабаша закрепил мундштук. Получилась великолепная трубка — лёгкая, прочная, необычного вида и, главное, дающая очень холодный и сухой дым.
Солдаты и офицеры британской армии оценили новинку по достоинству. Дела Блаттера пошли в гору.
Новый провал, новый успех
В 1902-м война с бурами закончилась, количество британских войск в окрестностях Кейптауна резко уменьшилось, спрос на калабаши упал. Не пожелавший смириться с сокращением доходов, Блаттер набил дорожный саквояж своими трубками и рванул в старушку-Англию, где калабаши… подверглись глумлению и осмеянию. ЧуднЫе для Туманного Альбиона трубки из тыкв с чашкой-“грибком” воспринимались местными курильщиками как какие-то детские игрушки. Покупать новинку никто не хотел. Разочарованный неудачей, Блаттер оставил свои трубки знакомому управляющему табачной лавки и вернулся в Африку.
Представьте себе изумление нашего фигуранта, когда пару лет спустя он получил из Англии сообщение, что все калабаши распроданы и общественность требует ещё!..
Собственно, что случилось?
Во-первых, многие вернувшиеся домой после войны с бурами британские военнослужащие привезли с собой калабаши Блаттера. Легко узнаваемые, эти трубки постепенно стали в Альбионе чем-то вроде символа героя, сражавшегося в далёкой Африке за Империю.
Во-вторых, вместо скончавшейся королевы Виктории, которая не жаловала табакокурение, английский трон занял страстный курильщик — король Эдуард VII. Неизвестно, когда и как Его Величеству в руки попал калабаш Блаттера, но Эдуард пришёл от новой трубки в восторг. Очень скоро по Лондону разлетелся слух, что король пристрастился курить калабаш. Устроенный монархом промоушен резко подстегнул моду на калабаши в Англии.
Так состоялось признание нового шейпа. И по сей день трубки из тыквы-горлянки стоят на самых почётных местах в коллекциях трубокуров. Правда, сегодня калабаши делают не только из каноничной тыквы, но и из бриара, а также — целиком из пенки. Словом, один раз став модным, калабаш остался в сердцах любителей попыхтеть трубочкой навсегда.
Элементарно, Ватсон!
Любопытно, что ныне роль Эдуарда VII в продвижении калабаша почти забыта. Знаменитой личностью, чей образ в массовом сознании оказался неразрывно связан с трубкой-калабашем, оказался совсем другой человек. Речь, конечно же, идёт о Шерлоке Холмсе — персонаже, вышедшем из-под пера Артура Конан Дойла, который, кстати, побывал на второй англо-бурской в качестве хирурга военно-полевого госпиталя.
Вспомните-ка привычный нам образ гениального сыщика: длинный плащ-реглан, Deerstalker hat — клетчатое кепи с двумя козырьками и трубка-калабаш — именно с ней мы сейчас видим Шерлока на книжных иллюстрациях и в кинофильмах.
Забавно то, что сэр Артур Конан Дойл хотя и писал, что у Шерлока была огромная коллекция курительных трубок, но ни в одном произведении не упомянул, какие именно трубки курил мистер Холмс. Так почему же именно калабаш прочно ассоциируется с образом Шерлока?
“Элементарно, Ватсон!”
Первоначально на книжных иллюстрациях Холмс изображался с обычными бриаровыми трубками (такие курил и сам Дойл). Но когда персонаж сэра Артура “шагнул” из книг на театральную сцену и экран синематографа, сыщику для его лёгкого “опознания” зрителями понадобился какой-нибудь эффектный и, как сейчас сказали бы, фотогеничный аксессуар. Им как раз и стала трубка-калабаш. Затем, когда театр и кино закрепили визуальный канон придуманного Дойлом персонажа, этот образ вместе с калабашем стал использоваться современными иллюстраторами книг о Шерлоке Холмсе.
*Шейп (от англ. Shape — форма) — форма курительной трубки.
Борис Гринёв