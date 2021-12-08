Курительная трубка из морской пенки

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Перефразируя Михалкова, можно сказать так: “Трубки разные нужны, трубки разные важны”. Сегодняшний наш рассказ — о курительной трубке из морской пенки.
Пенка из следа богини любви
Начнём с романтики. Древние греки утверждали, что богиня любви и красоты Афродита родилась из морской пены. Легенда также гласит, что пенные следы богини застыли и обратились в лёгкий, пластичный, белоснежный камень. А люди, достав этот камень из недр земли, стали вырезать из него курительные трубки.
Традиционно легенда привирает. Окаменевшая морская пенка (нем. meerschaum) — это всего лишь слежавшиеся панцири мириад мелких морских обитателей, которые, оседая миллионы лет назад на дне Великого океана, сформировали очень необычный минерал. Впрочем, если вдуматься, то курительная трубка из материала возрастом в несколько палеонтологических эпох — это не менее круто, чем трубка из следа богини любви. Так вижу.
Отличная трубка, Карл!..
Природа распорядилась залежами морской пенки весьма, гм, кучеряво. Упомянутый минерал можно отыскать в нескольких месторождениях от Африки до Крыма, но пригодной для изготовления курительных трубок считается исключительно турецкая пенка.
Пенку в Турции добывали с начала XVII века. По химическому составу meerschaum — это окись магния, кремнезём, углерод и вода. Изначально пенка рассматривалась как поделочный камень — из неё резали всяческие безделушки, сувениры и прочие мелкие и симпатичные предметы интерьера. Так продолжалось до тех пор, пока в первой половине XVIII века одному из представителей древнего венгерского дворянского рода Андраши турецкие друзья не презентовали изрядный кусок meerschaum. По крайней мере, так утверждает легенда.
Этот самый Андраши (то ли ещё барон, то ли уже граф) коллекционировал трубки и пенкой заинтересовался, сочтя её похожей на белую глину, из которой, как тогда практиковалось в Европе, была изготовлена любимая трубка аристократа.
По возвращении из Турции домой Андраши заказал австрийскому мастеру Карлу Ковату вырезать из подаренной пенки новую трубку для коллекции. Однако мастер Карл был той ещё продувной бестией. Из одного куска meerschaum он вырезал две трубки — одну для Андраши, а вторую — для себя любимого. И если трубка аристократа была с почётом помещена в дворянскую коллекцию, то свою трубочку почтенный мастер курил часто и в охотку, порой несколько раз на дню.
Тут-то Карл и заметил, что выкуривать новую трубку легко и приятно, в ней практически не скапливается влага, а сама трубка, в отличие от глиняных товарок, нагревается гораздо меньше. Мало того — со временем изначально белоснежная трубочка начинает приобретать изумительный медовый оттенок!..
Очень чистый вкус табака
Сделаем маленькое отступление.
Морская пенка, она же meerschaum, она же Hydrous Magnesium Silicate, она же афродит или сепиолит, действительно обладает удивительными свойствами. Она отлично впитывает влагу, её легко обрабатывать, изделия из неё получаются лёгкими, а белоснежный цвет пенки ласкает взор. Если же из пенки сделать курительную трубку, то со временем продукты горения табака впитываются в материал трубочной чаши, и та темнеет, приобретая цвет от нежно-медового до жёлто-янтарного или тёмно-коричневого. Благодаря гигроскопическим свойствам пенки такая трубка даёт сухой и лёгкий дым, и кроме того, очень чистый вкус табака. Считается, что, в отличие от бриаровых трубок, пенку вполне можно курить несколько раз на дню.
Конец отступления.
Думаем, теперь вам понятно, почему новой трубкой Карла Ковата быстро заинтересовались сначала друзья-приятели, после — то ли барон, то ли граф Андраши, а затем вокруг удивительной новинки разразился настоящий ажиотаж. В Турцию полетели заказы на материал, мастера-трубочники принялись потирать руки в предвкушении прибылей, а Европа в целом открыла для себя новый вид курительных принадлежностей — пенковую трубку.
Из недр земли — в карман трубокура
Кстати, о Турции. Мы уже упоминали, что только там добывается пенка, считающаяся подходящей для изготовления курительных трубок. Если говорить точнее, то сейчас сепиолит извлекают на свет в окрестностях города Эскишехир в двухстах километрах от Стамбула. Добывают пенку с глубины в 100–120 метров. Считается, чем глубже залежи минерала, тем он более плотный и однородный, тем легче обрабатывается, тем качественнее из него изделия и тем дороже последние ценятся.
Добывают пенку небольшими блоками — каждый размером примерно с кокосовый орех. После извлечения из земли пенка промывается, а затем сортируется по сортам и категориям. Далее минерал набирает в себя влагу, разбухает и становится мягким, “как кусок козьего сыра”. Теперь пенке можно придать чуть ли не любую форму, чем занимается резчик.
Простую трубку опытный мастер может вырезать за пару часов, а вот работа со сложной резьбой может занять и несколько месяцев. Пожалуй, ни одна другая курительная трубка, кроме пенковой, не способна приобретать столь причудливый внешний вид — опытные резчики могут изваять из сепиолита голову турецкого султана или череп бедного Йорика, держащую яйцо лапу дракона или одалиску с кувшином, пиратский корабль, китайскую пагоду, а также массу иных замысловатых композиций. Некоторые пенковые трубки вообще сложно рассматривать как курительный аксессуар — их хочется поместить под стекло, чтобы ими просто любоваться!..
После формирования резьбы трубка сушится и полируется. До сих пор для этого используют только натуральный пчелиный воск. Затем остаётся изготовить лишь мундштук — янтарный для трубок подороже, пластиковый — для трубок подешевле.
Между прочим, турки поторопились воспользоваться своей естественной монополией и запретили экспорт сепиолита из своей страны. Сейчас морскую пенку разрешается вывозить только в виде готовых изделий, в том числе — курительных трубок. Такая ситуация обернулась для трубкокуров сплошными минусами — цены на пенковые трубки взлетели, а качество их упало. Посему приобретение пенковых трубок в Интернете стало напоминать больше покупку кота в мешке — даже дорогостоящая трубка способна на поверку оказаться просто отвратительно сработанной. Отсюда вывод: перед приобретением лично повертеть пенковую трубку в руках строго обязательно.
К этому следует добавить ещё пару замечаний. Из-за дефицита турецкой пенки в продаже часто встречаются бриаровые трубки с пенковой вставкой, а также трубки из сепиолитовой крошки или полимеров, теоретически по своим свойствам напоминающих настоящий минерал. Честно говоря, не рекомендовал бы все эти кунштюки к приобретению. Результат может вас неприятно удивить. Получится как в известной байке про Льва Толстого, который после первой брачной ночи записал в своем дневнике: “Не то…”
Ликбез по обслуживанию любимицы
Но что это мы всё о плохом? Давайте о хорошем. В продолжение темы плюсов трубок из meerschaum добавим, что в отличие от бриаровых пенковые не требуют долгой (и для кого-то мучительной!) процедуры обкуривания. Чашу пенковой трубки можно сразу забить полностью и наслаждаться дымным вкусом любимого табака.
Чем дольше вы будете курить пенковую трубку, тем больше она станет темнеть. Данный процесс у каждой трубки протекает строго индивидуально, что считается ещё одной привлекательной особенностью пенковых трубок.
Переходим к советам по обслуживанию.
Следует помнить, что счищать нагар внутри чаши пенковой трубки нужно очень осторожно и не злоупотреблять этой процедурой. Учитывайте, что пенка — довольно хрупкий материал, такую трубку лучше не ронять и уж точно не следует выбивать остатки табака из чаши — так вы можете сломать свою любимицу. Лучше всего очищать чашу лопаточкой темпера для трубок. После покурки дайте пенковой трубке отдохнуть хотя бы пару часов — не следует сразу забивать новую порцию табака. Если трубка загрязнится — протрите её сухой суконкой. Ну и, конечно, не забывайте про ерши — какой бы гигроскопичной ни была трубка, не следует пренебрегать вопросами элементарной трубочной гигиены.
Вот, собственно, и всё. На дворе — уже зима. Пришло время уютных посиделок у камина с рюмкой чего-нибудь этакого и трубкой.
Лёгкого дыма, друзья!
Борис Гринёв