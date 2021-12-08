Курительная трубка из морской пенки

Кстати, о Турции. Мы уже упоминали, что только там добывается пенка, считающаяся подходящей для изготовления курительных трубок. Если говорить точнее, то сейчас сепиолит извлекают на свет в окрестностях города Эскишехир в двухстах километрах от Стамбула. Добывают пенку с глубины в 100–120 метров. Считается, чем глубже залежи минерала, тем он более плотный и однородный, тем легче обрабатывается, тем качественнее из него изделия и тем дороже последние ценятся.

Добывают пенку небольшими блоками — каждый размером примерно с кокосовый орех. После извлечения из земли пенка промывается, а затем сортируется по сортам и категориям. Далее минерал набирает в себя влагу, разбухает и становится мягким, “как кусок козьего сыра”. Теперь пенке можно придать чуть ли не любую форму, чем занимается резчик.

Простую трубку опытный мастер может вырезать за пару часов, а вот работа со сложной резьбой может занять и несколько месяцев. Пожалуй, ни одна другая курительная трубка, кроме пенковой, не способна приобретать столь причудливый внешний вид — опытные резчики могут изваять из сепиолита голову турецкого султана или череп бедного Йорика, держащую яйцо лапу дракона или одалиску с кувшином, пиратский корабль, китайскую пагоду, а также массу иных замысловатых композиций. Некоторые пенковые трубки вообще сложно рассматривать как курительный аксессуар — их хочется поместить под стекло, чтобы ими просто любоваться!..

После формирования резьбы трубка сушится и полируется. До сих пор для этого используют только натуральный пчелиный воск. Затем остаётся изготовить лишь мундштук — янтарный для трубок подороже, пластиковый — для трубок подешевле.

Между прочим, турки поторопились воспользоваться своей естественной монополией и запретили экспорт сепиолита из своей страны. Сейчас морскую пенку разрешается вывозить только в виде готовых изделий, в том числе — курительных трубок. Такая ситуация обернулась для трубкокуров сплошными минусами — цены на пенковые трубки взлетели, а качество их упало. Посему приобретение пенковых трубок в Интернете стало напоминать больше покупку кота в мешке — даже дорогостоящая трубка способна на поверку оказаться просто отвратительно сработанной. Отсюда вывод: перед приобретением лично повертеть пенковую трубку в руках строго обязательно.

К этому следует добавить ещё пару замечаний. Из-за дефицита турецкой пенки в продаже часто встречаются бриаровые трубки с пенковой вставкой, а также трубки из сепиолитовой крошки или полимеров, теоретически по своим свойствам напоминающих настоящий минерал. Честно говоря, не рекомендовал бы все эти кунштюки к приобретению. Результат может вас неприятно удивить. Получится как в известной байке про Льва Толстого, который после первой брачной ночи записал в своем дневнике: “Не то…”