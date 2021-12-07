“Кровавой Мэри” — сто лет!

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Коктейль Bloody Mary (ВМ) отмечает идеально круглый юбилей: в 2021 году ему исполнилось ровно 100 лет. Относительно точной даты рождения напитка, который одни восторженно называют эталонным средством для восстановления организма “после вчерашнего”, а другие (с лёгким высокомерием и большой долей юмора) — водочным супом, ведутся споры. Поскольку все участники дискуссий не пришли к единому мнению насчёт дня и месяца появления “Мэри” на свет, решено было праздновать юбилей весь год!
Изобретателем водочно-томатного коктейля большинство экспертов считает француза Фернана Петио, парижского бармена. Завсегдатаи бара New York Bar звали паренька просто Пети́, то ли образовывая прозвище из его фамилии, то ли намекая на возраст (petit — малыш, франц.) — работать помощником по кухне в заведении Фернан начал в 16 лет. В “Нью-Йорке” тогда трудился один из самых известных парижских барменов Гарри Макэлхон, к которому ходили не только выпить “чего-нибудь этакого”, но и посмотреть на то, как он управляется с бутылками, жонглируя ими и пританцовывая при этом.
Общепитовская точка Макэлхона была местом встреч известных американцев, оказавшихся в Париже — заглянуть в New York почитали своим долгом писатель Эрнст Хемингуэй, кинозвёзды Ава Гарднер, Рекс Харрисон, Дуглас Фэрбенкс — младший, бейсболист Джо Ди Маджио. Бывал там не раз и испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали.
Именно Гарри научил Петио азам мастерства бариста.
Bloody Mary, по словам Фернана, была создана случайно (с великими открытиями такое часто бывает). Однажды в бар забрела весёлая компания молодых людей, приехавших в Европу из США. Попросив Петио “сочинить что-нибудь экстравагантное” для них, джентльмены сказали, что в их любимом баре Bucket of Blood в Чикаго работает официантка, одевающаяся в красное с белым. Посетители зовут её “Кровавая Мэри”. Фернан тут же ухватился за идею этого цветового сочетания и составил коктейль из водки и томатного сока, который, не мудрствуя лукаво, именно так и назвал. Имя прижилось. Коктейль тоже.
Через несколько лет Петио перебрался в Штаты — в Нью-Йорк, где устроился, естественно, в бар. За океаном француз начал экспериментировать с составом Bloody Mary, в Париже-то содержание было, можно сказать, более чем простым — двухкомпонентным. В Большом Яблоке Фернан сначала отважился добавлять в коктейль соль, затем лимон, чёрный перец и, наконец, соус табаско*, чтобы удовлетворять самые разные вкусы клиентов.
В 1930-х годах Фернан Петио попытался изменить имя “Кровавой Мэри” на “Красный окунь”. Ничего не получилось — публика продолжала упорно звать напиток так, как привыкла.
Поскольку запатентован “кровавый” коктейль не был, то претендентов на то, чтобы числиться в анналах истории изобретателями ВМ, существует ещё несколько.
Например, у известного нью-йоркского ресторана Club 21 (иногда его называют просто “21”) есть две версии на этот счёт. Согласно одной, томатно-водочный коктейль был удачно придуман в 1930-х годах барменом этого заведения Генри Збикевичем. Вторая приписывает авторство изобретения комику Джорджу Джесселу, который часто бывал в клубе “21”.
2 декабря 1939 года Люциус Биб, известный американский гурман, журналист и фотограф, напечатал в своей колонке сплетен This New York одно из первых упоминаний этого напитка в США вместе с оригинальным рецептом: “Новейший напиток Джорджа Джессела, привлекающий внимание города — так называемая “Кровавая Мэри”: половина томатного сока, половина водки”.
В публикации El Floridita 1939 года под названием “Коктейли Флоридиты” был опубликован рецепт Mary Rose, перечислявший основные ингредиенты современной “Кровавой Мэри”. Этот буклет, возможно, является одним из самых ранних печатных изданий, содержащим сведения о коктейле.
Относительно происхождения имени напитка всё тоже не бесспорно. Некоторые исследователи считают, что “Кровавая Мэри” связана с рядом исторических личностей, в частности с королевой Англии Марией I Тюдор, которую в “Книге мучеников Фокса” (Foxe’s Book of Martyrs)** прозвали Bloody Mary за массовые казни и попытку навязать Англии католицизм.
А некоторые любители выпивки считают, что название было вдохновлено звездой Голливуда Мэри Пикфорд.
Существует также мнение, что название появилось в результате фонетической ошибки. Ляпсус мог возникнуть из-за того, что на английском языке “не совсем корректно произносились славянские слоги напитка, который на самом деле называли “Владимир”. Это заявление основано на утверждении, что клиентом бара New York в 1920/21 гг. был Владимир Смирнов из семейства водочных королей Smirnof. Действительно, в Европе многие жители произносят непривычнее для них имя как “Блаадимир” — есть определенная схожесть в звучании с Bloody Mary.
Классический рецепт коктейля “Кровавая Мэри”
Ингредиенты:
Водка — 60 мл.
Томатный сок — 150 мл.
Ворчерский (вустерширский) соус — 1 чайная ложка.
Сок свежевыжатого лимона — 15 мл.
Соль, перец — по вкусу.
Стебель сельдерея — по желанию.
Способ приготовления: обычно рекомендуют просто смешать ингредиенты и украсить стеблем сельдерея. Но высшим пилотажем (для подачи) считается налить водку по ножу на томатный сок так, чтобы какое-то время два слоя напитка не перемешивались.
Bloody Mary с середины 50-х годов прошлого века стал обязательным пунктом в меню и своеобразной маркой качества ресторанов и престижных отелей. В США за ним закрепилась слава “утреннего коктейля” — лекарства от похмелья.
*Соус табаско — острый соус из уксуса, перца табаско и соли
**“Книга мучеников Фокса” — историческое произведение английского историка Джона Фокса, впервые опубликованное в 1563 году. Включает в себя рассказы о страданиях протестантов во времена господства католической церкви с особым упором на Англию и Шотландию.
Андрей Карат