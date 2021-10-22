Краткая история Pepsi-Cola. Часть II

В 1989 году в обмен на очередную партию концентрата Союз передал PepsiCo 20 выведенных из состава ВМФ СССР вымпелов. Разумеется, все они годились только для отправки в металлолом, но номинально “Пепси” на тот момент оказалась обладателем шестого по размеру военно-морского флота в мире! По сему поводу Кендалл ехидно объявил Бренту Скоукрофту, советнику по безопасности экс-президента Джорджа Буша: “Брент, дружище, мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы!”

В 1990 году PepsiCo подписала с правительством СССР новый бартерный контракт по схеме “водка в обмен на Pepsi-Cola” — на три миллиарда долларов. По условиям соглашения “Пепси” также получала право запустить на территории Союза ещё один бренд — сеть пиццерий Pizza Hut. Компании Coca-Cola, которая в соответствии с договорённостью Кендалла с советским руководством могла лишь завозить в СССР свою продукцию, но не разливать её в Союзе, оставалось только мрачно завидовать “Пепси”.

В 1991 году PepsiCo продавала на территории Советского Союза в 10 раз больше своей продукции, чем Coca-Cola! Увы, этот триумф продолжался недолго. В том же году Союз рухнул, похоронив под своими обломками и эксклюзивные договорённости Кендалла и подписанный PepsiCo “контракт века” на три миллиарда долларов. На территорию бывших советских республик валом хлынули конкуренты, и уже в 1994-м объёмы производства Coca-Cola на российской территории обогнали показатели Pepsi-Cola.

На сегодняшний день PepsiCo по-прежнему остаётся производителем № 2 на мировом и российском рынках газированных напитков, уступив первое место “Коке”. Зато “Пепси” удалось добиться впечатляющих успехов на другом “театре боевых действий”.