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Краткая история Pepsi-Cola. Часть II

По эту сторону железного занавеса
пепси-кола
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Часть I 

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У Pepsi-Cola не получалось на равных конкурировать с Coca-Cola на американском рынке. Зато на рынке советском “Пепси” своего конкурента убедительно “уложила на обе лопатки”!..

Кухонные дебаты

“Пепси” впервые задумалась о международной экспансии ещё в конце тридцатых годов XX века. Одним из наиболее перспективных рынков представлялся Советский Союз, но Вторая мировая и холодная войны не позволили американским производителям “лекарства от диспепсии” немедленно “метнуться” за океан.

В 1959 году президент США Дуайт Эйзенхауэр договорился с лидером СССР Никитой Хрущёвым о проведении в Союзе выставки американской промышленной продукции. Ведущие западные производители привезли в Москву новейшие автомобили, фотоаппараты, телевизоры, стиральные машины и прочие газонокосилки. Среди представленных на выставке компаний была и “Пепси”. На описываемый момент главной причиной этого были не наполеоновские планы компании по освоению советского рынка, а полученная главой отдела международных операций “Пепси” Дональдом Кендаллом информация о неучастии в выставке Coca-Cola.

Хрущёв и Pepsi
Хрущёв и Pepsi

В день открытия выставку “Промышленная продукция США” в московском парке Сокольники посетили Хрущёв и американский вице-президент Ричард Никсон. Зайдя в модель обычного американского дома, лидеры двух стран устроили на кухне так называемые “кухонные дебаты”: поспорили, что лучше — капитализм или коммунизм?

Когда страсти участников диспута стали зашкаливать, к лидерам подскочил Кендалл со стаканчиком “Пепси” в руке. Никита Сергеич машинально отпил газировки, передохнул. Как написали в газетах — “обстановка была разряжена”.

Позже в своих мемуарах Кендалл признался, что заранее попросил своего давнего приятеля Никсона привести к нему советского лидера. “Я сказал ему, что дома дела у нас обстоят не очень и “Пепси” должна оказаться в руках у Хрущёва”, — вспоминал Кендалл. Заветная фотография Хрущёва со стаканчиком Pepsi-Cola в руке не открыла “Пепси” доступ на советский рынок, но помогла Никсону: спустя несколько лет будущий президент США получил работу в PepsiCo.

Первые в Советском Союзе

Только в середине семидесятых годов Кендаллу удалось договориться с руководством СССР о поставках “Пепси” за железный занавес. Поскольку советский рубль не был конвертируемой валютой, дела вели по бартеру. PepsiCo получала права на эксклюзивные поставки в США водки “Столичная”, а на вырученные от продажи водки деньги советская сторона закупала концентрат “Пепси” и разбавляла его в Союзе газированной водой. При этом Кендалл ухитрился выторговать ещё одно условие: никакого производства Coca-Cola по эту сторону железного занавеса!

Кстати, концентрат для выпуска “Пепси” поступал в СССР с завода PepsiCo в ирландском городе Корк, а первый советский цех по розливу напитка был создан в Евпатории.

Массовая продажа “Пепси” в Москве началась в 1979 году. Несмотря на высокую — 45 копеек за бутылочку! — цену, от желающих приобщиться к заокеанской “коле” не было отбоя. Спустя десять лет “Пепси” разливалась в СССР уже на двух десятках государственных заводов. Спрос был такой, что одной “Столичной” для покрытия расходов на концентрат уже не хватало, и в нагрузку к водке СССР стал отгружать своему американскому партнёру коньяк, шампанское, а затем и… списанные военные корабли.

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Pepsi в СССР

В 1989 году в обмен на очередную партию концентрата Союз передал PepsiCo 20 выведенных из состава ВМФ СССР вымпелов. Разумеется, все они годились только для отправки в металлолом, но номинально “Пепси” на тот момент оказалась обладателем шестого по размеру военно-морского флота в мире! По сему поводу Кендалл ехидно объявил Бренту Скоукрофту, советнику по безопасности экс-президента Джорджа Буша: “Брент, дружище, мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы!”

В 1990 году PepsiCo подписала с правительством СССР новый бартерный контракт по схеме “водка в обмен на Pepsi-Cola” — на три миллиарда долларов. По условиям соглашения “Пепси” также получала право запустить на территории Союза ещё один бренд — сеть пиццерий Pizza Hut. Компании Coca-Cola, которая в соответствии с договорённостью Кендалла с советским руководством могла лишь завозить в СССР свою продукцию, но не разливать её в Союзе, оставалось только мрачно завидовать “Пепси”.

В 1991 году PepsiCo продавала на территории Советского Союза в 10 раз больше своей продукции, чем Coca-Cola! Увы, этот триумф продолжался недолго. В том же году Союз рухнул, похоронив под своими обломками и эксклюзивные договорённости Кендалла и подписанный PepsiCo “контракт века” на три миллиарда долларов. На территорию бывших советских республик валом хлынули конкуренты, и уже в 1994-м объёмы производства Coca-Cola на российской территории обогнали показатели Pepsi-Cola.

На сегодняшний день PepsiCo по-прежнему остаётся производителем № 2 на мировом и российском рынках газированных напитков, уступив первое место “Коке”. Зато “Пепси” удалось добиться впечатляющих успехов на другом “театре боевых действий”.

Короли закусок

В какой-то момент боссы “Пепси” смекнули, что им не угнаться за Coca-Cola на рынке газировки. Поэтому PepsiCo решила развиваться посредством объединения с другими брендами: чипсов, соков и так далее.

В 1965 году уже хорошо нам знакомый Дональд Кендалл договорился о слиянии с владельцем Frito-Lay’s Германом Лэем. Результаты этой операции в “Пепси” были сочтены успешными, что дало “зелёный свет” новым похожим сделкам.

Чипсы Lay’s, это тоже Pepsi!
Чипсы Lay’s, это тоже Pepsi!

Сегодня в портфель “Пепси” входят популярные бренды газировок (7Up, Mirinda, Mountain Dew), соков (Tropicana), спортивных напитков (Gatorade), холодного чая (Lipton Ice Tea) и снеков (Lay’s, Doritos). Кроме того, до 1997 года PepsiCo владела и несколькими ресторанными сетями, в частности — Pizza Hut, Taco Bell и KFC.

В XXI веке PepsiCo продолжает сражаться за новые сегменты рынка, и предсказать её манёвры на этом поприще вряд ли кто-то возьмётся. По крайней мере, если завтра выяснится, что новым рекламным лицом “Пепси” вдруг станет Артемий Лебедев, а сама компания, помимо газировки, снеков и соков, начнёт торговать борщом и пельменями, мы не удивимся!

Алексей Ионов

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