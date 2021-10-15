Краткая история Pepsi-Cola. Часть I

Впрочем, у “Пепси” уже имелся наготове новый козырь. Компания давно привлекала знаменитостей к рекламе своей газировки. Но даже с оглядкой на это сумма заключённого с Майклом Джексоном контракта оказалась для 1984 года зубодробительной — пять миллионов долларов! И Джексон отработал каждый цент.

У Джексона только-только вышел Triller — шестой студийный альбом, певец был на пике популярности, так что его смелые, зрелищные и оригинальные рекламные видео переманили на сторону “Пепси” не один миллион потребителей. Сотрудничество оказалось настолько выгодным, что “Пепси” не только дважды продляла контакт с Джексоном, но и привлекла к рекламе своей газировки новую партию селебрити, включавшую Тину Тёрнер, Мадонну и Майкла Джей Фокса.