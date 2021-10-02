Краткая история Coca-Cola. Часть II

Пока советские граждане с интересом дегустировали пепси, в Coca-Cola занялись работой над ошибками. Менеджеры компании провели внутреннее расследование и выяснили — да, пепси вкуснее! Тогда компания начала готовить новую формулу более сладкого напитка и вскоре добилась успеха: обновлённая кока-кола при слепом тестировании уделывала и пепси, и оригинальную колу.

23 апреля 1985 года Coca-Cola объявила, что выводит из обращения классическую версию газировки и заменяет её новой колой, получившей впоследствии название New Coke. О грядущей презентации пронюхали в Pepsi. Конкуренты сочли вывод нового продукта признанием поражения, и опубликовали в New York Times рекламную полосу с заголовком “Они выпали в осадок”. Журналисты напрямую спрашивали, является ли запуск New Cokeответом на превосходство Pepsi?..

Авторитет кока-колы пошатнулся.

Реакция потребителей на появление New Coke оказалась далёкой от восторгов. Публика посчитала изменение состава любимого напитка чуть ли не святотатством. Люди объединялись в организации, а также писали письма и петиции с требованиями вернуть “вкус детства”. Волна негатива была такой сильной, что спустя три месяца Coca-Cola дала заднюю и возобновила выпуск классической кока-колы. Телеканалы прервали стандартную программу, чтобы сообщить радостные новости, а газеты посвятили этому событию передовицы.