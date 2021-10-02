Краткая история Coca-Cola. Часть II

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После Второй мировой войны Coca—Cola была готова завоевать весь мир, но на пути у неё неожиданно возник серьёзный соперник по имени Pepsi…
Поколение Пепси
Компания Pepsi зародилась в одно время с Coca-Cola. В 1893 году фармацевт из Северной Каролины Калеб Брэдхем изобрёл “Напиток Брэда” — “тонизирующий и облегчающий боли в желудке отвар” на основе ореха колы и желудочного фермента под названием пепсин.
Название напитка быстро поменялось на Pepsi. Новичок на рынке попробовал было побороться за место под солнцем с Coca-Cola, но первый раунд проиграл. Рост цен на сахар во время Первой мировой дважды ставил компанию на грань банкротства, так что следующие два десятилетия Pepsi банально пыталась остаться на плаву.
Прорыв случился в середине тридцатых, когда компания стала разливать напиток в бутылки объёмом 0,33 мл и продавать их по той же цене, по которой боттлеры Coca-Cola поставляли в магазины бутылки вдвое меньшего объёма.
После Второй мировой войны Pepsi устроила рекламный блицкриг, сделав ставку на молодёжь. Разумеется, Coca—Cola не смогла оставить посягательство на свою долю рынка без ответа.
Война кол
Начиная с пятидесятых Coca-Cola и Pepsi враждовали по всему миру. В ход шли любые способы: агрессивная реклама, ценовая конкуренция, расширение линейки вкусов и яростное сутяжничество.
Наибольшего ожесточения конкуренция достигла в начале восьмидесятых годов на Филиппинах — одной из немногих стран в мире, где продажи Pepsi опережали Coca-Cola. В то время напитки разливались в многоразовые стеклянные бутыли, которые после использования собирались продавцами и возвращались боттлерам. Или не возвращались — сотрудники обеих компаний регулярно воровали друг у друга тару и выбрасывали её в окрестные поля.
В 1975 году в войне кол наступил неожиданный поворот. Pepsi решилась на крайне смелую рекламу: слепое тестирование обоих напитков с целью выяснить, какая из кол вкуснее. Ко всеобщему удивлению, львиная доля опрошенных отдала предпочтение… пепси. Этот успех был закреплён тем фактом, что Coca-Cola пренебрегла возможностью проникнуть на советский рынок, а вот Pepsi сумела установить связи с руководством СССР и в 1979-м запустила массовую продажу своего напитка в Москве. Мало того, представитель Pepsi даже добился от госструктур Советского Союза обещания “не пускать к себе” производство кока-колы.
Новая Кока
Пока советские граждане с интересом дегустировали пепси, в Coca-Cola занялись работой над ошибками. Менеджеры компании провели внутреннее расследование и выяснили — да, пепси вкуснее! Тогда компания начала готовить новую формулу более сладкого напитка и вскоре добилась успеха: обновлённая кока-кола при слепом тестировании уделывала и пепси, и оригинальную колу.
23 апреля 1985 года Coca-Cola объявила, что выводит из обращения классическую версию газировки и заменяет её новой колой, получившей впоследствии название New Coke. О грядущей презентации пронюхали в Pepsi. Конкуренты сочли вывод нового продукта признанием поражения, и опубликовали в New York Times рекламную полосу с заголовком “Они выпали в осадок”. Журналисты напрямую спрашивали, является ли запуск New Cokeответом на превосходство Pepsi?..
Авторитет кока-колы пошатнулся.
Реакция потребителей на появление New Coke оказалась далёкой от восторгов. Публика посчитала изменение состава любимого напитка чуть ли не святотатством. Люди объединялись в организации, а также писали письма и петиции с требованиями вернуть “вкус детства”. Волна негатива была такой сильной, что спустя три месяца Coca-Cola дала заднюю и возобновила выпуск классической кока-колы. Телеканалы прервали стандартную программу, чтобы сообщить радостные новости, а газеты посвятили этому событию передовицы.
Забавно, но недолгая и бесславная жизнь New Coke всё же принесла компании хорошую прибыль. Дело в том, что продажи вернувшейся оригинальной газировки били один рекорд за другим. Потребители словно бы боялись, что у них снова отберут любимый напиток, и стремились напиться впрок. Разумеется, руководство Coca—Cola тут же заявило, что так всё и задумывалось с самого начала. Да-да, господа, это был Хитрый План, и никак иначе!..
Советская “вотчина”
Разобравшись с тем, какую колу выпускать, Coca-Cola нацелилась на изгнание Pepsi из её советской “вотчины”. Собственно, исправить ошибку с пренебрежительным отношением к “красному” рынку правление Coca-Cola собиралось ещё в канун Олимпиады-80. Олимпийские объекты являлись субъектом международного права и не попадали под условия эксклюзивного соглашения Pepsi с советскими госструктурами. Pepsi пришлось бы потесниться, но… в апреле 1980 года президент США Джимми Картер объявил московской Олимпиаде бойкот, чем поставил крест на очередном Хитром Плане Coca-Cola.
В конце восьмидесятых в СССР были налажены поставки кока-колы, но не производство.
Если в 1991 году Pepsi продавала на территории Советского Союза в 10 раз больше своей продукции, чем Coca-Cola, то к концу 1994 года это преимущество сошло на нет. С тех пор Coca-Cola по объёмам продаж стабильно побеждает в России своего давнего конкурента. Как собственно, и во всём мире.
Алексей Ионов