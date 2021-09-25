Краткая история Coca-Cola. Часть I

Пембертон считал, что нашёл золотую жилу, но радовался он недолго. В июле 1886 года Атланта ввела запрет на продажу алкоголя. Фармацевт изъял из формулы вино и принялся экспериментировать с рецептом. В конце концов он остановился на составе, в котором содержались вода, экстракт листьев коки, орех кола, сахар, лимонная и фосфорная кислота, ваниль, лимонное масло, а также экстракты апельсина, мускатного ореха и кориандра, плюс масло померанца и кассии.

Получившийся напиток обрёл название Coca-Cola в честь двух главных ингредиентов — “обладающего тонизирующими свойствами волшебного растения кока и знаменитого ореха кола”. При этом орех исчез из состава сразу — Пембертон не смог компенсировать его излишнюю горечь и заменил на синтезированный кофеин. Зато кокаин, скромно фигурирующий под названием “экстракт из листьев коки”, продержался в составе колы аж до 1906 года — только тогда, на волне нарастающей в обществе кокаиновой паники, компания начала очищать используемые в приготовлении напитка листья коки от наркотика.

Поначалу Coca-Cola позиционировалась как “тонизирующее средство от похмелья, головных болей и нервов” и продавалась в аптеках, где стояли сатураторы — “фонтанчики содовой”. Продажи оставляли желать лучшего — в день уходило не больше девяти стаканов. Не взлетели они и после того, как Пембертон “обнаружил”, что его кока-кола “помогает от импотенции”. Накануне своей смерти в 1888-м бывший конфедерат с горечью признавался знакомым, что изобретённый и запатентованный им напиток, видимо, обречён на забвение…