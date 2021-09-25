Краткая история Coca-Cola. Часть I

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Кока-кола появилась как алкогольно-кокаиновый коктейль от похмелья, нервов и головной боли, а превратилась в самый популярный безалкогольный напиток в мире. Писатель Том Стэндейдж даже назвал Coca-Cola “капитализмом в бутылке”.
Кофеин с кокаином
Как и большинство историй великих брендов, одиссея Coca-Cola обросла множеством мифов и легенд, со временем превратившихся в канон. Не станем погружаться в глубины споров о том, что из этого канона является правдой, а что — выдумкой. Просто совершим краткую экскурсию по официальной версии событий.
В середине XIX века многие эскулапы продолжали врачевать болезни кровопусканием и чисткой кишечника ртутью. С оглядкой на это неудивительно, что большинство людей в то время предпочитало лечиться народными методами… или “патентованными средствами” — “гарантированными” панацеями от всех болезней.
Самые успешные патентованные средства могли принести состояние, так что все фармацевты пытались изобрести наиболее эффективную формулу лечебного снадобья. Искал такую формулу и фармацевт по образованию, а также ветеран Гражданской войны в США, отставной полковник армии конфедератов Джон Пембертон.
У Пембертона в этом деле имелся ещё и личный интерес. Полученная в бою рана не давала офицеру в отставке покоя, из-за чего Джон плотно подсел на морфий. В поисках лекарства от зависимости фармацевт наткнулся на “вино Мариани” — популярную “лекарственную смесь”, созданную аптекарем Анжело Мариани. Напиток был жутко популярен, о нём благосклонно отзывались даже Томас Эдисон, королева Виктория и Папа Римский.
Рецепт “лекарственной смеси” был прост: стакан бордо плюс 60 миллиграмм… экстракта из листьев коки, более известного как кокаин. Напомним: в конце XIX века кокаин считался чудодейственным лекарством, которым лечили чуть ли не всё — от пристрастия к морфию до зубной боли у грудничков. Пройдут десятилетия, прежде чем выяснится, что кокаин тоже вызывает зависимость — официальное признание кокаина наркотиком случилось только в 1922 году.
Пембертон скопировал состав “вина Мариани”, добавил в него немного специй и в 1884 году стал продавать получившийся напиток в Атланте под названием “Французское вино-кока”. Главным отличием последнего от изделия Мариани стало добавление ореха кола — мощного стимулирующего средства, в котором больше кофеина, чем в чае или кофе.
А теперь — безалкогольная
Пембертон считал, что нашёл золотую жилу, но радовался он недолго. В июле 1886 года Атланта ввела запрет на продажу алкоголя. Фармацевт изъял из формулы вино и принялся экспериментировать с рецептом. В конце концов он остановился на составе, в котором содержались вода, экстракт листьев коки, орех кола, сахар, лимонная и фосфорная кислота, ваниль, лимонное масло, а также экстракты апельсина, мускатного ореха и кориандра, плюс масло померанца и кассии.
Получившийся напиток обрёл название Coca-Cola в честь двух главных ингредиентов — “обладающего тонизирующими свойствами волшебного растения кока и знаменитого ореха кола”. При этом орех исчез из состава сразу — Пембертон не смог компенсировать его излишнюю горечь и заменил на синтезированный кофеин. Зато кокаин, скромно фигурирующий под названием “экстракт из листьев коки”, продержался в составе колы аж до 1906 года — только тогда, на волне нарастающей в обществе кокаиновой паники, компания начала очищать используемые в приготовлении напитка листья коки от наркотика.
Поначалу Coca-Cola позиционировалась как “тонизирующее средство от похмелья, головных болей и нервов” и продавалась в аптеках, где стояли сатураторы — “фонтанчики содовой”. Продажи оставляли желать лучшего — в день уходило не больше девяти стаканов. Не взлетели они и после того, как Пембертон “обнаружил”, что его кока-кола “помогает от импотенции”. Накануне своей смерти в 1888-м бывший конфедерат с горечью признавался знакомым, что изобретённый и запатентованный им напиток, видимо, обречён на забвение…
Своим спасением от такового кока-кола оказалась обязана новому владельцу бизнеса, которого звали Аса Кэндлер. Тот зарегистрировал шрифт, используемый в логотипе Coca-Cola, в патентном бюро США. Попутно Кэндлер на всю катушку вложился в рекламу, стал активно рассылать жителям Атланты настенные календари с надписью Coca-Cola, а также купоны на бесплатные стаканы с напитком. За пять последующих лет объёмы продаж выросли в 25 раз!
В кризисы крепнем...
Coca-Cola торговала не готовым напитком, а концентратом — сладким сиропом, который уже на месте разбавляли газированной водой. Первыми клиентами компании были аптеки и бары, но уже в 1899 году готовый напиток начали бутилировать.
В 1916 году Кэндлер из кресла владельца Coca-Cola “переехал” в кресло мэра Атланты. Через некоторое время за 25 млн долларов бренд достался группе инвесторов во главе с Эрнестом Вудраффом. О своей покупке эти парни не пожалели.
Введённый в 1920-м в Штатах Сухой закон неожиданно сыграл на руку производителям шипучки. Алкоголь запретили, но желание собраться вне дома за стаканчиком чего-нибудь у американцев осталось. А раз нет ничего крепкого, то сойдёт и сладенькое безалкогольное. К 1924 году Coca-Cola продавала уже 17 миллионов галлонов концентрата в год. Тогда же выпускающая колу компания ввела картонные упаковки на 6 бутылок — нововведение, остающееся актуальным для всей индустрии напитков и по сей день.
К концу тридцатых Coca-Cola начала экспансию на международные рынки, но по большему счёту оставалась американским брендом. С началом Второй мировой руководство компании убедило администрацию президента Рузвельта, что бутылка холодной колы — это именно то, что жизненно необходимо солдату на фронте. При этом в качестве лоббиста колы выступил не кто-нибудь, а сам генерал Дуайт Эйзенхауэр. В результате Coca-Cola получила крупный государственный заказ, а правительство за свой счёт ещё и построило на заморских территориях шесть десятков разливочных заводов. Одновременно компания запустила рекламу патриотической направленности, так что к концу Второй мировой войны кока-кола уже считалась таким же символом свободы и демократии, как Статуя Свободы и звёздно-полосатый флаг.
В общем, компания Coca-Cola процветала. Однако именно в этот момент кока-кола впервые столкнулась с экспансией своего злейшего соперника, который многим в правлении Coca-Cola казался не менее опасным и беспощадным, чем Гитлер, Муссолини и Тодзио. Речь, конечно, идёт о Pepsi.
Окончание следует.