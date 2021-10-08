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Краткая история бургера

От графа Сэндвича до McDonald's и Burger King
бургеры
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Бургеры настолько вошли в массовую культуру, что кажется, будто они были с нами всегда. В какой-то степени так и есть. Чтобы поместить обжаренный фарш и другие ингредиенты между кусками хлеба, много ума не надо. Приготовлением таких блюд занимались ещё древние римляне. Однако бургер в современном понимании появился в начале XX века. За это время burger успел побывать пищей для пролетариев, символом целого поколения, барной закуской и украшением меню дорогих ресторанов.

Появление бургера

Пожалуй, предшественником современного бургера можно считать сэндвич, по официальной версии, “изобретённый” в XVIII веке Джоном Монтегю, 4-м графом Сэндвичем. Сэр Джон являлся заядлым картёжником. Не желая оставлять любимую игру из-за необходимости чем-нибудь подкрепиться, граф просил подавать ему прямо за карточный стол кусочки холодной говядины, уложенные между двух тостов. Среди знати “изобретение” Сэндвича вызвало определённый интерес, но в массы оно не пошло — помешала дороговизна говядины.

Мясо домашних коров и быков стало доступно для широких слоёв населения только в конце XIX века. Тогда же в нью-йоркских ресторанах появился “гамбургский стейк”. По большому счёту, это была просто огромная мясная котлета. Одни специалисты считают, что её рецепт привезли с собой немецкие эмигранты, приплывшие в Нью-Йорк из порта Гамбург, другие — что блюдо изобрели коки, обслуживавшие суда на линии Гамбург — Нью-Йорк, третьи — что его придумали владельцы закусочных в Нью-Йорке, пытавшиеся заманить в свои заведения работавших в порту немецких грузчиков и матросов.

гамбургер
iStock
Вскоре “гамбургские стейки” перекочевали из ресторанов на уличные лотки. Владельцы последних “толкали” свою снедь на ярмарках, выставках и оживлённых улицах возле заводов и фабрик, так что основными покупателями нового блюда стали спешившие на смену работяги.

Уличные торговцы быстро смекнули, что “гамбургский стейк” нельзя есть на ходу. Историки до сих пор спорят, кто первым догадался расплющить котлету и положить её между двумя кусками булки. Версии меняются в зависимости от того, в каком вы штате, а список предполагаемых изобретателей бургера насчитывает не меньше десятка имён. Зато все сходятся во мнении, что в 1904 году бургеры произвели настоящий фурор на Всемирной выставке в Сент-Луисе, штат Миссури. Необычное блюдо, которое можно было есть, не прерывая процесса знакомства с экспозицией, гостям выставки очень понравилось. Тогда же первоначальную версию бургера стали называть гамбургером — сказалось происхождение от “гамбургского стейка”.

Бургер идёт на конвейер

Казалось бы, после триумфа в Сент-Луисе блестящее будущее гамбургерам обеспечено. Но не тут-то было! За последующие десять лет популярность гамбургеров практически сошла на нет. Благодарить за это стоит вышедшую в 1906 году книгу Эптона Синклера “Джунгли”. Синклер настолько красочно описал жуткую антисанитарию, царившую на мясокомбинатах того времени, что тысячи американских потребителей тут же прониклись недоверием к мясной продукции!..

Автомат по продаже сэндвичей

Не добавила бургерам популярности и Первая мировая война. Антигерманские настроения в обществе переметнулись даже на “немецкие” названия в меню. Рестораторы и владельцы уличных лотков попытались исправить положение, переименовав “гамбургский стейк” в “солсберийский”, а гамбургеры в бургеры Свободы, но последнее название не прижилось от слова “совсем”.

Возвращать доверие публики пришлось долго. В 1916 году повар по имени Уолт Андерсон открыл ларёк с гамбургерами в городе Уичита, штат Канзас. Андерсон доработал рецепт блюда, добавив в него луковые кольца, и изобрёл классическую булочку для гамбургера, но главным нововведением Андерсона стала открытая кухня. Стремясь продемонстрировать, что его гамбургеры созданы только из качественных продуктов, Уолт готовил их у всех на виду.

Новая система пришлась по душе публике, и в 1921 году Андерсон, заручившись поддержкой бизнесмена Билли Ингрема, открыл в Уичите сеть ресторанов White Castle. Владельцы “Белого замка” следили за качеством продукции, вкладывались в обучение персонала и старались, чтобы во всех ресторанах сети гамбургеры готовились по единому рецепту. Они первыми вложились в печатную рекламу, публикуя в газетах купоны на скидки, и договорились с университетами, которые начали публиковать научные исследования питательности гамбургеров. Да-да, как и чипсы, бургеры на заре существования позиционировались как полезная и здоровая пища!

Золотой век бургера

Макдональдс

“Белому замку” удалось вернуть к бургерам доверие американцев, и у сети быстро появились подражатели. Плюс к этому на базе классического гамбургера было разработано множество вариаций — чизбургер (с сыром), чикенбургер (с куриным мясом), фишбургер (с жареной рыбой) и так далее. Для краткости обобщённо всё это “богатство” стали называть бургерами. Тут очень вовремя “подкатили” инновации в области транспортировки и хранения продуктов, благодаря чему себестоимость бургеров снизилась. В итоге к началу Второй мировой войны бургеры в США стали блюдом не только привычным, но и доступным для всех.

В 1940 году Ричард и Морис Макдоналды открыли в калифорнийском городке Сан-Бернардино первый ресторан McDonalds. В первоначальном меню было представлено 25 блюд, начиная хот-догами и заканчивая барбекю, но проанализировав продажи, братья поняли, что 80% выручки им приносят бургеры.

Макдоналды ввели систему “быстрого питания”: сократили меню, ускорили производство и стали нанимать подростков, чтобы сэкономить на заработной плате. Они же первыми позволили клиентам забирать свой заказ, не вылезая из машины. Для целого поколения американцев бургеры от McDonalds стали чётко ассоциироваться с дальними путешествиями на авто и ощущением безграничной свободы.

Big Mac
wikipedia
В 1961 году Макдоналды продали компанию за 2,7 млн долларов амбициозному предпринимателю по имени Рэй Крок. Крок окончательно стандартизировал меню и вложился в агрессивную рекламную кампанию, и к середине шестидесятых годов “Макдоналдс” превратился в общенациональный бренд, руками и ногами продвигающий фастфуд, а значит, и бургеры в массы.

К семидесятым годам в Америке насчитывалось уже свыше 600 “бургеростроительных” ресторанов, принадлежавших трём десяткам конкурирующих сетей. “Макдоналдс” являлся безоговорочным лидером, и только одна компания осмелилась бросить вызов гиганту.

Бургерные войны

В 1954 году флоридские предприниматели Дэвид Эджертон и Джеймс Маклэмор купили фастфуд-сеть Insta-Burger King. Сеть приносила убытки, но Маклэмор вложил в её расширение все сбережения: он был уверен, что недостаток клиентов связан исключительно с неизвестностью сети. Сеть отказалась от приставки Insta, начала готовить котлеты на открытом огне и ввела в меню “Воппер” (Whopper, “громадина”) — на тот момент самый крупный бургер в истории фастфуда.

Продажи за несколько недель выросли на 40%! Всю полученную прибыль инвестировали в развитие сети и агрессивное продвижение. Burger King первым вложился в телевизионную рекламу и первым же бесцеремонно “прошёлся” по конкурентам в собственных роликах. К примеру, в 1981 году Burger King выпустил ролик, в котором будущая актриса Сара Мишель Геллар (на тот момент ей было всего 4 года) жаловалась, что в бургерах McDonalds на 20% меньше мяса, чем в великолепных творениях Burger King.

Соперничество компаний затянулось на несколько десятилетий. В ответ на “Воппер” McDonalds предложил “Биг Мак”, “Филе-о-фиш” и утреннее меню с “МакМаффином”. Когда Burger King переманил к себе Дона Смита, третьего человека в компании и протеже самого Крока, Крок нанял гурме-шефа Рене Аррена, готовившего голливудским звёздам и вашингтонским политикам. Когда Burger King вывел на рынок сразу четыре новых куриных сэндвича, McDonalds ответил появлением “Чикен МакНаггетс” и детского меню. “Хэппи Мил” произвёл такой оглушительный фурор, что сегодня “макдак” — не только лидер на рынке фастфуда, но и крупнейший распространитель игрушек в мире.

Burger King
istock

Годы “бургерных войн” застолбили за Burger King второе место на рынке фастфуда, но сравниться с McDonalds создателям “Воппера” так и не удалось.

Бургер за пять тысяч долларов

В последние десятилетия бургер, можно сказать, вернулся к корням. Сегодня бургеры имеются в меню большинства баров и ресторанов, причём многие шефы соревнуются в дороговизне и эксклюзивности ингредиентов своих бургеров. Они добавляют мраморную, томлёную и маринованную в красном вине говядину, редкие грибы, фуа-гра, белые и чёрные трюфели, лобстеров и икру, а также подают свои детища с элитным шампанским и украшенной бриллиантами зубочисткой. Цена таких произведений искусства может достигать пяти тысяч долларов! При этом зачастую в сотне метров от ресторации с “элитными” бургерами можно по-прежнему купить самый обычный гамбургер, подождав свой заказ не больше минуты.

Алексей Ионов

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