Краткая история бургера

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Бургеры настолько вошли в массовую культуру, что кажется, будто они были с нами всегда. В какой-то степени так и есть. Чтобы поместить обжаренный фарш и другие ингредиенты между кусками хлеба, много ума не надо. Приготовлением таких блюд занимались ещё древние римляне. Однако бургер в современном понимании появился в начале XX века. За это время burger успел побывать пищей для пролетариев, символом целого поколения, барной закуской и украшением меню дорогих ресторанов.
Появление бургера
Пожалуй, предшественником современного бургера можно считать сэндвич, по официальной версии, “изобретённый” в XVIII веке Джоном Монтегю, 4-м графом Сэндвичем. Сэр Джон являлся заядлым картёжником. Не желая оставлять любимую игру из-за необходимости чем-нибудь подкрепиться, граф просил подавать ему прямо за карточный стол кусочки холодной говядины, уложенные между двух тостов. Среди знати “изобретение” Сэндвича вызвало определённый интерес, но в массы оно не пошло — помешала дороговизна говядины.
Мясо домашних коров и быков стало доступно для широких слоёв населения только в конце XIX века. Тогда же в нью-йоркских ресторанах появился “гамбургский стейк”. По большому счёту, это была просто огромная мясная котлета. Одни специалисты считают, что её рецепт привезли с собой немецкие эмигранты, приплывшие в Нью-Йорк из порта Гамбург, другие — что блюдо изобрели коки, обслуживавшие суда на линии Гамбург — Нью-Йорк, третьи — что его придумали владельцы закусочных в Нью-Йорке, пытавшиеся заманить в свои заведения работавших в порту немецких грузчиков и матросов.
Уличные торговцы быстро смекнули, что “гамбургский стейк” нельзя есть на ходу. Историки до сих пор спорят, кто первым догадался расплющить котлету и положить её между двумя кусками булки. Версии меняются в зависимости от того, в каком вы штате, а список предполагаемых изобретателей бургера насчитывает не меньше десятка имён. Зато все сходятся во мнении, что в 1904 году бургеры произвели настоящий фурор на Всемирной выставке в Сент-Луисе, штат Миссури. Необычное блюдо, которое можно было есть, не прерывая процесса знакомства с экспозицией, гостям выставки очень понравилось. Тогда же первоначальную версию бургера стали называть гамбургером — сказалось происхождение от “гамбургского стейка”.
Бургер идёт на конвейер
Казалось бы, после триумфа в Сент-Луисе блестящее будущее гамбургерам обеспечено. Но не тут-то было! За последующие десять лет популярность гамбургеров практически сошла на нет. Благодарить за это стоит вышедшую в 1906 году книгу Эптона Синклера “Джунгли”. Синклер настолько красочно описал жуткую антисанитарию, царившую на мясокомбинатах того времени, что тысячи американских потребителей тут же прониклись недоверием к мясной продукции!..
Не добавила бургерам популярности и Первая мировая война. Антигерманские настроения в обществе переметнулись даже на “немецкие” названия в меню. Рестораторы и владельцы уличных лотков попытались исправить положение, переименовав “гамбургский стейк” в “солсберийский”, а гамбургеры в бургеры Свободы, но последнее название не прижилось от слова “совсем”.
Возвращать доверие публики пришлось долго. В 1916 году повар по имени Уолт Андерсон открыл ларёк с гамбургерами в городе Уичита, штат Канзас. Андерсон доработал рецепт блюда, добавив в него луковые кольца, и изобрёл классическую булочку для гамбургера, но главным нововведением Андерсона стала открытая кухня. Стремясь продемонстрировать, что его гамбургеры созданы только из качественных продуктов, Уолт готовил их у всех на виду.
Новая система пришлась по душе публике, и в 1921 году Андерсон, заручившись поддержкой бизнесмена Билли Ингрема, открыл в Уичите сеть ресторанов White Castle. Владельцы “Белого замка” следили за качеством продукции, вкладывались в обучение персонала и старались, чтобы во всех ресторанах сети гамбургеры готовились по единому рецепту. Они первыми вложились в печатную рекламу, публикуя в газетах купоны на скидки, и договорились с университетами, которые начали публиковать научные исследования питательности гамбургеров. Да-да, как и чипсы, бургеры на заре существования позиционировались как полезная и здоровая пища!
Золотой век бургера
“Белому замку” удалось вернуть к бургерам доверие американцев, и у сети быстро появились подражатели. Плюс к этому на базе классического гамбургера было разработано множество вариаций — чизбургер (с сыром), чикенбургер (с куриным мясом), фишбургер (с жареной рыбой) и так далее. Для краткости обобщённо всё это “богатство” стали называть бургерами. Тут очень вовремя “подкатили” инновации в области транспортировки и хранения продуктов, благодаря чему себестоимость бургеров снизилась. В итоге к началу Второй мировой войны бургеры в США стали блюдом не только привычным, но и доступным для всех.
В 1940 году Ричард и Морис Макдоналды открыли в калифорнийском городке Сан-Бернардино первый ресторан McDonald‘s. В первоначальном меню было представлено 25 блюд, начиная хот-догами и заканчивая барбекю, но проанализировав продажи, братья поняли, что 80% выручки им приносят бургеры.
Макдоналды ввели систему “быстрого питания”: сократили меню, ускорили производство и стали нанимать подростков, чтобы сэкономить на заработной плате. Они же первыми позволили клиентам забирать свой заказ, не вылезая из машины. Для целого поколения американцев бургеры от McDonald‘s стали чётко ассоциироваться с дальними путешествиями на авто и ощущением безграничной свободы.
К семидесятым годам в Америке насчитывалось уже свыше 600 “бургеростроительных” ресторанов, принадлежавших трём десяткам конкурирующих сетей. “Макдоналдс” являлся безоговорочным лидером, и только одна компания осмелилась бросить вызов гиганту.
Бургерные войны
В 1954 году флоридские предприниматели Дэвид Эджертон и Джеймс Маклэмор купили фастфуд-сеть Insta-Burger King. Сеть приносила убытки, но Маклэмор вложил в её расширение все сбережения: он был уверен, что недостаток клиентов связан исключительно с неизвестностью сети. Сеть отказалась от приставки Insta, начала готовить котлеты на открытом огне и ввела в меню “Воппер” (Whopper, “громадина”) — на тот момент самый крупный бургер в истории фастфуда.
Продажи за несколько недель выросли на 40%! Всю полученную прибыль инвестировали в развитие сети и агрессивное продвижение. Burger King первым вложился в телевизионную рекламу и первым же бесцеремонно “прошёлся” по конкурентам в собственных роликах. К примеру, в 1981 году Burger King выпустил ролик, в котором будущая актриса Сара Мишель Геллар (на тот момент ей было всего 4 года) жаловалась, что в бургерах McDonald‘s на 20% меньше мяса, чем в великолепных творениях Burger King.
Соперничество компаний затянулось на несколько десятилетий. В ответ на “Воппер” McDonald‘s предложил “Биг Мак”, “Филе-о-фиш” и утреннее меню с “МакМаффином”. Когда Burger King переманил к себе Дона Смита, третьего человека в компании и протеже самого Крока, Крок нанял гурме-шефа Рене Аррена, готовившего голливудским звёздам и вашингтонским политикам. Когда Burger King вывел на рынок сразу четыре новых куриных сэндвича, McDonald‘s ответил появлением “Чикен МакНаггетс” и детского меню. “Хэппи Мил” произвёл такой оглушительный фурор, что сегодня “макдак” — не только лидер на рынке фастфуда, но и крупнейший распространитель игрушек в мире.
Годы “бургерных войн” застолбили за Burger King второе место на рынке фастфуда, но сравниться с McDonald‘s создателям “Воппера” так и не удалось.
Бургер за пять тысяч долларов
В последние десятилетия бургер, можно сказать, вернулся к корням. Сегодня бургеры имеются в меню большинства баров и ресторанов, причём многие шефы соревнуются в дороговизне и эксклюзивности ингредиентов своих бургеров. Они добавляют мраморную, томлёную и маринованную в красном вине говядину, редкие грибы, фуа-гра, белые и чёрные трюфели, лобстеров и икру, а также подают свои детища с элитным шампанским и украшенной бриллиантами зубочисткой. Цена таких произведений искусства может достигать пяти тысяч долларов! При этом зачастую в сотне метров от ресторации с “элитными” бургерами можно по-прежнему купить самый обычный гамбургер, подождав свой заказ не больше минуты.
Алексей Ионов