Краткая история бургера

В 1954 году флоридские предприниматели Дэвид Эджертон и Джеймс Маклэмор купили фастфуд-сеть Insta-Burger King . Сеть приносила убытки, но Маклэмор вложил в её расширение все сбережения: он был уверен, что недостаток клиентов связан исключительно с неизвестностью сети. Сеть отказалась от приставки Insta , начала готовить котлеты на открытом огне и ввела в меню “Воппер” ( Whopper , “громадина”) — на тот момент самый крупный бургер в истории фастфуда.

Продажи за несколько недель выросли на 40%! Всю полученную прибыль инвестировали в развитие сети и агрессивное продвижение. Burger King первым вложился в телевизионную рекламу и первым же бесцеремонно “прошёлся” по конкурентам в собственных роликах. К примеру, в 1981 году Burger King выпустил ролик, в котором будущая актриса Сара Мишель Геллар (на тот момент ей было всего 4 года) жаловалась, что в бургерах McDonald‘s на 20% меньше мяса, чем в великолепных творениях Burger King.

Соперничество компаний затянулось на несколько десятилетий. В ответ на “Воппер” McDonald‘s предложил “Биг Мак”, “Филе-о-фиш” и утреннее меню с “МакМаффином”. Когда Burger King переманил к себе Дона Смита, третьего человека в компании и протеже самого Крока, Крок нанял гурме-шефа Рене Аррена, готовившего голливудским звёздам и вашингтонским политикам. Когда Burger King вывел на рынок сразу четыре новых куриных сэндвича, McDonald‘s ответил появлением “Чикен МакНаггетс” и детского меню. “Хэппи Мил” произвёл такой оглушительный фурор, что сегодня “макдак” — не только лидер на рынке фастфуда, но и крупнейший распространитель игрушек в мире.