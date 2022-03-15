Российский абордажный короткоствол

От пистолетов с кремнёвым замком и до револьверов «Галан»

Фраза «абордаж» в массовом сознании чаще всего ассоциируется с морскими сражениями эпохи паруса. Меж тем и в эпоху пара & брони абордажные партии на боевых кораблях вполне сохранились. В 70‑х годах XIX века им вменялось в обязанность не только под шквальным огнём неприятеля штурмовать вражескую палубу*, но и противодействовать вражеским паровым катерам, вооружённым шестовыми, буксируемыми или самодвижущими минами (торпедами).

Российский императорский флот тут не был исключением. В нём тоже водились абордажники, которым, разумеется, для их лихих дел требовалось специализированное оружие: по возможности компактное и желательно достаточно убойное. Далеко не последнее место в этом арсенале занимал огнестрельный короткоствол. Давайте с ним познакомимся поближе, благо тема эта довольно любопытная.

Для того чтобы в данной теме понять, «кто на ком стоял», начнём наш краткий обзор с первых десятилетий XIX века.

Те же яйца, только в профиль

В упомянутые годы в роли абордажного короткоствола выступал пехотный пистолет с кремнёвым замком и гладким каналом ствола. Российские моряки этот пистолет откровенно недолюбливали. Больше одного с собой не прихватишь (потому что так положено по нормам снабжения), в запарке схватки на ограниченном пространстве не перезарядишь (то есть имеется лишь один выстрел), прицельно куда-то сможешь попасть только с 10–15 шагов. Единственный плюс — прочность конструкции и её приличная масса, позволяющие в рукопашной от души кому-нибудь врезать по башке рукоятью пистолета.

Появление в 1827 году укороченной — «кавалерийской» — версии этого же пистолета, оснащённой с левой стороны крюком, позволяющим крепить оружие в лопасти портупеи бойца, принципиально ситуацию не изменило. Точно так же на ней мало сказалось появление у русских абордажников после 1828 года короткоствола «английского образца», скопированного с пистолетов, используемых на кораблях Royal Navy.

Образно выражаясь, это были те же яйца, только в профиль.

Чуть оживило атмосферу появление капсюльных замков. Начиная с 1836 года ими на флоте в опытном порядке стали заменять замки кремнёвые и смотреть, что из этого получится. На первых порах получалось так себе, но энтузиасты продолжали двигать дело и непрерывно теребить командование, которое в своей массе теребиться не желало. Внедрение капсюльных замков на пистолетах абордажников шло весьма мешкотно, с неимоверным трудом продираясь сквозь косность профильных инстанций и тезис «денег нет, но вы держитесь». Массовая переделка в России огнестрельного оружия с кремнёвыми замками под использование замков капсюльных началась только в 1844‑м.

20 сентября 1859-го случилась маленькая революция — генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич наконец-то принял решение «утвердить чушку (то есть — кобуру) пистолета для фельдфебелей, боцманов и музыкантов». До сего момента идея носить на флоте пистолеты не на крюке, а кобуре встречалась начальством в штыки как «требующая лишних расходов».

«Как следует смажь оба кольта…»

Куда более крупная революция в абордажном короткостволе ахнула с появлением капсюльного револьвера с нарезным стволом Colt 1851 Navy (калибр — 3,6 линии, т. е. 9,14 мм). Владелец этого оружия мало того что имел в запасе не один выстрел, а шесть, так ещё и мог значительно сократить время заряжания путём использования заранее приготовленных патронов, в которых пуля и порох заворачивались в фольгу или бумагу. При тестовых отстрелах модель Navy тоже показала себя неплохо — на дистанции 64 шага стрелок из кольтовского изделия в мишень 30×30 см смог всадить 25 пуль из 48.

Естественно, российские военные представители немедленно заинтересовались продукцией Самуэля Кольта. Итогом последующих переговоров стали поставки Colt 1851 Navy в Россию, где они получили название «револьвер Кольта № 2». Позже производство отечественных клонов этих револьверов было налажено и на российских предприятиях.

Американские револьверы закупались по цене 32 рубля 63 копейки серебром за штуку. Их клоны, сделанные в Туле, стоили дешевле — 25 рублей. Для хранения кольтов на кораблях предписывалось иметь специальные ящики и выдавать из них оружие абордажникам по сигналу «Вызов абордажных партий».

Первоначально ожидалось, что новинка сразу пойдёт на вооружение флотских абордажных партий. На практике же револьверы Кольта № 2 в условиях уже идущей Крымской войны сначала достались личному составу Гвардейского экипажа. Лишь затем револьверы Кольта «поехали» на Черноморский флот. До конца боевых действий на российских кораблях сохранялся дикий револьверный дефицит — подавляющая часть абордажных партий имела в своём распоряжении исключительно гладкоствольное оружие. Тем не менее появление многозарядного короткоствола стало для российских моряков безусловно положительным моментом. В стычках «накоротке» кольт давал своему обладателю серьёзные преимущества. «Оружие, называемое „револьвером“, является самым губительным», — рапортовал генерал-майор Борис Глинка, имея в виду именно кольт.

При всём при том кольты имели плунжерное заряжание и ручное взведение курка. Вдобавок наблюдались проблемы с изготовлением в России капсюлей, подходящих для кольтовских револьверов. Данные нюансы подтолкнули российских моряков после окончания Крымской войны к поиску чего-то более подходящего для себя, чем револьвер Кольта № 2.

Таковое нашлось далеко не скоро. Зато оно использовало унитарный патрон с центральным воспламенением, да и вообще оказалось крайне оригинальным.

Хитрая «раскладушка» Галана

Французский оружейник Шарль Франсуа Галан в 1868 году получил патент на принципиально новую систему автоматического экстрактирования стрелянных гильз, значительно ускорявшую перезаряжание оружия. Заранее прошу прощения за длинную цитату из книги Сергея Монетчикова «Отечественные револьверы и пистолеты», но лучшего описания творения французского оружейника на русском языке я просто не нашёл. Итак: «В револьвере Галана ось барабана жёстко соединялась с рамкой. В передней части рамки монтировался длинный рычаг, завершающийся изгибом, под спусковую скобу. Отдельный от барабана экстрактор был выполнен в форме звёздочки. Для удаления стреляных гильз из барабана подствольный рычаг необходимо было подать вниз — вперёд, при этом ствол с барабаном продвигался вперёд на оси, а гильзы, оставаясь в диске экстрактора, выпадали вниз под своим весом. Оружие было готово к действию после того, как в каморы барабана при выдвинутом экстракторе вставлялись новые патроны и рычаг ставился в первоначальное положение, запирая тем самым барабан». Своеобразным бонусом ко всему этому великолепию прилагалась ещё и «самовзводность курка». Иными словами, в отличие от Colt 1851 Navy, галан являлся револьвером двойного действия.

Как ни странно, хитрая «раскладушка» Галана вполне себе работала. Пройти мимо такого технического чуда российские моряки никак не могли.

Находившийся в служебной командировке в Бельгии лейтенант Николай Баранов наткнулся в 1869‑м на описание револьвера Галана в местном журнале «Вольный стрелок». Лейтенант настолько впечатлился прочитанным, что отправил в канцелярию Морского министерства депешу с предложением купить «на пробу» один экземпляр новейшего заграничного короткоствола. Ответ генерал-адмирала гласил: «Закупка скорострельного пистолета-револьвера системы „Галан“ Высочайше разрешена». Баранов связался с Галаном и договорился о заказе у него одного револьвера. При этом русский лейтенант подметил ряд недостатков в конструкции «Галана» — ненадёжный способ запирания ствола, «не так» функционирующий боёк курка, «неправильная» система нарезки канала ствола и тому подобное. Французский конструктор удивился замечаниям российского офицера, но обдумав их, согласился доработать свой револьвер. После этого Баранов гарантировал Морскому министерству, что все заказанные Россией у Галана револьверы «будут надлежащего качества». Дома дали отмашку, и лейтенант подписал в Бельгии контракт на поставку российскому флоту 505 револьверов Галана калибра 4,2 линии по цене 55 франков за единицу. Кроме того, к револьверам удалось заказать 86 тыс. патронов.

18 выстрелов в минуту!

Поступившие из-за границы в Санкт-Петербург галаны были подвергнуты сравнительным испытаниям с кольтами. При стрельбе в доску толщиной 1 дюйм на дистанции 20 шагов пули обоих револьверов пробили щит навылет — «ничья». Зато при проверке скорострельности галан буквально втоптал «американца» в землю. Если из кольта за минуту удалось сделать 6 выстрелов, то револьвер французского конструктора за то же время выдал 18. Да, детки, унитарный патрон, плюс одновременная экстракция всех стреляных гильз из барабана, плюс самовзвод — это вам не шутка!..

Дальнейшая программа испытаний содержала немало интересных пунктов, как-то:

— стрельба после «утопления» револьверов на час в чане с водой;

— стрельба после замораживания револьверов в груде льда;

— стрельба после бросков револьверов на брёвна и в грязь.

Во всех этих случаях кольт по надёжности уступил галану. 12 марта 1871 года приказом управляющего Морским ведомством револьвер системы Галана образца 1870 года был утверждён для употребления на кораблях флота в качестве абордажного оружия. Уже не лейтенант, а капитан-лейтенант Баранов в срочном порядке был «катапультирован» в Бельгию для закупки второй партии галанов (500 единиц) и патронов к ним. Весной 1873 года Баранов вновь оказался в Бельгии. На сей раз — с распоряжением закупить уже тысячу револьверов. Потом будет ещё и четвертая партия, изготовителями которой станут братья Эмиль и Леон Наганы. Как и в случае с кольтом, производство револьверов Галана было локализовано в Туле.

Увы, обеспечить флот в полном объёме новым оружием так и не получилось. Но на тех кораблях, которым галаны всё же достались, эти револьверы заслужили немалое уважение как своей скорострельностью, так и надёжностью. Правда, знатоки утверждали, что у револьверов Галана не всё в порядке с балансом («клюют» вперёд), а их патрон центрального воспламенения «слишком маломощен по нашим временам». Но 18 выстрелов в минуту, братцы, 18!..

Русско-турецкую войну 1877–1878 годов абордажные партии Российского императорского флота отвоевали с револьверами Кольта № 2 и галанами. В начале 1880‑х ввиду экономических соображений и единообразия галаны на флоте решено было заменить револьвером системы Смита-Вессона (модель № 3), находившимся на вооружении кавалерийских частей.

«Таким образом, абордажный револьвер системы Галана явился последним специализированным образцом ручного огнестрельного оружия, предназначенного для флота», — резюмирует в своей книге «Абордажное оружие» Игорь Суханов.

Симптоматично, что даже «уйдя в отставку», галан вплоть до начала XX века продолжал гулять по карманам российских морских офицеров, посещавших приличные и не очень места. Почему? Галан был компактнее, чем «Смит и Вессон», надёжен… Ну и да — 18 выстрелов в минуту!

*Если кто-то считает, что абордаж в 70‑х годах XIX века уже «стал частью архаичного прошлого», то погуглите, при каких обстоятельствах 21 мая 1879 года погиб командир чилийского корвета «Эсмеральда» Артуро Прат.

**В которые русским морякам в годы Крымской войны на суше приходилось вступать куда чаще, чем на море.