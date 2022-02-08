Королева Елизавета выпустила соусы для подданных

Британская королева вновь мелькнула на гастрономическом горизонте: СМИ страны сообщили, что Елизавета II(“и всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела”) без отрыва от государственных дел разработала и выпустила новый кетчуп и коричневый соус, которые будут продаваться под брендом Royal Estate.
Интерес к этому продукту у хозяйки Виндзорского замка не случаен.
Во-первых, Елизавета очень неравнодушна к бургерам, но предпочитает их в несколько препарированном виде — без булочной составляющей и оставив только собственно котлетину. Которую без кетчупа и за мясо не считает. Это подтверждает бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэйди. А во-вторых, для проведения смелых экспериментов в сфере гастрономии монарший дом Соединённого Королевства практически любые овощи-травы-зелень-фрукты имеет на своих собственных фермах и приусадебных участках.
Мы писали уже о выпускаемом принцем Чарльзом джине, настоянном на травах из сада фермы Хайгроув (графство Глостершир). И об интересе мамы принца Уэльского к пивоварению “с местным колоритом” — Елизавета выпустила не так давно собственный лагер с добавкой растений, выращенных в поместье Виндзоров в Сандрингеме (Норфолк, Англия). Садрингемские огородные составляющие использованы ею и на этот раз.
Кетчуп, который позиционируется как “идеальный для завтрака или в любое время дня”, приправлен финиками, яблочным соком и специями.
Коричневый соус — “наполнен уксусом и специями”. Последнее изделие, надо сказать, является одним из основных классических соусов французской кухни (Sauce brune). Но, как видим, кое-что французское Туманному Альбиону не чуждо. Тем более, что коричневый соус — едва ли не самая популярная добавка к стейку, который британцы считают своим изобретением и чуть ли не символом национальной трапезы. Хотя ещё Вольтер, как уверяет история, заметил относительно “бедности” британской кухни: “У англичан 24 религиозные секты, но только один соус”. Ну вот теперь Елизавета II пытается исправить положение.
Королевскими можно с полным правом назвать не только новые приправы, выпущенные Букингемским дворцом, но и цены на них. Приобрести 10-унцевую (350 г) стеклянную бутылочку соуса можно не дешевле чем за $9. Для сравнения: 600-граммовую бутылку Heinz можно найти в Англии примерно за $4.
Упомянутый выше МакГрэйди сообщил также, что гамбургер королева любит сопровождать чаще клюквой, чем кетчупом. Зная эту привязанность монарха и страсть британского народа хоть в чём-то подражать королеве (и чувствовать себя на её уровне), компания пищевых технологий Foodhub создала в честь Елизаветы II “Маамбургер”, представляющий собой конструкцию из двух говяжьих котлет с прослойкой из салата между ними и клюквой в качестве комплемента. Да, такой гамбургер руками уже не возьмёшь, есть его приходится с помощью ножа и вилки, но это вряд ли можно считать проблемой. Поскольку Лиз, как запросто её часто зовут в “пищевых” СМИ Великобритании, “не может просто прийти с улицы в заведение фастфуда”, “Маамбургер” доставляют ей на дом.
Примечательно, что это “спецблюдо” появилось на свет 26 августа прошлого года — аккурат в дату, когда вся Англия отмечала Национальный день гамбургера. Адриан Мула, генеральный директор Foodhub, отметил по такому поводу: “Поскольку это всенародный праздник, мы должны были сделать что-то особенное, чтобы отдать должное всеми любимому блюду. Из привычных продуктов всегда можно составить какие-то необычные комбинации, которые непременно привлекут внимание потребителя. Как только мы узнали, что королеве Елизавете нравится бургер без булочки, пропитанный клюквенным соком, мы поняли, что должны запустить этот рецепт в массовое производство и предложить, таким образом, нашим клиентам познакомиться с Ma’amburger. То есть мы дали всему народу возможность прожить день по‑королевски”.
Андрей Карат