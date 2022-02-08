Королева Елизавета выпустила соусы для подданных

Королевскими можно с полным правом назвать не только новые приправы, выпущенные Букингемским дворцом, но и цены на них. Приобрести 10-унцевую (350 г) стеклянную бутылочку соуса можно не дешевле чем за $9. Для сравнения: 600-граммовую бутылку Heinz можно найти в Англии примерно за $4.

Упомянутый выше МакГрэйди сообщил также, что гамбургер королева любит сопровождать чаще клюквой, чем кетчупом. Зная эту привязанность монарха и страсть британского народа хоть в чём-то подражать королеве (и чувствовать себя на её уровне), компания пищевых технологий Foodhub создала в честь Елизаветы II “Маамбургер”, представляющий собой конструкцию из двух говяжьих котлет с прослойкой из салата между ними и клюквой в качестве комплемента. Да, такой гамбургер руками уже не возьмёшь, есть его приходится с помощью ножа и вилки, но это вряд ли можно считать проблемой. Поскольку Лиз, как запросто её часто зовут в “пищевых” СМИ Великобритании, “не может просто прийти с улицы в заведение фастфуда”, “Маамбургер” доставляют ей на дом.

Примечательно, что это “спецблюдо” появилось на свет 26 августа прошлого года — аккурат в дату, когда вся Англия отмечала Национальный день гамбургера. Адриан Мула, генеральный директор Foodhub, отметил по такому поводу: “Поскольку это всенародный праздник, мы должны были сделать что-то особенное, чтобы отдать должное всеми любимому блюду. Из привычных продуктов всегда можно составить какие-то необычные комбинации, которые непременно привлекут внимание потребителя. Как только мы узнали, что королеве Елизавете нравится бургер без булочки, пропитанный клюквенным соком, мы поняли, что должны запустить этот рецепт в массовое производство и предложить, таким образом, нашим клиентам познакомиться с Ma’amburger. То есть мы дали всему народу возможность прожить день по‑королевски”.