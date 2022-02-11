Кондитерская война, или Страсти вокруг французской кухни

Вот, к примеру, некий парижский ресторатор Ремонтель в середине двадцатых годов XIX века открыл в Мехико магазинчик на рынке Париан и кондитерскую в кварталах Такубайя. Проработали они, увы, недолго. В 1828-м генерал Санта-Анна, местный революционер Висенте Герреро и политик Лоренсо де Савала устроили путч против только что избранного президента Мануэля Гомеса Педрасы. Пока столицу Мексики путчило, бравые мексиканские офицеры при поддержке мексиканской же голытьбы обнесли заведения Ремонтеля, прихватив с собой всё вплоть до petits gâteaux — маленьких пирожных.

Когда волнения улеглись, обескураженный Ремонтель тщательно подсчитал убытки и обратился к мексиканским властям с просьбой о соответствующем материальном возмещении. Таковая осталась без ответа. Сначала путчисты делили власть, затем отбивались от испанцев, потом вице-президент Анастасио Бустаманте восстал против президента Герреро и казнил того, вслед за чем грянул мятеж уже против Бустаменте… Словом, мексиканское правительство оказалось слишком занято, чтобы рассмотреть жалобу какого-то там ресторатора. Спустя 10 лет, совершенно отчаявшись, Ремонтель подал жалобу уже на имя короля Франции Луи-Филиппа. Надо сказать, что как раз в этот момент мексиканское правительство отказалось гасить задолженности по французским кредитам, так что обращение Ремонтеля попало, что называется, в струю. Рассвирепевший монарх немедленно потребовал, чтобы Мексика погасила свои долги и перед Францией, и перед её ресторатором. А когда Мехико проигнорировал требование короля, то Луи-Филипп отправил свой флот блокировать мексиканские порты и бомбардировать мексиканские прибрежные крепости. Так в 1838-м грянула франко-мексиканская война, вошедшая в историю под названием Кондитерской.

Впрочем, было у этой войны и ещё одно название — Guerre des petits gâteaux, или война из-за маленьких пирожных.