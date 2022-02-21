Коктейль «Маргарита» — «испанка», созданная ирландцем

Грядущему National Margarita Day посвящается

Коктейль «Маргарита» не может похвастаться такой богатой историей, как мятный джулеп, не создаёт себе красивых легенд, как мохито, и уж точно не являлась лечебным средством, как кайпиринья. Этому простому, но элегантному коктейлю оказалось достаточно быть самим собой — и тем самым завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру.

XXI век «Маргарита» встретила в статусе самого популярного из коктейлей на основе текилы. Международная ассоциация барменов (International Bartenders Association — IBA) включила «Маргариту» в число своих официальных коктейлей категории «Современная классика». Особым почитанием наша «героиня» оказалась окружена в США, где 22 февраля даже отмечается National Margarita Day. Не выпить в этот день коктейль из специального бокала «Маргарита», края которого украшены солью, — это просто грех!..

История появления этого культового коктейля полна неясностей. Более-менее точно известно лишь место появления оригинального рецепта — мексиканское побережье Тихого океана. Море, солнце, песок, услужливый бармен подаёт бокал с запотевшим напитком — вот оно, счастье!

Где Мексика, там — текила. Где текила, там — коктейли на её основе. Если верить официальным легендам, то «родителей» у коктейля «Маргарита» имеется не меньше десятка. Если же опираться на легенды неофициальные, то есть заглянуть в какой-нибудь мексиканский бар и немного разговорить местного бармена, то… окажется, что именно предок вашего собеседника вот на этом самом месте впервые «Маргариту» и смешал.

«И чтоб меня покарала Дева Мария, если я лгу!»

Дабы не погрязнуть в бесконечных спорах о первенстве, мировая общественность предпочитает придерживаться трёх основных версий появления «Маргариты».

Героем первой из этих версий является Карлос Дэнни Эрера, смешавший ингредиенты коктейля в 1938 году в ресторане Rancho la Gloria, чтобы привлечь внимание кинозвезды Маргариты (Марджори) Кинг. Текила в данном случае была выбрана не просто так, а как единственный алкогольный напиток, на который у девушки не было аллергии. Любопытно, что версию № 1 как «самую правдивую» можно услышать в коктейль-барах Европы.

Версия вторая отсылает нас к бармену Дон Карлосу Ороско, который якобы в 1941 году впервые и приготовил «Маргариту», дав имя новому коктейлю в честь некой постоянной посетительницы заведения Маргариты Чезены. Неизвестно, насколько успешным оказался такой знак внимания, но версия № 2 пользуется в Мексике большой популярностью.

Третья версия звучит так: в 1948 году на приёме в Акапулько у светской львицы Маргариты Сеймз подали коктейль, названный в её честь. Вкус напитка понравился Томасу Хилтону, владельцу сети одноимённых отелей, который впоследствии ввёл «Маргариту» в барную карту своих заведений и всё заверте… Эту версию любят упоминать в Соединённых Штатах.

Если ни одна из вышеперечисленных версий вас по каким-то причинам не устраивает, можно обратиться к документированным фактам.

Начнём с этимологии. В английском языке существует слово Daisy, которое в переводе на русский (и — испанский, внезапно) означает маленький утренний цветок маргаритку. Всё бы ничего, но с 1866 года в мире известен коктейль с названием «Дэйзи», состоящий из крепкого базового алкоголя, ликёра и лимонного сока. Сахарный сироп и вода добавляются по желанию. В своём исходном варианте такой коктейль имел в своей основе бренди. Однако на мексиканской территории вполне могло произойти замещение бренди на текилу, а сахара — на соль. На выходе получаем «Дэйзи» в испанском стиле. А как там у нас она переводится? La margarita, да?

Впрочем, такая трактовка фактов хоть и имеет под собой достаточно серьёзные основания, но поклонников «Маргариты» не очень устраивает.

«Слишком прагматично и не романтично, сеньоры!»

Первое упоминание о Tequila Daisy в СМИ относится к 23 июля 1936 года, когда в американской газете Moville Mail появилась заметка Джеймса Грэма, описывающая посещение автором мексиканской Тихуаны. Раздел газеты, где была опубликована заметка, высокопарно назывался «Достопримечательности Грэма» и информировал читателей о том, где мистер Грэм побывал, а также какие он там впечатления от увиденного-услышанного-выкуренного-съеденного-выпитого испытал.

Такая себе передача «Вокруг света» или «Орел и Решка» на минималках.

Итак, Грэм вместе с супругой решили посетить Тихуану, во времена сухого закона считавшуюся то ли Меккой, то ли землёй обетованной для всех платёжеспособных американских любителей горячительных напитков. Увиденное Грэма разочаровало — ещё совсем недавно в мексиканском городе насчитывалось более 150 питейных заведений, но после того, как янки вернули себе право набираться алкоголем на американской территории, число баров в Тихуане стремительно сократилось до 9. В одном из последних мистер Грэм обнаружил стоявшего за стойкой ирландца по фамилии Мадден. По слухам, тот гениально смешивал различные напитки и даже изобрёл какой-то прекрасный коктейль, который стал очень популярным в Тихуане и окрестностях. Заведение Маддена называлось незатейливо, но достаточно красноречиво — «Дом знаменитой Текила Дэйзи».

Джеймс Грэм разговорил бармена и задал традиционный вопрос журналиста: «Как вы смогли придумать такой прекрасный коктейль?» На что был получен прямой и честный ответ: «Вообще-то, мистер, в тот момент я просто перепутал бутылку, а исправлять содеянное было уже поздно!»

С лёгкой руки (а точнее — пера) Грэма придуманный Мадденом рецепт коктейля «Текила Дэйзи» начал быстро распространяться по Айове (где, собственно, и печаталась Moville Mail), а затем — и по другим штатам США.

Не исключено, что каким-то образом «Текила Дэйзи» добралась и до Туманного Альбиона. По крайней мере, уже в 1937 году в Великобритании было издано сочинение Уильяма Тарлинга Cafe Royal Cocktail Book, содержавшее рецептуру напитка под названием «Пикадор». Коктейль «собирался» из 1 части лимона или лимонного сока, 1 части ликёра «Куантро» и 2 частей текилы — очень похоже на «Маргариту», хотя и именуется иначе.

Далее, судя по всему, произошёл стихийный перевод Daisy в испаноязычную La margarita. В декабре 1953 году коктейль на страницах американского ежемесячника Esquire фигурировал уже под своим привычным для нас названием. Там же был помещён и классический рецепт «Маргариты».

1 унция текилы. Дэш (т. е. 0,5 мл) ликёра «Трипл-сек». Сок половины лайма или лимона.

Широкий ассортимент различных добавок и ликёров со временем породил голубую, клубничную, ананасовую и кокосовую «Маргариту», а также — «Кадиллак Маргариту», «Сансет Маргариту», бирмариту или «Корона-Риту» (на основе пива, да), плюс — огромное множество иных напитков, содержащих текилу, ликёр и сок цитрусовых. Отдельно стоит упомянуть о замороженной «Маргарите», которая готовилась на основе ледяной «каши». Первый подобный рецепт был опубликован в 1947 году, а в 1971 году ресторатор из Далласа Мариано Мартинез изготовил машину для производства замороженной «Маргариты». Изобретение «пошло в народ», да так, что оригинальную конструкцию правительство США выкупило и установило в одном из музеев Смитсоновского института!

На сегодняшний день «Маргарита» не только не утратила своей популярности, но, напротив, лишь упрочила её. Только в одной Америке ныне за день выпивается 185 000 порций «Маргариты». Число упоминаний сверхмодного коктейля в Instagram давно перевалило за пять миллионов. Неудивительно, что ещё в «лихие девяностые», которые в Штатах были скорее не лихими, а благословенными, в США возникла традиция каждый год 22 февраля отмечать National Margarita Day.

Мы, конечно, не янки. Но если кому-то в февральский день внезапно захочется почувствовать себя Марджори Кинг, Томасом Хилтоном или Джейсом Грэмом, то почему бы и не отведать «испанку», созданную ирландцем?

Бармеееен! Одну «Маргариту», пожалуйста!..