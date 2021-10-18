Кепки, пинты, два ствола

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В прошлый раз мы анонсировали в пабе Michael Collins долгожданную вечеринку по мотивам сериала “Острые козырьки”.
Кепки, пинты, Colt 1911
Если кто не в курсе, то британский сериал Peaky Blinders выходит аж с 2013 года. Он рассказывает об ирландском криминальном клане, действующем после Первой мировой войны. Несмотря на то, что сюжет сериала переносит нас в Великобританию, выход на экраны “Козырьков” создал целую субкультуру “Ирландия 20-х” с почитанием ирландских пабов, пинт доброго пива, кепок-восьмиклинок и одежды из твида.
Нам показалось более чем логичным, что почитатели, почитающие вот это вот всё, включая сериал Peaky Blinders, решили собраться не где-нибудь, а в пабе имени героя Ирландской революции.
Взгляните на ночное буйство в стиле ретро от фотографа Fitzroy Magazine Алисы Курганской!
Как видите, всё в наличии — и кепки, и пинты, и даже пистолеты M1911, они же Colt 1911, для антуража. Не бойтесь — страйкбольные!.. Если вы уже кусаете локти, что пропустили такую шикарнейшую вечеринку, то берите календарь и прямо сейчас обводите жирной чертой 27 ноября. Мы сказали — жирной. Нет — ещё жирнее!.. Так вот, 27 ноября пабу Michael Collins ахнет 3 года, и по такому поводу вечер будет ничуть не хуже. Запасайтесь твидом!
Теперь, когда мы пережили нашествие “Острых козырьков”, можно выдохнуть и приступить к дальнейшему планированию досуга.
Юрист, гестапо и шахматы
Продолжая тему ретро и вторя “Острым козырькам”, в кинопрокат вышел фильм Филиппа Штёльцля Schachnovelle, в русском переводе фигурирующий под названием “Королевская игра”: Вена, 1938 год. Юрист Йозеф Барток вместе с женой собирается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но его арестовывает гестапо. От Бартока требуют выдать конфиденциальную информацию о клиентах, а после отказа помещают в одиночное заключение и полностью лишают связи с внешним миром. Но однажды Йозефу удаётся украсть у своих тюремщиков книгу о шахматах. Она становится для него одновременно и спасением, и опасным наваждением.
РЕКОН! РЕКОН! РЕКОН!
Для всех поклонников реконструкции, истории, а также жителей и гостей города-героя Санкт-Петербурга на грядущих выходных пройдёт пятый фестиваль военно-исторического движения “РЕКОН”!
За 4 года своего существования проект “РЕКОН” достиг небывалого размаха и признания как среди участников конвента, так и среди жителей Санкт-Петербурга, став визитной карточкой города. 23-24 октября 2021-го в конгрессно-выставочном центре “ЭкспоФорум” в Санкт-Петербурге можно будет увидеть мир военно-исторической реконструкции — от воинов времён Александра Невского и викингов до индейцев и самураев!
Правда, есть одно существенное но. Процитируем организаторов: “Дорогие друзья, мы тщательно обдумывали, как сделать грядущий фестиваль доступным для зрителей в текущей непростой эпидемиологической обстановке и в условиях ограничений на проведение мероприятий. Решение непростое, но вынужденное. Пятый фестиваль военно-исторического движения “РЕКОН” пройдёт в формате онлайн.
Что это значит? Это значит, что КАЖДЫЙ желающий сможет увидеть это масштабное событие бесплатно, без очередей и риска для здоровья! Для зрителей будут организованы прямые трансляции, где за два дня мы постараемся рассказать о мире военно-исторической реконструкции во всём её многообразии. Нас ждут встречи с представителями различных клубов и участниками разнообразных турниров, захватывающие сражения и поучительные лекции”.
doblestvekov.ru
Диснеевская “Фантазия”
Если по какой-то причине 23 октября вы решили откосить от просмотра “РЕКОНА”, то в этот день можно посетить созданный Disney киноконцерт “Фантазия”, который состоится в Большом зале Московской консерватории.
Яркий всплеск красок, невероятные пейзажи, танцы лесных фей, светлячков, цветов и тонкое волшебство великой музыки Чайковского, Стравинского, Бетховена в исполнении симфонического оркестра, дополненное потрясающей анимацией от знаменитых художников — недурно, да?
И вы ещё успеваете купить билет!
Спецэкскурсионный маршрут
Что происходит в библиотеке, когда её двери закрываются за последним читателем? Российская государственная библиотека запустила специальный экскурсионный маршрут, который начинается после захода солнца. Драматичная история строительства главного здания, судьбы людей, создававших библиотеку, легендарный третий читальный зал — обо всём этом в ночной тишине расскажет опытный экскурсовод. Вы подниметесь на самый верхний этаж по старой лестнице и окажетесь в киноаппаратной. Пройдёте тёмными коридорами и спуститесь в подземный переход, где специально для вас откроются мрачные железные двери: вы увидите часовую станцию библиотеки, узел телефонной связи, главную магистраль пневмопочты. Круто же, да?..
Как нетрудно заметить, жизнь кипит, и даже в промозглую осеннюю погоду всегда есть куда пойти и чем заняться. Ну и да — по-прежнему перед вами открыты двери пабов, где можно посмотреть спектакль, послушать музыку или просто посидеть в хорошей компании.
Предстоит непростая неделька
Особенно из пабных событий этой недели хотелось бы отметить следующие.
19 октября во вторник в 19:00 в ирландском пабе Daft Rabbit участники проекта Cutlass устраивают прямо-таки пиратскую вечеринку: “После томительной подготовки на суше изнурённая без моря команда Cutlass наконец-то отбывает в Турцию для отработки практических элементов штурманской подготовки. По давней традиции скорый выход в море отмечается развесёлой вечеринкой с пивом, песнями и морскими забавами. Сюрпризом станет максимально широкая линейка пива от Black Spot Brewery, включая последние новинки”.
Кроме того, в тот же вторник в 20:00 состоится множество дегустаций, а именно: в Брюс Баре — виски Benriach, в винном бутике “Декантер” на Ленинском — виски Lagavulin, в пабе Guns & Bears — виски Loch Lomond, а в “Бельгийской брассери 0.33” — продукции пивоварни St. Bernardus.
20 октября, в среду, стоит завернуть в ресторан Whisky Rooms, чтобы в 20:00 продегустировать там виски Lagavulin, если вдруг в предыдущий день вы не попали в “Декантер”.
21 октября, в четверг, в 20:00 все желающие приглашаются на шотландскую вечеринку в паб Bobby Dazzler.
23 и 24 октября с 9:00 можно наведаться на Московскую ярмарку увлечений по адресу ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, чтобы попасть на XXIV Московскую встречу коллекционеров пивной атрибутики.
В ту же субботу 23 октября в Особняке Эрихсона в 12:00 стартует фестиваль Double Dram Whisky Experience, а в 17:00 в баре Brooms на Ленинском — пивное казино.
Мда… Непростая неделька предстоит!
Выбор редакции неожиданно падает на недавно открывшийся ресторан Spaten Haus Grand. Заглянем, попробуем. Надо же выяснить, что он такое и с чем его едят.
Стас Литвинов, Игорь Самсонович