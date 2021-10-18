Кепки, пинты, два ствола

Если кто не в курсе, то британский сериал Peaky Blinders выходит аж с 2013 года. Он рассказывает об ирландском криминальном клане, действующем после Первой мировой войны. Несмотря на то, что сюжет сериала переносит нас в Великобританию, выход на экраны “Козырьков” создал целую субкультуру “Ирландия 20-х” с почитанием ирландских пабов, пинт доброго пива, кепок-восьмиклинок и одежды из твида.

Нам показалось более чем логичным, что почитатели, почитающие вот это вот всё, включая сериал Peaky Blinders, решили собраться не где-нибудь, а в пабе имени героя Ирландской революции.

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