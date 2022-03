Многим может показаться, что тема каперства канула в прошлое вместе с Эпохой паруса. Это ошибочное мнение. Так, например, ещё в 2020 году в США стали подумывать о легализации каперства в современных условиях. Начало Россией военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года вызвало новый всплеск интереса к теме каперства. Дошло до того, что 1 марта 2022 года член палаты представителей США Ленс Гуден даже предложил начать выдачу каперских грамот гражданам США, что, по мнению автора идеи, позволило бы легализовать охоту частных американских контракторов за российскими судами в Мировом океане.

Перед тем как дать оценку новации Гудена, давайте разберёмся в том, кто такие каперы и, фигурально выражаясь, «с чем их едят».

Россия считается страной сухопутной. Возможно, именно по этой причине «средь клёнов девственных и плачущих берёз» весьма распространено суждение о том, что каперы — это те же пираты, то есть разбойники, грабящие всех и вся. На деле это, мягко говоря, не так.

Как говорится — минутка терминов.

Итак, пираты — это разбойники, промышляющие грабежом на морях в целях личного обогащения. Они являются противниками всех наций, недаром к пиратам применялось выражение «враг рода человеческого» (hostis humani generis). Пираты находятся вне закона во всех государствах, и, фигурально выражаясь, им везде грозит петля.

Корсары (фр.), приватиры (англ.) или каперы (голл.) могли нападать только на суда враждебного государства. Корсарский корабль снаряжался на деньги частного лица или группы лиц и получал от правительства патент (письмо на корсарство), разрешающий вести боевые действия против судоходства противника, а также защищавший самого корсара при его встрече с дружественным кораблём.

Это каперское свидетельство (Letter of marque, «письмо марки») выдавалось королём или его представителями и являлось «лицензией, предоставленной сувереном подданному, разрешающей ему совершать репрессалии в отношении подданных враждебного государства за вред, который был нанесён ему вражеской армией».

Взятую добычу, выкупы за пленников и призы (приз — это корабль противника, захваченный корсаром) полагалось представить на призовой суд, который решал, законен ли был захват, и если да, то определял размеры выплат. В случае неудачи патент давал ещё одно преимущество — владелец его считался военнопленным, тогда как любой пират являлся, как уже говорилось, человеком вне закона, а посему мог быть вздёрнут на рее без суда и следствия.

Какой из всего этого можно сделать вывод?

Каперы, они же корсары или приватиры, — это иррегулярные части на службе какой-либо страны. Ближайшая сухопутная аналогия — казаки или калмыкская конница в Российской императорской армии.

Пираты же — это бандиты, воюющие для себя и за себя.

Отдельно стоит упомянуть ещё один момент. В исторической литературе формально закрепились названия «берберийские пираты» или «пираты Ангриа», хотя на самом деле это как раз были каперы, корсары. То есть «пираты» Берберийского берега имели разрешение от султана Османской империи на действия против неверных, а семейство Ангриа получило нечто вроде каперского патента от маратхских княжеств Индии. Разумеется, в европейской реальности фирман султана или указания пешвы не имели веса. Поэтому европейцы неевропейских каперов и называли пиратами, хотя те-то себя ощущали именно корсарами.

Мог ли корсар стать пиратом?

Да, вполне мог. Такое, например, сплошь и рядом наблюдалось после окончания англо-испанской войны 1585–1604 годов. В 1603 году на престол Англии взошёл Яков I, который немедленно издал прокламацию, в которой провозгласил, что недавние призы, захваченные англичанами корабли, должны быть возвращены Испании, и что любой, кто упорствует в нападении на испанское судоходство после даты официального объявления мира, будет рассматриваться как пират.

Те, кто отказался от каперских действий, остались в правовом поле. Те, кто продолжил нападения, оказались пиратами — со всеми вытекающими.

Во-первых, бывшие каперы, ставшие пиратами, лишились баз, где они могли бы приводить свои корабли в порядок и пополнять экипажи.

Во-вторых, теперь им сбывать захваченное стало гораздо сложнее. Ну и в качестве бонуса — за пиратами начал охотиться английский флот.

Ситуацию предельно доходчиво описал бывший каперский капитан Бейкер, отказавшийся пиратствовать и вовремя подавшийся на сушу:

«Вот такая сволочная жизнь, и как мерзко мы живём сейчас (Here’s a scurvy world, and as scurvily we live in it)… Где те былые времена, которые мы видели? Когда мы могли петь, ругаться, пить, щупать шлюх и убивать так же свободно, как это делают с мухами в булочной? Когда мы сможем делать это снова, и какой закон позволит нам это? Нет, теперь мы не можем вести себя так, как раньше, поскольку нас повесят непременно за шею, причём на законных основаниях. А раньше… раньше море было нашей империей».