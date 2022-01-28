Кальянная история. Часть II

Запад есть Запад, Восток есть Восток
Массовая кальянная культура в странах Западной Европы и в России зарождалась по-разному. Однако в любом случае всё начиналось в 80-90-х годах прошлого века. Спасаясь от закипавшего котла Персидского залива, на Запад хлынула масса беженцев. Оседая в Германии, Франции и Великобритании, они образовывали собственные анклавы, постепенно превратившиеся в арабские кварталы посреди европейских городов. А какой же арабский квартал без кальянных? Правильно — никакой. Вскоре мигранты пооткрывали всюду свои кальянные, в которые со временем потянулись и коренные европейцы, влекомые любопытством и запахом новизны. Правда, запах в тех кальянных первоначально был так себе — мигранты предпочитали забивать в кальяны что подешевле и покрепче. Тем не менее, вскоре кальяны в Европе вошли в моду.
А в России… В России началась эпоха становления дикого капитализма и накопления начального капитала. Предприимчивые “челноки” сновали в Турцию и обратно, разбогатевшие бизнесмены отдыхали в Египте, а то и в Эмиратах. И с кальянной культурой знакомились именно там. После чего приобретали в местных лавках кальяны как интересный сувенир. Собственно, почему бы и нет? Большой красивый кальян с латунной шахтой, стеклянной колбой и ручной чеканкой на блюдце в России становился шикарной вазой!.. Или просто необычным и загадочным предметом интерьера. Ну а дальше…
Дальше грянул линолеум!..
Пардон — не линолеум, конечно, а миллениум. В 2000 году на мировой, а также российский рынки вышла пара табачных компаний, давших, можно сказать, новое рождение кальянной индустрии — “Накла” (Nakhla) и “Аль Факер” (Al Fakher). Два эти гиганта выпустили большую линейку табака-муасселя. Мягкого, дымного, а главное — с широкой гаммой вкусов и ароматов. Двойное яблоко с мятой, дыня, персик и ананас, ныне считающиеся классикой кальянного жанра, пошли в массы.
Без преувеличения, это был он — прорыв!
Заполучив широкий ассортимент муасселя, европейские и российские ценители кальяна перешли от курения ради экзотики к курению просто для удовольствия. Впрочем, россиянам удовольствие это стало доступным не сразу — многих подводила матчасть.
Кто постарше, наверняка помнит низенькие китайские кальяны со шлангами из кожзама, с тонкими глиняными чашками (табак в них сгорал на ура!) и непременным селитровым углём — “скорогорелкой”. Ах, этот аромат перегретого табака, кислый привкус селитры, фольга для выпечки, тяжёлая тяга… Ностальгия, одним словом. Однако курили. А почему? Просто ещё не знали, что бывает лучше.
Несмотря на то что в промышленных масштабах первыми в России появились кальяны made in China, вскоре подтянулись и наши восточные друзья. Египетские и сирийские кальяны Khalil Mamoon и Sherif Fawzy вскоре стали в некотором роде иконой стиля и даже, можно сказать, мемом. Высокие шахты из нержавейки, украшенные чеканкой и гравировкой. Тарелки с симпатичными арабесками. Наконец-то — толстые глиняные чаши. Ах и ещё раз ах! Даже в наше время находятся любители этой нестареющей классики. Причём находятся несмотря на довольно тяжёлую тягу и хронические болячки продувного клапана, который часто приходилось доводить до ума своими руками. Ну и что? Зато “египтяне” красивы и крайне живучи. Именно они первыми стали появляться в кафешках и ресторанах на российских просторах. Ведь покурить вкусный кальян после сытного обеда — что может быть лучше?!..
Прогресс не стоит на месте
И ведь действительно не стоит. В России и Европе начал активно развиваться кальянный кейтеринг. Обычно это выглядело так: в кафе приходил парнишка и предлагал свои услуги по аренде и обслуживанию кальянов. За определённый процент, естественно. Так общепит приобретал восточные черты и становился местом, где можно не спеша подымить. Но египетских кальянов становилось всё больше, они стали приедаться, и тогда появились стеклянные кальяны. Вот это оказался совсем уже другой уровень!
Такие кальяны были полностью прозрачными, так что можно было проследить весь “дымный” путь — от чашки через шахту в колбу и далее — к шлангу. А можно было добавить вино или сок — и жидкость в колбе заиграет новыми красками. Ещё имелся вариант “б” — бухнуть в жидкость льда или фруктов, а также протюнить колбу специальной подсветкой. А ещё… В общем, стеклянные кальяны заняли прочное место в галерее славы и народном сердце.
На этом моменте, видя растущую популярность современных потомков кокоса и бамбучины , в игру вступили дизайнеры. Приборы для курения самых причудливых форм стали появляться столь же быстро, как грибы в лесу после дождя. Кальяны в виде ракеты, автомата Калашникова (!), стального кубика, бодипозитивной одалиски (!!) и так далее — перечислить все позиции каталога взбрыков творческой мысли невозможно чисто физически. На рынок вышли европейские, американские, российские кальяны — они отличались как дизайном, так и ценой. До сих пор германские кальяны бренда Sphynx считаются одними из лучших, а российские Mamay Custom с удовольствием подделывают китайцы — это, согласитесь, говорит о многом… Впрочем, китайские же кальяны MYA тоже держат марку благодаря относительно низкой цене и довольно приличному качеству.
Фестивали, выставки и унитаз
Кто-то курит кальян дома, кто-то любит подымить в обществе друзей в кальянной, а кто-то с нетерпением ждёт фестивалей! В самом деле, есть фестивали рок-музыки, фолк-фесты, сборища реконструкторов, собрания сигарных и трубочных клубов — чем кальянная культура хуже? Правильно — ничем. В России и за её пределами проводится немало кальянных фестивалей и выставок. В частности, по всей Европе — во Франкфурте, Сан-Паоло, Севилье — ежегодно проходит выставка Shisha Messe, посвящённая новинкам кальянной отрасли. В американском Лас-Вегасе каждый год гремит фестиваль HookahExpo Worldwide. Но, что интересно, самая “кальянно-фестивальная” страна — всё же Россия.
У нас можно пойти на всемирно известный Johncalliano Fest, который проводится дважды в год: летом — на природе, зимой — в Москве, в уютном павильоне. В Питере определённо стоит заглянуть на Hookah Club Show, один из крупнейших кальянных фестивалей, длящийся целых три дня. В Челябинске народ посещает “Суровый Фест”, а в Казани — Volga Fest.
Любой фестиваль — это и место, где можно не только пообщаться с единомышленниками и прикупить что-то на ярмарке, но и стать участником всевозможных активностей. Самых разнообразных — от конкурса по пусканию колечек до конкурса на самый оригинальный кальян. Это, пожалуй, самое зрелищное — ведь на такие конкурсы выставляются не только дизайнерские изделия, но и поделки всевозможных “левшей”. До сих пор в моей памяти живы трогательные воспоминания о таких отечественных шедеврах, как кальян из офисного кулера или курящийся ароматами муасселя унитаз.
Резюмируя, можно отметить, что кальянная культура сегодня — это уже не только и не столько мир восточного колорита. Это живой, непрерывно меняющийся мир. С каждым годом в нём множится новое и интересное. Это путь от тыквы-горлянки до фантастических изделий из стекла и стали. И самое главное, кальян — это неспешное курение ароматного дыма в окружении друзей или в одиночку, на природе или в уютном кафе, за стаканом холодной воды или интересной беседой.
Это путь истинного удовольствия.
Борис Гринёв