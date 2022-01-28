Кальянная история. Часть II

Пардон — не линолеум, конечно, а миллениум. В 2000 году на мировой, а также российский рынки вышла пара табачных компаний, давших, можно сказать, новое рождение кальянной индустрии — “Накла” (Nakhla) и “Аль Факер” (Al Fakher). Два эти гиганта выпустили большую линейку табака-муасселя. Мягкого, дымного, а главное — с широкой гаммой вкусов и ароматов. Двойное яблоко с мятой, дыня, персик и ананас, ныне считающиеся классикой кальянного жанра, пошли в массы.

Без преувеличения, это был он — прорыв!

Заполучив широкий ассортимент муасселя, европейские и российские ценители кальяна перешли от курения ради экзотики к курению просто для удовольствия. Впрочем, россиянам удовольствие это стало доступным не сразу — многих подводила матчасть.

Кто постарше, наверняка помнит низенькие китайские кальяны со шлангами из кожзама, с тонкими глиняными чашками (табак в них сгорал на ура!) и непременным селитровым углём — “скорогорелкой”. Ах, этот аромат перегретого табака, кислый привкус селитры, фольга для выпечки, тяжёлая тяга… Ностальгия, одним словом. Однако курили. А почему? Просто ещё не знали, что бывает лучше.

Несмотря на то что в промышленных масштабах первыми в России появились кальяны made in China, вскоре подтянулись и наши восточные друзья. Египетские и сирийские кальяны Khalil Mamoon и Sherif Fawzy вскоре стали в некотором роде иконой стиля и даже, можно сказать, мемом. Высокие шахты из нержавейки, украшенные чеканкой и гравировкой. Тарелки с симпатичными арабесками. Наконец-то — толстые глиняные чаши. Ах и ещё раз ах! Даже в наше время находятся любители этой нестареющей классики. Причём находятся несмотря на довольно тяжёлую тягу и хронические болячки продувного клапана, который часто приходилось доводить до ума своими руками. Ну и что? Зато “египтяне” красивы и крайне живучи. Именно они первыми стали появляться в кафешках и ресторанах на российских просторах. Ведь покурить вкусный кальян после сытного обеда — что может быть лучше?!..