Кальянная история. Часть I

В наши дни кальяном уже никого не удивишь. И в кафе (в строго отведённых для этого местах), и в подвальчиках-кальянных, и на пикнике-шашлыке, и на даче, а то и на балконе люди, издавая булькающие звуки из разнообразных приспособлений, выпускают клубы ароматного дыма.
Кальяны бывают самых разнообразных форм и размеров. Самые маленькие — не больше обычного стакана из-под газировки. Самые большие имеют аж до 5 метров высоты и больше метра в обхвате. По крайней мере, именно такие габариты заявлены для кальяна, который украшает собой бар Hollywood Hookah Lounge в славном городе Лос-Анджелес. Самый дешёвый кальян стоит пару сотен рублей, а самые дорогие выпускает шведская компания Desvall — из керамики, золота и кристаллов Swarowski. Стоят эти изделия, как “крыло от “Боинга”. Начиналось же всё…
Живучая конструкция
Считается, что начиналось всё где-то около двух тысяч лет назад. Касательно места, где был в это время изобретён кальян, споры продолжаются до сих пор. Одни историки считают, что родиной инновационного прибора для курения стала Индия. На этих историков с воинственными кличами наскакивают другие, полагающие, что кальян впервые смастрячили в Ираке, Персии, Турции, Иордании и обеих Америках (нужное — подчеркнуть). Лично я — за Индию и, на основании читанных исторических трудов, считаю, что прорывное изобретение случилось примерно так. Какой-то местный новатор однажды просверлил в кокосовом орехе или тыкве-горлянке пару отверстий, налил внутрь воды, в одну дырочку вставил полую тростинку или бамбучину, а во вторую заложил смесь ароматных трав, поверх которых водрузил уголёк. Вздохнул, затянулся, после чего решил, что это хорошо!
Так и появился первый кальян. Наверное.
Вышеописанная первая модель нового прибора для курения оказалась настолько простой в изготовлении и освоении, что в том же Египте до сих пор продают импровизированные кальяны, сделанные из кокосов и бамбуковых трубок. Правда, курят сейчас не смесь ароматных трав, а…
Томбак, журак, муассель
…А что же курят? Если не касаться запрещённых веществ (а касаться их наша редакция настоятельным образом не рекомендует!), то табак для кальяна исторически можно подразделить на три группы.
Первая группа — так называемый томбак. Фактически это высушенные и подвяленные листья табака, которые специальным узлом крепят на верхушке шахты кальяна. Получается нечто похожее на кукурузный початок. Сверху на томбак кладут угли и прямо так курят Вкус у томбака ядрёный. Несмотря на то что дым, проходя сквозь воду, слегка смягчается, при курении томбака никотиновый удар организм получает сильнейший.
Вторая группа — журак. Это табачные листья, особым образом засушенные и мелко нарезанные. Иногда в них добавляют специи. До того как засушить, журак вымачивают в патоке. Перед курением его увлажняют, отжимают и, опять же, кладут уголь просто сверху. Журак имеет характерный чёрный цвет, за что иногда его прямо так и называют — “чёрный табак”.
Третья группа — муассель. Это то, что курит в наше время 90% любителей ароматного кальянного дыма. Муассель состоит из собственно табака (обычно сортов Вирджиния, Берли или Ориентал), патоки, глицерина, который, испаряясь, даёт характерный густой дым, консервантов, ароматизаторов и иногда — красителей. Именно муассель дарит нам разнообразие вкусов кальянного табака — тут тебе и яблоко, и манго, и мороженое с корицей, и вообще что душа пожелает. Автор этих строк как-то попробовал курить муассель со вкусом копчёного лосося с примесью бифштекса… мда… незабываемые впечатления!..
Из чего же, из чего же, из чего же…
Из чего же состоит кальян? Этот прибор для курения даже в своём современном исполнении остаётся простым до гениальности. Чаша для табака, шахта для прохождения дыма, плюс колба для жидкости, плюс шланг для вдыхания дыма — равно кальян! Чаша, шахта, колба и шланг — это та основа конструкции, которая не менялась минимум уже тысячу лет. Со временем в шахту научились встраивать клапан для продувки — если табак подгорел и дым горчит. На шахте появилось блюдце/тарелка — чтобы можно было в неё стряхнуть уголь во время курения. Совсем недавно — ещё десяти лет не прошло! — пытливая человеческая мысль создала калауд — металлическую чашечку для угля, с которой стало сложнее пережечь табак. Кроме того, калауд даёт менее агрессивный и более равномерный жар.
Разумеется, менялись/множились и материалы, из которых изготавливались элементы конструкции кальяна. Так, например, помимо чаш из глины, появились чаши стеклянные и силиконовые. Шланги изначально делали из кожи, а сейчас — из резины и тоже из силикона.
Минутка филологии
Что забавно, кальян называют именно кальяном исключительно на территории бывшего СССР. В остальных же странах предмет нашего рассказа именуют иначе. Допустим, если вы в турецкой глубинке попросите забить вам кальян, местные жители, скорее всего, вас попросту не поймут. Почему? Потому что в Турции кальян называется наргиле (nargile). В Израиле кальян фигурирует под названием наргилех (nargileh) и в Греции — наргилес (nargiles). Замечу, что слово “наргиле” пришло из санскрита, в котором означает кокос, что, в частности, подтверждает “индийскую” версию происхождения кальяна.
Однако вернёмся к филологии.
Будете в Египте — смело просите гоза (goza), это будет тот самый орехово-дендроидный кальян из кокоса и бамбуковых палок, или, для большой компании, — бури (bouri) — такой кальян вам предоставят на вращающейся подставке.
В арабских странах кальян первоначально значился как гедо (gedo). Он был достаточно похож на современные образцы, но его колбу делали из глины. Позднее, отталкиваясь от персидского названия большого глиняного горшка, такие кальяны стали называть хука (hukka).
Ещё одно название — шиша (shisha) — происходит от арабского слова “стекло”. Оно появилось, когда колбы кальянов стали делать стеклянными.
А вот в Америке и странах Западной Европы кальян называют… ой — тоже хука. Только теперь с другим написанием — hookah. Ещё часто используют словосочетание water pipe — буквально “трубка с водой”, ну а “шиша” по-английски — это теперь кальянный табак.
В современной России кальянный бум начался относительно недавно — где-то в 90-х годах минувшего века. Когда открылись границы и первые туристы повалили в Египет и Турцию, то мало кто из этих россиян возвращался домой без экзотического сувенира. В смысле — без кальяна.
Впрочем, подробнее об истории кальяна в РФ мы поговорим в следующей части нашего повествования.
Окончание следует.
Борис Гринёв