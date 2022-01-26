Кальянная история. Часть I

…А что же курят? Если не касаться запрещённых веществ (а касаться их наша редакция настоятельным образом не рекомендует!), то табак для кальяна исторически можно подразделить на три группы.

Первая группа — так называемый томбак. Фактически это высушенные и подвяленные листья табака, которые специальным узлом крепят на верхушке шахты кальяна. Получается нечто похожее на кукурузный початок. Сверху на томбак кладут угли и прямо так курят Вкус у томбака ядрёный. Несмотря на то что дым, проходя сквозь воду, слегка смягчается, при курении томбака никотиновый удар организм получает сильнейший.

Вторая группа — журак. Это табачные листья, особым образом засушенные и мелко нарезанные. Иногда в них добавляют специи. До того как засушить, журак вымачивают в патоке. Перед курением его увлажняют, отжимают и, опять же, кладут уголь просто сверху. Журак имеет характерный чёрный цвет, за что иногда его прямо так и называют — “чёрный табак”.

Третья группа — муассель. Это то, что курит в наше время 90% любителей ароматного кальянного дыма. Муассель состоит из собственно табака (обычно сортов Вирджиния, Берли или Ориентал), патоки, глицерина, который, испаряясь, даёт характерный густой дым, консервантов, ароматизаторов и иногда — красителей. Именно муассель дарит нам разнообразие вкусов кальянного табака — тут тебе и яблоко, и манго, и мороженое с корицей, и вообще что душа пожелает. Автор этих строк как-то попробовал курить муассель со вкусом копчёного лосося с примесью бифштекса… мда… незабываемые впечатления!..