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Калининградцы начнут производить заморский “первач”

Здесь русский дух, здесь виски пахнет!

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Импортозамещение всё активнее завоёвывает просторы России. Страна уже позволяет себе в нужный момент отказываться не только от турецких помидоров, но и от других чужеземных овощей-фруктов, а также разного рода мяса из ЕС. Несколько особняком в этом смысле стояли спиртные напитки, в России не производившиеся. Но теперь и этому приходит конец: не так давно стало известно, что в Калининградской области появится завод по изготовлению виски.

Калининградский виски

Вряд ли стоит по этому поводу скептически хмыкать: мол, у нас нет традиций приготовления подобного рода напитков. Вот традиций-то в России — хоть отбавляй!.. Это ещё и при Советском Союзе известно было, о чём можно судить по обилию дел о самогоноварении, возбуждавшихся в те времена против изготовителей первача в домашних, дачных или гаражных условиях. Производство и виски, и самогона основано на одном и том же процессе — дистилляции. Только висковый дистиллят затем помещают в бочки, где выдерживают какое-то количество лет, а отечественные самогонщики позволить себе такую роскошь, как многомесячное ожидание, не могли.

Калининградское областное агентство по архитектуре и градостроению уже оформило для компании “Куб” разрешение на возведение завода по выпуску вискового дистиллята в городе Черняховске. Четыре корпуса новой вискикурни должны быть сданы в эксплуатацию заказчику до конца 2022 года.

Располагаться производственные помещения “Куба” будут поблизости от коньячного завода “Альянс-1892”. Соседство это объясняется не только родственностью занятий двух предприятий, но и общими учредителями — обе компании принадлежат Александру Николаеву и Михаилу Мовшевичу.

Предприятие “Виноконьячный завод (ВКЗ) “Альянс-1892” существует с 1977 года. До конца второго тысячелетия завод производил виноградные и игристые вина, а в 2000 году начал делать российские коньяки.

В 2003-м эксклюзивным поставщиком коньячных спиртов для “Альянса” стала французская компания Tessendier&Fills. Завод известен выпуском российского коньяка марок “Старый Кёнигсберг”, “Трофейный”, “Век буржуазии”, “Франко-российский союз 1892”, “Инстербург”. Кроме того, компания уже успешно попробовала выпускать и ячменный купажированный виски Scotch Terrier, первая партия которого поступила в продажу в 2017 году. Названием своим виски, произведённый в России, обязан Шотландии: спирт для “Скотч Терьера” поставляет одна из старейших винокурен этой страны — Loch Lomond Distillery. По свидетельству специалистов, калининградский виски имеет “изысканный аромат с нотками хереса и ванили” и “мягкий, слегка сладковатый вкус с ореховым оттенком”.

Калининградский виски

Организация и налаживание производства виски в Калининградской области — давняя забота местного инвестсовета — ещё в 2016 году руководство “Альянс‑1892” представило проект строительства завода, который должен будет, по замыслу инициаторов, выпускать до 5 млн литров этого вида алкоголя в год, причём дистиллят будет вырабатываться из отечественного сырья, благо калининградский климат позволяет выращивать отменный ячмень, превосходную рожь и отличную кукурузу. Тогда же генеральный директор предприятия Игорь Кудрявцев заявил местному губернатору Николаю Цуканову, что их продукция станет пользоваться спросом не только в России, но и в Индии, Китае, африканских и латиноамериканских странах. Губернатор поручил министерству экономики области “оказать компании полное содействие”.

Общий объём инвестиций в завод по производству виски составил около €13 млн. В соответствии с первоначальным планом новая винокурня должна была начать давать продукцию уже в 2021 году, но пандемия внесла свои коррективы…

P. S. На всякий случай Right Place напоминает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

Андрей Карат

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