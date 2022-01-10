Как Королевский флот 300 лет правильно есть учился

Казалось бы — просто, да? Но это мы сейчас так думаем. А тогда, в XVII веке, новация Пипса оказалась воистину эпохальным событием, в результате которого Адмиралтейство впервые за всю свою историю получило точную информацию, сколько провизии морякам потребно и какую сумму на снабжение надо выделить.

С Сэмюэля Пипса на Royal Navy началась эпоха регламентированного питания. Как оное организовывалось на борту типичного вымпела Королевского флота?

Чтобы вы понимали, накормить сотни здоровых мужиков, месяцами запертых в узких пространствах трюмов и деков военного парусника, — это вам не это!

В части господ офицеров всё понятно — они восседали на стульях за столами в кают-компании, и из фирменной офицерской посуды (фарфоровой или даже серебряной) чинно вкушали блюда согласно рациону. Если офицеров в рационе что-то не устраивало, то они могли разнообразить меню, банально докупив продукты за свои кровные.

А что с, так сказать, с нижними чинами? Те с давних пор (чуть ли не со времён Эдуарда III) разбивались на артели (mess). Каждая артель* получала провизию на неделю. Часть продуктов члены артели потребляли всухомятку, а часть — отдавали на камбуз, где из этой еды готовили блюда. Чаще всего — супы и каши. Иногда артель, не доверяя корабельным кокам, сама выбирала себе повара, который готовил блюда из выдаваемых артелью продуктов. Котелок с приготовленным супом или кашей доставлялся на место несения службы членов артели (например — на пространство между баковыми орудиями нижнего дека), после чего главный по артели распределял питание по деревянным/глиняным мискам и кружкам.

Стоит добавить, что деньги за продукты вычитались из жалования моряков.

В 1797 году такая артельная организация питания была признана устаревшей, и на кораблях Royal Navy появились две новые должности: главный кок и провизионный казначей (чаще всего эту должность исполнял баталёр). Теперь два представителя от артели шли со списком необходимых продуктов к провизионному казначею. Тот выдавал разрешение на покупку заявленных “лотов”. Приобретённую по заявке артели еду под опись сдавали главному коку, который из неё готовил заказанные блюда, после чего представители артели получали на камбузе котелки с пищей. Понятно, что подобная система была открыта для множества злоупотреблений — воровали и баталёры, и казначеи, и коки, и помощники коков. Пока корабль находился в море, что-то изменить в порочной “новомодной” практике обеспечения артелей провизией не представлялось возможным. Если же корабль оказывался в порту, то артели старались самоорганизоваться и самостоятельно приобретать для себя продукты на берегу — так получалось значительно дешевле, да и качество пищи было выше.

Только когда эти “персональные” запасы провизии у артели исчерпывались, она шла на поклон за продуктами к главному коку и баталёру.