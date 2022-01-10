Как Королевский флот 300 лет правильно есть учился

Как известно, голодный моряк — плохой моряк. Во избежание такой ситуации личный состав британского флота всегда старались кормить хорошо. Более того, во многих аспектах пищевого довольствия и организации снабжения провизией Royal Navy частенько оказывался впереди планеты всей.
Первенство такое являлось, разумеется, не случайным и возникало не вдруг. Об этом мы сегодня и поговорим.
Рационы, воровство, самоорганизация
Не станем тратить время на разбор флотско-пищевых реалий английской старины глубокой, когда Его Величество Альфред Великий данов на море бивал. Лучше сразу обратимся к событиям второй половины XVII века.
Именно тогда Сэмюэл Пипс, секретарь Адмиралтейства, сделал крайне полезную штуку — составил недельный рацион одного матроса, масштабировал эти цифры на личный состав всего Royal Navy, после чего заключил соответствующие контракты с поставщиками провизии.
Казалось бы — просто, да? Но это мы сейчас так думаем. А тогда, в XVII веке, новация Пипса оказалась воистину эпохальным событием, в результате которого Адмиралтейство впервые за всю свою историю получило точную информацию, сколько провизии морякам потребно и какую сумму на снабжение надо выделить.
С Сэмюэля Пипса на Royal Navy началась эпоха регламентированного питания. Как оное организовывалось на борту типичного вымпела Королевского флота?
Чтобы вы понимали, накормить сотни здоровых мужиков, месяцами запертых в узких пространствах трюмов и деков военного парусника, — это вам не это!
В части господ офицеров всё понятно — они восседали на стульях за столами в кают-компании, и из фирменной офицерской посуды (фарфоровой или даже серебряной) чинно вкушали блюда согласно рациону. Если офицеров в рационе что-то не устраивало, то они могли разнообразить меню, банально докупив продукты за свои кровные.
А что с, так сказать, с нижними чинами? Те с давних пор (чуть ли не со времён Эдуарда III) разбивались на артели (mess). Каждая артель* получала провизию на неделю. Часть продуктов члены артели потребляли всухомятку, а часть — отдавали на камбуз, где из этой еды готовили блюда. Чаще всего — супы и каши. Иногда артель, не доверяя корабельным кокам, сама выбирала себе повара, который готовил блюда из выдаваемых артелью продуктов. Котелок с приготовленным супом или кашей доставлялся на место несения службы членов артели (например — на пространство между баковыми орудиями нижнего дека), после чего главный по артели распределял питание по деревянным/глиняным мискам и кружкам.
Стоит добавить, что деньги за продукты вычитались из жалования моряков.
В 1797 году такая артельная организация питания была признана устаревшей, и на кораблях Royal Navy появились две новые должности: главный кок и провизионный казначей (чаще всего эту должность исполнял баталёр). Теперь два представителя от артели шли со списком необходимых продуктов к провизионному казначею. Тот выдавал разрешение на покупку заявленных “лотов”. Приобретённую по заявке артели еду под опись сдавали главному коку, который из неё готовил заказанные блюда, после чего представители артели получали на камбузе котелки с пищей. Понятно, что подобная система была открыта для множества злоупотреблений — воровали и баталёры, и казначеи, и коки, и помощники коков. Пока корабль находился в море, что-то изменить в порочной “новомодной” практике обеспечения артелей провизией не представлялось возможным. Если же корабль оказывался в порту, то артели старались самоорганизоваться и самостоятельно приобретать для себя продукты на берегу — так получалось значительно дешевле, да и качество пищи было выше.
Только когда эти “персональные” запасы провизии у артели исчерпывались, она шла на поклон за продуктами к главному коку и баталёру.
Джеки Фишер — ломать и переделывать!
Вышеописанный порядок обеспечения экипажей пищей просуществовал аж до 1907 года, после чего на флоте (уже не деревянном и парусном, а броненосном и паровом) грянула новая провизионная революция. Организатором её выступил легендарный новатор и по совместительству не менее легендарный самодур Джон Арбетнот Джеки Фишер.
Джеки, попавший на флот ещё кадетом, на личном опыте не раз убеждался в ущербности “традиционной” системы организации питания британских моряков. Так что, дослужившись до должности Первого морского лорда, Фишер немедленно начал “традиции” ломать и переделывать. С подачи упрямого, как бульдог, Джеки занимавшиеся питанием гражданские организации стали заключать с ВМФ контракты. По ним сначала в военно-морских базах, а затем и на кораблях Royal Navy начали организовываться столовые, буфеты и бары, в которых моряки имели возможность питаться по относительно низким расценкам.
По указанию Фишера при подборе подрядчиков предпочтение отдавалось тем организациям, чьими хозяевами были моряки-отставники. Уж они-то не понаслышке знали, что требуется своему брату-матросу! Наценка на товар в организованном Джеки “общепите” не должна была превышать 5%.
Задумка Фишера неплохо работала, пока Royal Navy в силу мирного времени чаще торчал в родных портах или на заморских станциях, чем находился в плаваниях. С началом Первой мировой активность британского флота резко возросла, что подтолкнуло Адмиралтейство заняться усовершенствованием системы Фишера. Параллельно моряки определились с основным перечнем современных требований к корабельному питанию. Прежде всего, еда должна быть:
— разнообразной;
— вкусной;
— недорогой;
— горячей — к 1917 году “сухой паёк” рассматривался на флоте уже как великое зло, особенно — в зимний период.
Ещё одним важнейшим требованием выступала абсолютная прозрачность бухгалтерии организации питания моряков.
Все эти установки были достигнуты уже после окончания Первой мировой войны с введением Адмиралтейством на флоте General Messing System. Если переводить дословно — это “Общая система столовых”, по факту же — это организация питания на кораблях. Не офицеров, а именно личного состава низового уровня. Заметьте, что здесь слово messing уже переводится не как артель, а как столовая. Смысл этой трансформации — организация питания поартельно в одном специально оборудованном месте, что позволяло не только упорядочить питание моряков, но и более эффективно соблюдать гигиенические требования — убираться в одном помещении и следить за его чистотой куда легче, чем непрерывно драить все корабельные помещения!
Джанго. Не освобождённый, а переведённый
Началась история будущей General Messing System с того, что главного кока Альфонса Джанго повысили до уоррент-офицера и перевели в 1911-м служить с лёгкого крейсера HMS Gloucester на учебное судно HMS Vivid. Через год изношенный HMS Vivid был списан из состава Royal Navy, а его название досталось флотской учебной базе в Девонпорте. Туда же на должность инструктора по кулинарии попал и Джанго.
На новом месте службы Джанго не раз обращал внимание начальства на то, что пока флотские повара зимой доставляли котелки из отдельно стоящего здания камбуза в блоки, где находились курсанты, еда успевала остыть. К 1918 году инструктор по кулинарии добился того, чтобы курсанты питались не в блоках, а в примыкающих непосредственно к камбузу помещениях. Какой-то роскошью отделки они не отличались, да этого от столовых Джанго никто и не требовал. Главное — там было тепло, еду подавали быстро и горячей, а готовили её нанятые в Девонпорте Джанго опытные гражданские повара.
Достижения инструктора по кулинарии настолько впечатлили Первого морского лорда сэра Артура Хэмилтона Ли, что он распорядился начать внедрять новации Джанго в масштабах всего флота. К 1922 году эти наработки воплотились в General Messing System.
Основной особенностью “Общей системы столовых” стало то, что теперь все блюда на кораблях готовились централизовано гражданскими поварами и столь же централизованно подавались личному составу в специальном обеденном помещении (на малых кораблях — сразу всему экипажу, на больших — поартельно, с разделением по сменам). Более британские моряки не платили за еду из собственных карманов — за питание лайми платило Адмиралтейство.
Главный кок в начале каждой недели объявлял меню на следующую неделю, причём рецептура блюд была закреплена в “Военно-морских поваренных книгах”. Взяв на полное пищевое довольствие экипажи кораблей, Адмиралтейство ушло от необходимости оплачивать частные счета тысяч моряков — теперь “наверху” получали один общий счёт с корабля.
Чтобы облегчить труд поваров, на флоте стали внедряться автоматы по производству мороженого, картофелечистки, посудомойки, машины по производству льда и т. д. Ещё одно важное новшество, которое очень понравилось поварам после введения General Messing System, — отныне не надо было больше после каждого приёма пищи матросами метаться по отсекам, чтобы с криком-матом собирать на камбуз котелки, бачки и кастрюли. Теперь поев, моряки сразу сдавали подносы с грязной посудой в мойку. То есть спустя буквально 10–15 минут столовая была готова принять новую смену моряков.
К 1926 году “Общая система столовых” была внедрена на всех линейных кораблях британцев, а к исходу 1933 года — на всех вымпелах и базах Royal Navy.
С началом Второй мировой войны от необходимости везде использовать General Messing System лайми пришлось вынужденно отказаться — большое количество мобилизованных с началом боевых действий гражданских судов столовых не имели, и моряки там питались по старинке. Отдадим должное упрямству наследников Фишера — к 1944 году вновь на всех единицах Королевского флота действовала “Общая система столовых”!
General Messing System получилась настолько удобной, что Royal Navy использует её до сих пор. Кроме того, с некоторыми изменениями система питания британского флота в середине 1960-х оказалась заимствована коллегами по НАТО из United States Navy, а спустя десятилетие — и вероятными противниками, бороздившими моря-океаны под флагом ВМФ СССР.
Мне кажется, это отличный результат для трудов почтенного инструктора по кулинарии Альфонса Джанго, не так ли?..
*Артель обычно состояла из 15–20 человек и делилась по профессиональному признаку, например — плотник и его штат, канониры, марсовые матросы и т. д.
Сергей Махов