Как и чем отметить День влюблённых

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На следующей неделе грядёт День святого Валентина — праздник нежный, можно сказать — купидонский! 14 февраля люди стремятся исключительно внимательно относиться к своим “половинкам”, дарить им особенно изящные подарки, присылать открытки с романтичными, лиричными и сердечными текстами… И, конечно же, амурный день и отмечать надо по-особенному. То есть поднимая рюмки, фужеры и чарки с чем-то не совсем обычным. Не повседневным. А таким, чтобы долго помнилось.
Мы можем облегчить читателям решение поисковой задачи, предложив на выбор пять интересных напитков, за которые, кстати, проголосовали эксперты ведущих изданий по энологии и культуропитейству.
Mr Black Espresso Martini Pack
“Мистер Блэк” — ликёр, идеально подходящий для любителей эспрессо-мартини — отличается богатством вкуса и роскошью послевкусия. Если ваш романтический партнер(ша) любит кофе или имеет собственный домашний бар, где собраны нерядовые марки спиртного — он примет ваш подарок с благодарностью (и даже не только 14 февраля — можете учесть сию удачную находку в подготовке всех последующих праздников).
Этот кофейный ликёр по заказу легко меняет свою “ориентацию” с Мистера на Мисс и даже на Mr-anything-you-like. Потому как кофе — гастрономический унисекс. Mr Black — горьковато-сладкая жидкость с дерзким вкусом хорошо обжаренных зёрен кофе, с ярко проявляющимися нотками карамели, тёмных специй, какао и аниса. Вещица для настоящих ценителей, любящих напитки с долгим послевкусием.
Аффогато, приготовленное “с участием” Mr Black, можно смело ставить на первое место в списке лучших кофейных десертов. Не ошибётесь.
Купить этот ликёр — не проблема, если вы умеете пользоваться интернетом (ко всем остальным предлагаемым ниже напиткам это тоже относится, поэтому повторяться не будем). Единственным препятствием к приобретению может оказаться цена бутылки — от £32,99. Но один раз в год можно себя побаловать.
Love by Chateau Léoube
Органическое розовое вино из Прованса, содержащее на этикетке слово Love, выглядит идеальным подарком на День влюблённых. Любая из его версий (включая игристое), созданных на основе смеси виноградных сортов Grenache/Cinsault/Syrah/Mourvèdre — напиток для настоящих гурманов. Которым наверняка понравится сочетание вкуса “исходников” с ароматами красных ягод, полевых цветов и дыни в одном бокале. Знатоки считают Love наиболее подходящим сопровождением, например, блюд средиземноморской кухни — а она, как всем известно, легка, вкусна и оздоравливающе полезна.
Цена варьируется от £18,85 за бутылку негазированного вина, до £25,50 — шипучего.
Сами изготовители утверждают, что этот напиток — вино “на все случаи жизни”. Мы же полагаем, что мнение потребителя может не совпадать с точкой зрения винодела, и решение пить Love раз в год (14 февраля) или ежедневно для поддержания жизненного тонуса — личное дело каждого.
Пивной комплект Stormtrooper Valentine's
По сути, это уникальная подборка ко Дню святого Валентина, которая может заодно выступать и в качестве отличного подарка поклонникам научной фантастики и киноманам. В комплект, составленный по принципу “чтобы понравиться всем биргикам”, входят:
— баночка 330 мл SNIPA (Situation Normal India Pale Ale) крепостью 4,4%;
— баночка 330 мл Galactic Pale Ale 2.0 (крепость 4,8 %);
— баночка 330 мл Lightspeed Pilsner (крепость 5,0%);
— баночка 330 мл Shadow Stout (крепость 6,6%);
— баночка 330 мл Space Hopera New England Pale Ale (крепость 6,6%).
В коробке покупатель найдёт также бокал из закалённого стекла для крафтового пива, пакетик чипсов и четыре бирдекеля. Как подчёркивают изготовители, “входящее в комплект пиво подходит для употребления не только людьми, вкушающими мясо, но и теми, кто относит себя к веганам”.
Дегустаторы считают, что Stormtrooper Valentine’s “имеет шанс понравиться всем благодаря разнообразию вкуса своих составляющих — от горького и отдающего сосной — до хрустящего, освежающего и приятного”. Маркетологи полагают, что “предлагаемое пиво идеально сочетается с просмотром любимого научно-фантастического фильма”, намекая, что комплект сгодится не только на День святого Валентина, но и в обычные даты.
Цена — от £20.99 за упаковку.
Les Amours d'Haut Gléon rosé 2020
В этом вине всё говорит о женской романтике — от изображения белого херувима на бутылке до ярко-розового цвета её содержимого.
Нежные сливочные, персиковые и цветочные ароматы Les Amours d’Haut Gléon пересекаются с вкусовыми оттенками красной смородины и хрустящих красных яблок. Классическая смесь сортов Grenache and Syrah, выращенных на глине и известняке, обладает одновременно свежестью и зрелостью.
В сочетании с закуской из копчёного лосося или креветок может послужить идеальным началом романтического “валентиновского” ужина.
Цена — приблизительно €6,50 за бутылку.
Bombay Bramble Gin
Bombay Bramble имеет привлекательный рубиново-красный цвет (напоминаем: цвет пламенной любви и страсти, цвет яркой, импульсивной жизни) и обладает изысканным, сбалансированным, полностью натуральным насыщенным ягодным вкусом. Последнее — не удивительно, ибо готовится этот джин на основе плодов можжевельника с добавлением свежих ягод ежевики и малины, собранных на пике своей спелости.
В дуэте с тоником джин отлично сочетается с любым сливочным десертом, например, клафути.
Цена — чаще всего встречается около £23 за бутылку, хотя, если хорошенько покопаться в глубинах интернет-поисковиков, можно найти и подешевле.
Андрей Карат