Как и чем отметить День влюблённых

“Мистер Блэк” — ликёр, идеально подходящий для любителей эспрессо-мартини — отличается богатством вкуса и роскошью послевкусия. Если ваш романтический партнер(ша) любит кофе или имеет собственный домашний бар, где собраны нерядовые марки спиртного — он примет ваш подарок с благодарностью (и даже не только 14 февраля — можете учесть сию удачную находку в подготовке всех последующих праздников).

Этот кофейный ликёр по заказу легко меняет свою “ориентацию” с Мистера на Мисс и даже на Mr-anything-you-like. Потому как кофе — гастрономический унисекс. Mr Black — горьковато-сладкая жидкость с дерзким вкусом хорошо обжаренных зёрен кофе, с ярко проявляющимися нотками карамели, тёмных специй, какао и аниса. Вещица для настоящих ценителей, любящих напитки с долгим послевкусием.

Аффогато, приготовленное “с участием” Mr Black, можно смело ставить на первое место в списке лучших кофейных десертов. Не ошибётесь.

Купить этот ликёр — не проблема, если вы умеете пользоваться интернетом (ко всем остальным предлагаемым ниже напиткам это тоже относится, поэтому повторяться не будем). Единственным препятствием к приобретению может оказаться цена бутылки — от £32,99. Но один раз в год можно себя побаловать.